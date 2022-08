Iqaluit fait face à une crise de la faim croissante qui a forcé plus de personnes dans la ville d’environ 8 000 habitants à dépendre de son centre alimentaire pour se nourrir.

Au cours de la dernière année, le Qajuqturvik Community Food Centre a vu sa demande augmenter de façon constante, d’environ 12 % chaque mois, a déclaré la directrice générale Rachel Blais.

“A cette époque l’an dernier, nous servions environ 100 à 150 repas par jour à la communauté”, a déclaré Blais. “En ce moment, nous voyons en fait des chiffres entre 350 et 400. Nous approchons en fait 450 repas maintenant sur une base quotidienne.”

Blais attribue cette augmentation à la hausse des prix des aliments, déjà élevés à Iqaluit, qui ont augmenté de 8,8 % à l’échelle nationale au cours de la dernière année.

L’augmentation du coût des aliments a également eu une incidence sur le résultat net du centre.

L’extérieur du Qajuqturvik Community Food Centre au centre-ville d’Iqaluit en août 2022. (Sarah Krymalowski/CBC)

« Non seulement nous constatons une augmentation de la demande, mais les coûts des aliments pour ce programme augmentent également considérablement chaque mois », a déclaré Blais.

Le centre vise à employer des personnes plutôt que de compter sur le bénévolat, a-t-elle déclaré.

Mais maintenant, le centre demande aux gens de “nous aider à continuer à fournir ce service très essentiel à Iqaluit”.

“C’est un peu intimidant simplement parce que les étés sont généralement très calmes pour nous”, a déclaré Blais.

Blais a déclaré que le personnel de l’organisation avait réussi à répondre à la demande à travers de nombreuses crises dans la capitale, notamment la pandémie de COVID-19 et les récentes crises de l’eau.

“Et maintenant”, a déclaré Blais, “nous sommes confrontés au jour que nous espérions ne jamais venir – la réalité que nous avons du mal à répondre à la demande, et nous avons besoin du soutien de la communauté.”

Changement de politique nécessaire

Le Nunavut est déjà reconnu comme la région la plus touchée par l’insécurité alimentaire du paysselon de nombreuses études.

Environ plus de la moitié des ménages de tout le Nunavut souffrent d’insécurité alimentaire, “bien que ces taux soient en fait dépassés”, a déclaré M. Blais.

Mais, dit-elle, le centre alimentaire n’est pas la réponse à l’insécurité alimentaire.

L’intérieur du Qajuqturvik Community Food Centre à Iqaluit en août 2022. (Sarah Krymalowski/CBC)

“C’est en fait un changement de politique au niveau gouvernemental”, a-t-elle déclaré.

« Partout au Nunavut, nous savons que l’insécurité alimentaire est présente dans toutes les communautés et que de nombreuses communautés n’ont pas de banques alimentaires. Elles n’ont pas de centres alimentaires ni de soupes populaires. Nous avons donc besoin que le gouvernement intervienne et veille à ce que tout le monde a accès à des aliments abordables et nutritifs.”

Un rôle pour le gouvernement

Le député provincial d’Iqaluit-Manirajak, Adam Arreak Lightstone, qui a fait du bénévolat au centre, est d’accord et dit qu’il a souvent soulevé ces questions à l’Assemblée législative.

“Cela a tellement de sens pour le [Government of Nunavut] jouer un rôle dans la sécurité alimentaire en aidant ceux qui le font réellement avec un financement de base », a-t-il déclaré.

Adam Arreak Lightstone, député provincial d’Iqaluit-Manirajak. (Dustin Patar/CP)

C’est ce vers quoi le gouvernement territorial semble se diriger, a déclaré Lightstone.

La Coalition pour la sécurité alimentaire du Nunavut du territoire a annoncé le 15 août qu’elle acceptait maintenant les propositions de financement de base qui traiteraient de la sécurité alimentaire au Nunavut en 2022-2023.

Jusqu’à 250 000 $ sont disponibles pour les centres alimentaires, comme le Qajuqturvik Community Food Centre, qui offrent de multiples services et programmes liés à l’alimentation avec un espace réservé pour l’accès public.

Cette semaine, un autre effort pour lutter contre l’insécurité alimentaire, appelé Table ronde sur la souveraineté alimentaire, a également eu lieu à Iqaluit.

Organisé par la Qikiqtani Business Development Corporation, le rassemblement a réuni des participants de chaque communauté Qikiqtani pour des discussions sur des sujets tels que la récolte locale et des démonstrations, y compris une séance pratique de fumage et de mise en conserve du poisson.