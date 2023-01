“Nous avons du pain sur la planche”: l’agenda anti-avortement post-Roe lors de la marche annuelle de Washington

Des militants anti-avortement marcheront à Washington, DC.

La Marche annuelle pour la vie se concentrera sur les États où l’avortement est encore légal.

12 États américains ont des interdictions totales d’avortement.

Des milliers d’opposants à l’avortement prévoient de se rassembler à Washington vendredi pour la 50e “Marche pour la vie” annuelle, marquant un nouveau chapitre pour un mouvement qui s’est organisé pendant des décennies autour de l’annulation de Roe vs Wade, la décision historique qui a reconnu le droit des femmes à l’avortement .

Maintenant que cet objectif est atteint après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté le précédent de Roe et supprimé les droits fédéraux à l’avortement en juin dernier, les dirigeants de March For Life espèrent galvaniser le soutien à la législation étatique et fédérale imposant de nouvelles limites à l’avortement.

“C’est le moment de s’arrêter et de réfléchir à tout ce qui s’est passé au cours des 50 dernières années avant cette année, mais aussi de réfléchir aux prochaines étapes”, a déclaré la présidente de la Marche pour la vie, Jeanne Mancini.

“Nous avons du pain sur la planche pour nous.”

Depuis la fin de Roe le 24 juin 2022, 12 États ont imposé des interdictions totales d’avortement avec des exceptions limitées et l’avortement n’est pas disponible dans deux autres États, selon l’Institut Guttmacher, une organisation de recherche et de défense des droits reproductifs.

March for Life prévoit d’intensifier rapidement son initiative qui promeut les marches dans différents États, qui a commencé avec le premier État officiel “March for Life” en Virginie en 2019.

En 2023, l’organisation vise à organiser 10 marches d’État, notamment en Arizona, en Virginie, en Californie et dans le Connecticut, et Mancini espère qu’elles atteindront les 50 États au cours des 10 prochaines années.

Parmi les États où Mancini aimerait voir le mouvement de marche se développer ensuite, il y a ceux où le mouvement anti-avortement a subi des défaites récentes, comme le Michigan, a-t-elle déclaré.

Les électeurs du Michigan ont approuvé un amendement constitutionnel de l’État en novembre dernier pour consacrer le droit à l’avortement.

LIRE | Midterms aux États-Unis: après l’arrêt historique Roe v Wade, les États adoptent des initiatives protégeant le droit à l’avortement

La marche nationale de cette année aura lieu deux jours avant le 22 janvier, qui aurait été le 50e anniversaire de la décision Roe contre Wade.

Les défenseurs des droits à l’avortement ont marqué l’occasion en réfléchissant à l’énorme perturbation des soins de santé génésique dont les États-Unis ont été témoins au cours de l’année dernière et en appelant à davantage de législation pour protéger les droits à l’avortement au niveau des États et au niveau national.

Herminia Palacio, présidente de l’Institut Guttmacher, a déclaré :

À l’occasion de ce qui aurait été le 50e anniversaire de Roe, nous sommes plutôt confrontés à la crise la plus profonde de l’accès à l’avortement en 50 ans.

La “Marche pour la vie” de vendredi débutera sur le National Mall à 12h00 et mettra en vedette une liste d’orateurs, dont le chef de la majorité à la Chambre des États-Unis, Steve Scalise, et le procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, qui a remporté l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization qui a incité la Cour suprême à annuler Roe.

Ensuite, les amateurs de rallye suivront un itinéraire légèrement différent de celui d’habitude en signe de tête à leur victoire à la Cour suprême, passant devant le Capitole au lieu de se diriger directement vers la haute cour, ce qu’ils avaient fait auparavant pour plaider en faveur du renversement de Roe.