Nous avons économisé pour des vacances cinq étoiles et les hôtels étaient horribles – c’était un cauchemar

Un couple FUMING dit avoir vécu les «vacances de l’enfer» après avoir dépensé 3 000 £ lors d’un voyage cinq étoiles à l’étranger – seulement pour découvrir que leurs hôtels étaient «vils».

Lauren Jones, 37 ans, et Adam Donlevy, 36 ans, ont eu envie de s’envoler lorsqu’ils ont réservé leurs «vacances de toute une vie» à Singapour et à Bali, mais ont été horrifiés par les taches de «liquides corporels» et la moisissure dans leurs chambres.

Lauren Jones et son partenaire Adam Donlevy disent avoir vécu les «vacances de l’enfer»[/caption]

Le couple affirme avoir trouvé des taches de «liquides corporels» dans leur hôtel[/caption]

Le couple, originaire de Chester, Cheshire, a déboursé 1 500 £ chacun à Hays Travel pour passer cinq nuits dans un hôtel à Singapour, puis dix nuits à Bali.

Mais leur pause détente a rapidement heurté un mur lorsque Lauren a déclaré avoir trouvé de la moisissure, des taches de «liquides corporels» et une malpropreté générale dans les chambres à Singapour, ce qui, selon elle, les a laissés «malades».

Lauren a déclaré: «C’était juste du désespoir et de l’anxiété. Le désespoir de devoir rester dans des conditions aussi horribles et sales et l’anxiété de savoir si nous allions tomber malades.

“Nous sommes tous les deux devenus malades dans ces conditions, avec des problèmes d’estomac.

“C’est aussi la colère – la colère et le choc que nous ayons été placés dans ce qui aurait dû être des hôtels cinq étoiles qui étaient loin d’être cinq étoiles.

“C’était censé être les vacances d’une vie et c’était un enfer. C’était littéralement des vacances d’enfer.

En soupirant de soulagement, le couple a fait ses valises et a quitté son hôtel à Singapour, et est arrivé à Sthala, un Tribute Portfolio Hotel à Ubud, le 25 juin.

Mais le lendemain matin, Lauren a dit avoir remarqué que la pièce « sentait l’humidité » et que le manteau d’Adam avait « commencé à développer de la moisissure ».





Elle a ajouté: «Lorsque nous avons regardé autour de la pièce, nous avons trouvé de la moisissure noire sur la moitié des murs.

“Nous avons retourné les coussins de la partie extérieure et ils étaient couverts de moisissure. Il y avait juste de la moisissure partout, nous avons donc dû garder tous nos vêtements dans les valises.

Ils sont ensuite passés à leur prochain lieu, l’hôtel Jambuluwuk Oceano Seminyak à Seminyak, qui, selon Lauren, était “dix fois pire”.

Elle a déclaré: «Nous avons trouvé les fluides corporels sur la literie et les serviettes.

« Il y a une petite piscine au sommet de l’hôtel, qui était verte, donc vous ne voudriez pas y entrer. Nous ne pouvions pas manger à l’hôtel car c’était juste si sale, c’était ignoble.

Le couple, après avoir contacté Hays Travel quelques jours après leur séjour dans le premier hôtel de Bali, a de nouveau parlé à la société et a été transféré dans une chambre du Grand Hyatt Bali Hotel, où Lauren a déclaré qu’ils avaient finalement eu deux jours complets d’un “vraiment cinq étoiles”. vivre”.

Après avoir atterri au Royaume-Uni le 5 juillet, le couple a porté plainte auprès de Hays Travel.

La société a déclaré que Lauren et Adam se sont vu offrir un remboursement pour leur séjour ainsi qu’un “geste de bonne volonté supplémentaire”.

Hays Travel procédera également à un “examen urgent” et a mis un “arrêt de vente” sur les deux sites.

Un porte-parole de l’agence de voyage a déclaré: “Nous avons été désolés d’apprendre que Miss Jones et son partenaire n’étaient pas satisfaits des hôtels pendant leur séjour à Bali.

«Lorsque Miss Jones a pris contact depuis son deuxième hôtel et a demandé à être déplacée, nous avons travaillé avec notre fournisseur étranger pour trouver une alternative appropriée dans laquelle Miss Jones et son partenaire ont déménagé.

«Nous avons depuis transmis les détails des deux propriétés à notre équipe de gestion de produits pour un examen urgent et pouvons confirmer que nous avons maintenant mis ces hôtels en vente stop.

“L’équipe de Broughton a contacté Miss Jones pour offrir un remboursement des deux hôtels plus un geste de bonne volonté supplémentaire.”

Lauren a dit qu’il y avait de la moisissure dans une chambre d’hôtel[/caption]

Le couple a été fulminé par «l’état de délabrement» de leurs lieux[/caption]