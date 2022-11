Nous avons échappé à la guerre en Ukraine pour la Grande-Bretagne – mais nous reculons à cause de la “terrible” crise du logement et du coût de la vie au Royaume-Uni

UN COUPLE qui a fui l’Ukraine pour le Royaume-Uni retourne maintenant dans le pays déchiré par la guerre en raison des conditions de vie “terribles” en Grande-Bretagne.

Joe Place, un doctorant britannique de 29 ans, et sa femme Irina, une Ukrainienne de 34 ans, ont quitté leur domicile à Kyiv en février pour échapper au conflit dans le pays.

Joe et Irina ont essayé de retourner en Ukraine après s’être retrouvés sans options de logement au Royaume-Uni

Irina est gestionnaire de contenu et son mari Joe est rédacteur de contenu Crédit : PA

Mais le couple n’a pas pu postuler au programme Homes for Ukraine car Mme Place avait reçu un visa Ukraine Family Scheme et aussi parce que le couple avait un emploi au Royaume-Uni.

Ils ont cherché un logement à long terme à Sheffield ou à Nottingham, mais se sont heurtés à des conditions de logement “terribles”, à des coûts élevés et à des exigences de location qu’ils ne pouvaient pas satisfaire.

Joe a déclaré: “Cela en vient au problème auquel tout le monde au Royaume-Uni semble être confronté pour trouver (une location).

“Nous avons doublé notre budget et plus encore, nous avions une liste d’exigences très stricte et nous avons continué à dire” OK, eh bien, faites un compromis sur ceci, faites un compromis sur cela, faites un compromis sur cela “.

« Tout ce que nous étions sur le point d’obtenir, même à distance, était tout simplement terrible. »

Lorsqu’ils ont rendu visite à la famille d’Irina en Ukraine il y a deux mois, ils ont décidé de rester pour de bon.

Le joueur de 29 ans a ajouté: “Nous avons réalisé que nous aimions bien ça ici, et nous allons bien.

“Nous ne voudrions pas vivre à Kyiv en ce moment parce que ce n’est pas sûr, mais là où nous sommes, c’est très sûr, surtout de toute façon.”

Il a expliqué que s’ils estimaient qu’Ouzhhorod était en sécurité, ils étaient préparés à des ressources limitées en électricité et en chauffage, car les infrastructures ukrainiennes subissaient les frappes de missiles russes.

Bien qu’on leur ait dit de se préparer au pire, le couple pense que c’est leur meilleure option et Joe travaille maintenant à distance depuis le pays d’origine de sa femme.

Le loyer d’une propriété britannique dans le cadre du budget de Joe et Irina leur coûterait environ 1 500 £ par mois, alors qu’ils n’auraient qu’à débourser 500 £ en Ukraine.

“Dans l’ouest de l’Ukraine, où c’est plus sûr, les prix de l’immobilier ont beaucoup augmenté et les loyers ont augmenté – beaucoup d’habitants ont du mal.

“Mais évidemment pour nous venant du Royaume-Uni, c’est toujours très abordable”, a poursuivi Joe.

Selon le doctorant, les agences immobilières britanniques et les propriétaires demandaient la preuve de six mois de revenus sur un compte bancaire britannique.

Mais les banques britanniques n’acceptaient pas l’argent que le couple avait sur leurs comptes ukrainiens, ce qui a conduit à des refus constants de logement.

“Cela a été incroyable (le programme Homes for Ukraine). J’espère que nous poursuivrons cette approche pour d’autres crises.

“Mais je pense qu’il y avait un peu plus de soutien pour ce régime. Avec le régime familial (Ukraine Family Scheme), il y a une présomption que vous resterez juste avec un conjoint ou un enfant ou des personnes déjà installées ici.

“Non, nous venons de déraciner toute notre vie pour venir au Royaume-Uni, nous pourrions aussi avoir besoin d’aide.”

Alors que le couple a fait allusion à la possibilité de revenir au Royaume-Uni l’année prochaine, ils ont insisté sur le fait que l’Ukraine était une meilleure option à l’heure actuelle.

“Pour l’instant, nous sommes très heureux d’être ici”, a conclu Joe.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Pris ensemble, nos généreux programmes Homes for Ukraine et Ukraine Family sont l’un des programmes de visas les plus rapides et les plus importants de l’histoire du Royaume-Uni, avec plus de 196 000 visas délivrés et d’autres devraient passer par ces voies non plafonnées.

“Nous nous attendons à ce que les Ukrainiens entrant au Royaume-Uni par le biais de l’Ukraine Family Scheme soient principalement soutenus par des membres de leur famille, mais ils ont également droit à un congé de trois ans et à un accès complet au travail, aux études et aux avantages – y compris le crédit universel.

“Les autorités locales ont le devoir d’apporter un soutien aux personnes bénéficiant du régime familial, y compris les sans-abrisme le cas échéant.”

Cela survient après la crainte que le programme Homes for Ukraine ne soit interrompu alors que le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chancelier Jeremy Hunt tiennent des pourparlers budgétaires serrés.

Les Britanniques devraient être assommés par les plus fortes hausses d’impôts et réductions de dépenses observées depuis des années lors de l’annonce du budget le 17 novembre.

Mais The Sun on Sunday comprend qu’il y a des “discussions en direct” sur l’avenir du programme Homes for Ukraine.

Plus de 100 000 Ukrainiens y ont reçu une maison.

Cependant, la semaine dernière, il est apparu que 955 réfugiés arrivés au Royaume-Uni via le programme se sont retrouvés sans abri alors que les Britanniques luttent contre le coût de la vie.

Cela survient alors que des milliers de Britanniques luttent contre la crise du coût de la vie, dont Lorraine Foster.

La femme de 57 ans a été forcée de partager un lit avec sa mère, 86 ans, car elle a moins de 1 £ par semaine de rechange après ses factures d’énergie.

À Birmingham, une mère célibataire de sept enfants a révélé qu’elle devait utiliser des flacons et des bougies pendant que sa famille se blottissait dans une pièce pour rester au chaud lorsque leur compteur était épuisé à la fin de la semaine.

Michaela a perdu son mari il y a plusieurs années et a eu du mal à joindre les deux bouts pendant la pandémie, et maintenant la spirale de l’inflation signifie qu’elle et les enfants doivent se débrouiller dans le froid et l’obscurité.