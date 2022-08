Les résidents FURIOUS ont du mal à respirer car ils vivent sous un horrible nuage de poussière provenant d’une déchetterie.

Ils disent ne pas pouvoir ouvrir leurs fenêtres car la route est constamment sale et se plaignent que les ouvriers du chantier n’aident jamais à nettoyer.

Les résidents disent qu’ils ne peuvent pas respirer parce qu’ils vivent sous un nuage de poussière Crédit: News Group Newspapers Ltd

Ils disent que leurs fenêtres ne sont jamais nettoyées Crédit: News Group Newspapers Ltd

Valerie Hargreaves a déclaré: “C’est un cauchemar” Crédit: News Group Newspapers Ltd

La pollution par la poussière, la crasse, la saleté, les nids-de-poule causés par les camions lourds qui font des allers-retours et le bruit causent la misère à de nombreuses familles à proximité de Nottingham.

Emma Whitley, 31 ans, étudiante en communication, a fulminé : « Je ne peux pas ouvrir mes fenêtres juste une fraction parce que la poussière se déverse.

“Je ne peux pas étendre mon linge dans le jardin car il devient noir et la voiture de mon copain est continuellement couverte de poussière.

“J’ai de l’asthme donc c’est encore pire pour moi. C’est juste horrible. Toute la poussière affecte ma santé. Ça s’est aggravé ces dernières semaines. »

Et elle a affirmé que le responsable du site a nié qu’il y avait de la poussière et lui a dit d’être plus accommodante lorsqu’elle l’a approché.

Great gran Valerie Hargreaves, 76 ans, a ajouté: «La région est toujours dégoûtante. C’est sale, c’est un cauchemar.

Valérie, maman de cinq enfants, qui a 16 petits-enfants et huit arrière-petits-enfants, a déclaré: «L’usine est destinée à nettoyer nos fenêtres chaque semaine à cause de la poussière, mais diable le font-ils? Non!

«Les camions montent et descendent les pavés, détruisant la route, et la poussière souffle toujours du site, recouvrant les fenêtres et les voitures d’un éclat de poussière.

« Vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez. C’est implacable.

“Nous sommes censés faire nettoyer nos fenêtres par Colson, mais ils ne l’ont pas fait.”

Elle a dit qu’ils ont déposé plusieurs plaintes auprès des agents de la police communautaire, mais rien ne s’est passé.

Sa voisine Katherine Prince, 46 ans, a ajouté : “On sent la poussière dans l’air, on a parfois du mal à respirer.

“Rien n’est fait à ce sujet et c’est dangereux.”

La conseillère locale de Basford, Linda Woodings, a déclaré qu’un certain nombre de voisins se sont plaints de la pollution, des ordures et de la poussière.

On s’inquiète également des perturbations de la circulation causées par les camions qui entrent et sortent du site.

Des inquiétudes ont été exprimées après qu’un “incendie important” s’est déclaré sur le site en juillet avec huit équipes présentes. L’incendie aurait été accidentel.

Le directeur de Colson, Darren MacKenzie, a déclaré que les fenêtres des maisons de Bulwell Lane “sont nettoyées chaque semaine”, a rapporté NottinghamshireLive, ajoutant: “Je peux le prouver avec des reçus.”

Il a poursuivi: “Nous sommes réglementés par l’Agence de l’environnement. Nous avons eu une inspection après l’incendie, ils sont donc venus, ont jeté un coup d’œil sur le site et ils sont satisfaits de tout.”

Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement a déclaré: “Nous avons visité le site depuis l’incendie et avons constaté que l’opérateur enlevait les déchets et avait réparé le système de suppression de la poussière et le filet du site qui avaient été endommagés lors de l’incendie.

“Nous appliquons le permis environnemental de l’opérateur.”

Le Sun a approché Colson pour un commentaire.