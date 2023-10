Les habitants de Chicago ont refusé d’héberger davantage de migrants illégaux mardi soir lors d’une réunion de quartier de Brighton Park.

Les habitants ont protesté lorsqu’ils ont vu des équipes de construction travailler sur le site du campement proposé pour environ 2 000 migrants, selon à Fox 32 Chicago. Le terrain vide de 10 acres au 38ème et la Californie a été confirmée lundi comme site prévu par les autorités municipales.

“La ville de Chicago a identifié des sites viables à travers la ville pour construire des camps de base comme alternative aux nouveaux arrivants dormant dehors, à O’Hare et dans les étages des commissariats de police à l’approche de l’hiver”, a déclaré le bureau du maire. dit. « Le chantier au 38ème et la Californie semble viable, et l’intention est de construire un abri temporaire sur ce site.

Le site deviendrait le premier « camp de base hivernalisé » du maire Brandon Johnson, selon le média. Les habitants ont appelé la mairie après avoir repéré du matériel de construction sur le chantier. (EN RELATION : Le maire de Chicago demande aux résidents de faire des « sacrifices » au profit des immigrants illégaux)

Ald. Julia Ramirez et un assistant ont été accusés d’avoir lancé le projet sans la contribution de la communauté lors d’une manifestation jeudi, ce qui a incité Ramirez à pousser l’administration à être « plus ouverte » et « plus transparente », a rapporté le média. Elle a déclaré que le bureau du maire ne l’avait pas informée des projets d’hébergement pour migrants dans un lettre partagé dimanche sur X.

L’échevine de Chicago, Julia Ramirez, vient d’être poursuivie dans une voiture par une manifestation contre le logement des immigrants illégaux. Elle a l’air visiblement secouée et en larmes alors que la police l’a éloignée des lieux. Les Américains veulent que l’invasion cesse. Ils veulent récupérer leurs communautés. pic.twitter.com/zOJ2EEJkja -Charlie Kirk (@charliekirk11) 19 octobre 2023

Ma déclaration sur la manifestation d’aujourd’hui et l’abri temporaire au 38th & California pic.twitter.com/f5rs9IjsFr – Échevine Julia Ramirez (@the12thward) 19 octobre 2023

“Personne ne nous l’a demandé, personne ne nous l’a dit”, a déclaré un membre de la communauté lors de la réunion de mardi. « Nous avons ici quelques milliers de personnes qui ont signé leur signature et ont dit « non ! Nous avons dit non !

Les résidents ont exprimé leurs inquiétudes concernant les voisins vivant dans la rue et la sécurité des enfants marchant dans la rue pour se rendre à l’école, a rapporté le média. Mardi, plus de 3 000 immigrants illégaux attendaient un refuge, selon le Bureau de gestion des urgences et des communications de Chicago. Les familles de migrants devraient commencer à emménager dans le refuge de West Town à partir du 1er novembre.