Afin de mieux informer les politiques publiques tout en s’attaquant aux problèmes de criminalité et de chômage des immigrés, le Danemark va désormais reclasser les groupes d’immigrants de diverses régions du monde.

Le Danemark classe actuellement les immigrants dans ceux d’origine «occidentale» (UE, Royaume-Uni, États-Unis, Canada et Australie) et «non occidentale» (partout ailleurs) dans les statistiques d’immigration et autres statistiques démographiques.

Cependant, le ministre de l’Immigration et de l’Intégration Mattias Tesfaye a maintenant annoncé l’introduction du groupe dit MENAPT (Moyen-Orient, Afrique du Nord, Pakistan et Turquie), une catégorie distincte dans les statistiques officielles.

«Nous avons besoin de chiffres plus honnêtes, et je pense que cela profitera et nuira au débat sur l’intégration si nous publions ces chiffres au grand jour, car fondamentalement, ils montrent que nous, au Danemark, n’avons pas vraiment de problèmes avec les gens d’Amérique latine et du pays. Extrême Orient. Nous avons des problèmes avec des gens du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord », Dit Tesfaye.

Les immigrants du groupe MENAPT sont systématiquement surreprésentés dans les statistiques sur la criminalité et le chômage, et le fait de traiter les préoccupations uniques du groupe séparément des autres groupes d’immigrants non occidentaux peut porter ses fruits dans l’estimation de Tesfaye.

En 2018, 4,6% des jeunes hommes des pays de la région MOANAPT ont été reconnus coupables d’avoir commis un crime, contre 1,8% dans l’ensemble des 190 autres pays non occidentaux de la liste.

La même année, les femmes de la région MOANAPT avaient un taux d’emploi de 41,9% tandis que les femmes d’autres pays non occidentaux et non MOANAPT affichaient un taux d’emploi de 61,6%.

Les descendants d’immigrants seront désormais également classés comme étrangers sous le nouveau régime statistique, bien qu’ils soient nés au Danemark. Curieusement, Tesfaye, qui se décrit comme «Moitié éthiopien et 100% danois», relève de cette catégorie, et insiste: «je pense que vous devriez être fier de qui vous êtes».

Les immigrés et leurs descendants représentent environ 14 pour cent de la population du Danemark 5,8 millions, tandis que ceux du groupe MENAPT représentent spécifiquement 54,5 pour cent du total de 516 000 personnes non occidentales.

«Ces nouveaux chiffres permettront une discussion politique plus honnête sur la minorité d’immigrants qui crée de très grands défis pour notre société», Affirme Tesfaye.

Halima El Abassi, présidente du Conseil pour les minorités ethniques, estime que la nouvelle initiative divise injustement des segments de la population et met un accent plutôt négatif sur certains groupes d’immigrants.

«Nous pouvons convenir que nous avons des défis d’intégration, mais un nouveau terme collectif ne peut pas être autonome. Nous avons besoin de professionnels pour répondre à ce que les politiciens manquent », El Abassi tweeté.

Tesfaye a ajouté que la création de nouvelles désignations pour les groupes d’immigrants n’est pas un outil en soi, mais simplement un moyen par lequel les politiciens peuvent prendre des décisions politiques mieux informées à l’avenir.

Il souligne les défis uniques auxquels sont confrontés les immigrants de Thaïlande, des Philippines et d’Amérique latine, contrairement à ceux auxquels sont confrontés ceux du Moyen-Orient, et la nécessité d’adapter des solutions à chaque groupe.

