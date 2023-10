Nous avons discuté avec des électeurs plus âgés de l’âge de Trump et de Biden. Nous avons vu 3 thèmes récurrents : NPR

basculer la légende Nate Smallwood pour NPR

Nate Smallwood pour NPR

David Reckless n’a pas hésité lorsqu’on l’a interrogé sur la principale différence entre 80 et 88 ans.

« Énergie. »

« Avant, j’étais plus ou moins le lapin de l’énergie », a déclaré l’homme de 88 ans, regardant un train miniature se trouvant à Zelienople, en Pennsylvanie. Maintenant, pas tellement. « Plus de siestes dans ma journée. Ce genre de chose. »

La question de l’âge plane sur l’élection présidentielle de l’année prochaine, car le président Joe Biden, aujourd’hui âgé de 80 ans, brigue un second mandat. Et son adversaire le plus probable, selon presque tous les sondages menés dans le champ des primaires républicaines, serait l’ancien président Donald Trump, âgé de 77 ans.

Si l’on mesure l’âge des deux hommes à partir du jour où ils ont pris leurs fonctions, cela signifie que les Américains choisiront probablement entre le président le plus âgé de l’histoire du pays et le deuxième plus âgé.

« Mon opinion personnelle est qu’aucun des deux ne devrait se présenter », a déclaré Reckless. « Les choses se détériorent rapidement parfois, et je pense qu’ils sont tous les deux en assez bonne santé en ce moment, mais dans deux, trois, quatre ans, cela m’inquiéterait. »

La politique n’est généralement pas évoquée lors des réunions du club de trains miniatures de Reckless à la communauté Passavant de Lutheran Senior Life. Mais sondage après sondage, sondage après sondage montre que pour toutes les autres questions liées aux élections de l’année prochaine, y compris les multiples accusations criminelles portées contre Trump, l’âge du candidat – et celui de Biden en particulier – est une priorité pour de nombreux électeurs.

Le médecin de Biden lui a donné à plusieurs reprises un bon état de santé, mais ses trébuchements occasionnels, comme une chute ce printemps lors d’une remise de diplômes à l’Air Force Academy, ont fait la une des journaux.

Et les sondages ont montré à plusieurs reprises qu’ils ont laissé une impression. Dans presque toutes les enquêtes nationales récentes réalisées par un grand média, une large majorité d’électeurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la capacité de Biden à faire le travail lors d’un second mandat.

Personne n’est mieux placé pour évaluer les impacts de l’âge sur les candidats que les électeurs qui l’ont vécu eux-mêmes : des seniors à peu près du même âge que Biden et Trump. NPR a interrogé plus d’une douzaine d’entre eux. Et pas n’importe quel groupe de personnes âgées : des personnes âgées qui vivent et votent dans l’ouest de la Pennsylvanie, une région qui revêt une importance stratégique et symbolique clé pour la campagne de Biden et de Trump.

Les comtés autour de Pittsburgh abritent des communautés ouvrières blanches qui ont aidé à mettre Trump au pouvoir, et des banlieues riches qui ont basculé dans l’autre sens lorsque Biden a remporté l’État en 2020.

Les conversations avec des personnes issues de divers horizons politiques ont confirmé les tendances générales des sondages : la plupart des électeurs souhaitaient que Biden et Trump se retirent pour une jeune génération. Rares sont ceux, voire aucun, qui ont exprimé un véritable enthousiasme quant à la perspective d’une revanche de la brutale campagne de 2020.

Mais ils ont aussi révélé bien plus de nuances. De nombreuses personnes âgées estiment que les plus jeunes n’apprécient pas ou ne comprennent pas pleinement le processus de vieillissement. Plusieurs pensaient que les trébuchements physiques et verbaux de Biden étaient souvent exagérés, même si la plupart ont déclaré qu’ils n’avaient pas personnellement l’énergie pour être président à leur âge.

Les entretiens ont montré trois thèmes récurrents dans la façon dont les électeurs plus âgés abordent les élections de l’année prochaine.

1. Les électeurs ont comparé la santé des candidats à la leur

Les habitués du cours de danse en ligne de Stella Hopewell au Vintage Center for Active Adults, dans le quartier East Liberty de Pittsburgh, sont tous des seniors. Mais Hopewell a déclaré qu’ils avaient survécu à des étudiants du secondaire dans le passé lorsqu’ils organisaient des événements communs. « Nous dansons ces jeunes jusqu’au sol », a-t-elle déclaré fièrement à la fin d’un cours de deux heures.

Deux fois par semaine, le groupe effectue des pas, des creux, des virevoltes et des croisements coordonnés alors que le funk, la soul et le go-go explosent dans les haut-parleurs.

« La discipline, tant mentale que physique, est fabuleuse », a déclaré Cathie Huber, une habituée. « Absolument fabuleux. »

Huber a 80 ans, le même âge que Biden. « Je me sens à 80 ans, aussi vif que jamais. J’ai un handicap physique, mais cela n’a rien à voir avec les capacités mentales. »

Elle soutient Biden, votera pour lui l’année prochaine et pense que la couverture médiatique de son âge est exagérée.

« Je pense qu’un autre mandat ne lui fera pas de mal », a déclaré Huber. « Beaucoup de dames sur le terrain ont plus de 80 ans et nous continuons. Cela nous garde jeunes. »

Le danseur en ligne de Huber, Len Zapler, voit les choses différemment. « Ma principale inquiétude est de perdre la tête », a déclaré l’homme de 85 ans. « Et il est sur le point de perdre la tête, je pense. Donc je ne voudrais pas que ce type dirige la série. »

Zapler reste actif avec la danse en ligne, le yoga et d’autres activités physiques, mais a senti ses temps de réaction et sa mémoire s’estomper ces dernières années. Il a été troublé par une partie de la couverture médiatique de Biden, en particulier par ses trébuchements dans les discours.

Pourtant, Biden plaisante souvent en disant que les électeurs devraient le juger par rapport à « l’alternative, pas au Tout-Puissant », et dans ce cadre, Zapler propose une variante.

Il est républicain et vote républicain depuis 1960. « Je n’ai même pas voté pour Kennedy », a-t-il plaisanté. Cela s’est prolongé jusqu’en 2016 et 2020, lorsque Zapler a voté pour Trump. Mais il a dit qu’il ne pourrait pas recommencer en 2024.

« Je pense qu’il a vraiment déraillé », a-t-il déclaré. « J’aurais du mal à voter, mais je pense que je voterais pour Biden, s’il le fallait. Mais j’espère qu’il aura un vice-président très fidèle et compétent. C’est pour cela que je prie. »

2. La perception de l’âge des électeurs s’est divisée selon des lignes partisanes

La plupart des seniors démocrates avec lesquels NPR s’est entretenu n’étaient pas particulièrement inquiets de la santé de Biden. « Biden gère très bien son processus de vieillissement », a déclaré Preston Shimer, 84 ans, du Mont Liban. « Il est toujours aux prises avec son problème de bégaiement, qui a un impact sur sa présentation verbale. Eh bien, il a dû faire ça toute sa vie. »

Shimer a accordé plus de poids au bilan et au cabinet de Biden qu’à la façon dont sa démarche a changé avec l’âge. « Je me fiche de son score au golf », a-t-il déclaré. « En gros, vous élisez une équipe et par conséquent, je pense qu’il est clair que je pense que Biden a une bien meilleure équipe. »

En regardant les mêmes preuves, Rosalie Bablak, une républicaine de 86 ans qui vit dans la communauté de Passavant, s’est inquiétée : « Nous avons quelqu’un qui siège dans le bureau ovale et qui va appuyer sur le bouton si nous voulons avoir l’énergie nucléaire. guerre. J’aimerais quelqu’un qui réfléchisse plus vite.

Bablak a déclaré que les jeunes avaient plus peur du vieillissement qu’ils ne devraient l’être. « Le passage de la vie, c’est bien et c’est bien d’être vieille », a-t-elle déclaré. « Nous nous amusons. » Mais elle a ajouté que la sagesse des politiciens plus âgés est mieux adaptée aux rôles consultatifs qu’aux fonctions électives.

« Honnêtement, j’aurais aimé avoir des candidats plus jeunes », a-t-elle déclaré.

3. De nombreux électeurs plus âgés estiment qu’il est temps d’avoir une nouvelle génération de politiciens

Susan Hughes, 77 ans, de Mount Lebanon ne comprend pas pourquoi les politiciens veulent continuer à servir jusqu’à 80 ans. « Je connais mes capacités et je pense que j’ai d’assez bonnes capacités », a-t-elle déclaré. « Et je me demande comment ils pourraient ne pas vouloir prendre leur retraite. »

Hughes est républicaine et a déclaré qu’elle favorisait les politiques de la dernière administration – « le Trump-Deniers administration », souligne-t-elle – mais elle était gênée par le caractère de Trump. « Cela ne fait que déchirer le tissu de notre culture, je pense », a-t-elle déclaré. Elle a voté pour Biden en 2020.

En ce qui concerne l’âge, elle s’inquiète non seulement de Biden et de Trump, mais aussi d’autres politiciens plus âgés comme le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky. qui a eu des problèmes de santé publique cette année. Hughes a remis en question la raison pour laquelle il restait au pouvoir. « Est-ce une question de pouvoir ou est-ce une question de service ?

Hughes n’était pas le seul électeur à redouter la possibilité d’une revanche Trump-Biden en 2024.

« Conseil aux deux : ne vous présentez pas », a déclaré John Fuller, 71 ans, de Marshall Township, un démocrate inscrit qui se décrit comme un électeur indépendant. Il a voté pour Biden mais ne sait pas vraiment qui il choisirait entre les deux candidats cette fois-ci.

Il a des questions sur la santé de Biden, mais a apprécié le sens de l’ordre que Biden a apporté au gouvernement. « Sous l’administration Trump, il y avait toujours de la consternation, toujours du défi », a-t-il déclaré. « Et il était aux informations tous les jours. »

« Ce n’est pas bon pour le pays », a déclaré Ahmad Zaghab, 71 ans, un électeur indépendant, lors d’une pause entre yoga sur chaise et cours de fitness aquatique, au Abundant Life Center de la communauté Passavant.

Mais il a déclaré qu’il se sentait obligé de voter, et s’il devait choisir entre les deux présidents précédents l’automne prochain, il a déclaré: « Je ferme les yeux et je le fais. »