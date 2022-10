Nous avons dépensé 200 £ pour l’événement “chaotique” de l’Oktoberfest – nous avons dû faire la queue pendant des HEURES dans le froid pour la bière … nous voulons des remboursements

Les BOOZERS ont critiqué un événement “chaotique” de l’Oktoberfest en disant qu’ils devaient faire la queue pendant des heures dans le froid – et maintenant ils exigent des remboursements.

L’événement annuel, qui fait le tour du pays, s’est tenu à Anglesey pour la première fois samedi.

L’Oktoberfest était à Anglesey pour la première fois samedi mais était « shambolique » Crédit: DAILY POST NORD DU PAYS DE GALLES

Les parieurs disent qu’ils ont fait la queue pendant des heures pour participer à l’événement, puis des heures pour obtenir une chope de bière Crédit: DAILY POST NORD DU PAYS DE GALLES

L’Oktoberfest UK annonce être le “plus grand opérateur britannique d’authentiques festivals de bière allemande”, mais a depuis reçu un contrecoup majeur de la majorité des personnes qui ont acheté des billets.

Jade Goddard s’est rendue sur Facebook pour claquer l’événement qui, selon elle, ne valait pas les 200 £ qu’elle a dépensés.

Elle a écrit sous le post d’Oktoberfest UK: “Mon mari et mon père de 68 ans ont fait la queue pendant 1h40 absolument dégoûtant. J’ai payé 180 £ + 20 £ de frais de réservation pour réserver une table et c’était une honte pas d’attente pour le service que nous avons payé nous allons aller plus loin !!!”

Ceri Ogden, qui s’est rendu à l’événement, a déclaré que 165 £ avaient été déboursés pour leur soirée.

“Mon partenaire a payé 165 £ pour 6 d’entre nous pour avoir une table ridicule sans service de table comme promis sur le billet, ce qui ne valait vraiment pas l’argent !”, a-t-elle ajouté.

“C’était à 100% une annonce vendue manquée et des informations de leur part ! Nous n’avons pas récupéré l’argent de notre loyer pour la location de leurs chopes car le personnel n’avait pas d’argent à nous donner !”

Kate Shiels a également commenté le message de l’Oktoberfest affirmant que toute la nuit était un “désastre complet” et a exhorté l’organisation à rembourser tout le monde.

“Un désastre complet du début à la fin !! J’ai emmené mon père de 84 ans qui l’attendait avec impatience depuis des lustres”, a-t-elle déclaré.

“L’organisation devrait avoir honte. Remboursez-nous et excusez-vous auprès de tous ceux qui étaient là.”

De nombreuses personnes ont dénoncé le coût supplémentaire payé pour garantir une table et un service de table – mais il a été suspendu en raison du manque de personnel.

Une festivalière pleine d’espoir a déclaré avoir passé une heure dans la file d’attente pour entrer, puis plus d’une heure à attendre d’être servie.

Ceri Evans a déclaré: “Absolument chaotique! Nous avons fait la queue pendant plus d’une heure pour entrer – Dieu merci, c’était sec.

“Pas de service à table car il avait été suspendu. La file d’attente pour le bar durait plus d’une heure.

“Je n’ai pas pris un verre avant 19 heures. C’est une honte absolue de facturer autant et de fournir si peu au retour. Je ne reviendrai plus jamais.”

Un groupe Facebook a depuis été créé pour les “survivants” dans le but désespéré d’obtenir un remboursement pour tout le monde.

Oktoberfest UK s’est rendu sur Facebook hier pour publier une déclaration à la suite de l’événement décevant.

Ils ont blâmé la longue file d’attente pour entrer dans des recherches de sécurité « approfondies », ce qui a fait rire les gens avec un client disant : « Voulez-vous expliquer comment l’obligation de sortir votre téléphone de votre poche était une recherche approfondie ?

L’organisateur a également déclaré que les longues files d’attente au bar résultaient de “nombreux problèmes techniques” et constituaient l’un des défis auxquels ils devaient faire face lorsqu’ils travaillaient avec “de nouveaux fournisseurs dans un nouvel emplacement”.

‘DÉSASTRE COMPLET’

La déclaration complète disait: “Une fois que la file d’attente s’est calmée, l’atmosphère de l’événement était incroyable. L’un des meilleurs groupes de fêtards que nous ayons eu au fil des ans.

“Nous remercions ceux qui ont traversé la tempête et sont restés jusqu’à la fin pour profiter pleinement de l’expérience – nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs de la part de ceux qui sont restés pour profiter de l’événement.

“Les compétitions de manger des saucisses bratwurst et les groupes bavarois Oompah ont été des moments forts.

“Nous apprécions vraiment tous les commentaires, même lorsqu’il s’agit d’un aspect négatif de l’un de nos événements, car cela nous aide à améliorer notre fonctionnement.

« Nous acceptons les critiques qui nous sont adressées concernant les files d’attente au bar, mais nous demandons que les commentaires personnels, notamment concernant les hôtesses, soient évités. Comme nous le savons, les commentaires sur les réseaux sociaux peuvent avoir un impact douloureux pour ceux qui les reçoivent.

“L’événement n’était pas parfait, et pour nous en tant qu’équipe, il est décevant de savoir que le plaisir de certaines personnes a été affecté après avoir travaillé si dur sur l’événement.

“Nous allons tirer des leçons importantes pour nous assurer qu’aucun problème comme celui-ci ne se reproduise.”