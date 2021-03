«  Nous avons encore besoin d’aide  »: les Britanniques répondent au budget de Rishi Sunak

Les subventions et les programmes mis à disposition jusqu’à présent ont été très minimes et ont été très rapidement utilisés par la plupart des entreprises, il suffit de rester à flot.

Le gouvernement doit maintenant desserrer un peu plus les cordons de sa bourse. Nous avons encore besoin de plus d’aide.

Prolonger la hausse du crédit universel pendant six mois sera la bienvenue pour beaucoup de gens, mais six mois vont et viennent assez vite – j’avais espéré que quelque chose de plus permanent aurait pu être fait.