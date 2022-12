Nous avons dépensé 20 000 £ pour transformer notre garage en un village de Noël ouvert au public – il a fallu 20 ans pour obtenir un décor

UNE PAIRE de grands-parents fous de Noël a dépensé 20 000 £ pour transformer leur garage en un mini-village de Noël – et ils ont collecté plus de 15 000 £ pour des œuvres caritatives.

Pauline, 67 ans, et Rob Sollis, 63 ans, ont passé les deux décennies à amasser une collection festive pour transformer leur maison en un paradis hivernal.

Pauline, 67 ans, et Rob, 63 ans, ont passé les deux décennies à amasser une collection festive Crédit : Mercure

Rob possède plus de 2 000 pièces Crédit : Mercure

Les grands-parents fous de Noël ont dépensé 20 000 £ pour transformer leur garage en un mini-village de Noël Crédit : Mercure

Le couple fait don du produit de leur collecte de fonds à une association caritative Crédit : Mercure

Le duo possède maintenant une collection de plus de 2000 pièces individuelles, y compris des maisons de ville, un zoo, une cathédrale et même une fête foraine fonctionnelle avec une grande roue.

Des centaines de personnes affluent vers leur maison à Cirencester, dans le Gloucestershire, pour s’émerveiller devant leurs décorations et le village éclairé en constante expansion dans leur garage.

Les grands-parents à la retraite d’un enfant affichent fièrement leur collection du sol au plafond et en ont même organisé un événement appelé «Vale Road Christmas Lights».

Et Rob, un ingénieur d’entretien immobilier à la retraite, a de nouveau ouvert son jardin et son garage pour apporter de la joie aux voisins impatients de voir comment il est ajouté au spectacle de l’année précédente.

Rob, 63 ans, a déclaré : « Je suppose que vous pourriez nous appeler obsédés, mais nous aimons simplement faire quelque chose qui apporte un peu de joie aux gens.

« Ne nous demandez pas combien nous avons dépensé pour cela au fil des ans, car nous n’en aurions aucune idée.

“Si nous pouvons rassembler les gens et qu’ils apprécient quelque chose qui nous procure beaucoup de plaisir, cela vaut chaque centime.

« Tout a commencé lorsque nous avons emménagé pour la première fois dans le cul-de-sac, lorsqu’une voisine a installé des lumières dans un if de son jardin.

« J’ai pensé que je pourrais la rejoindre et mettre des lumières au sommet de notre haie – mais ensuite elle a commencé à pousser. Et bientôt tout le monde sur la route le faisait.

« En fait, nous avons même des dons de voisins à ajouter à la collecte et cela rassemble vraiment la communauté. En fait, des gens viennent nous voir chaque année depuis 22 ans.

“Certains sont venus quand ils étaient enfants et maintenant ils amènent leurs propres enfants, c’est donc devenu un peu une tradition de Noël.”

Le couple a également embelli son jardin avec une zone du pôle Nord décorée de figures de neige et de pingouins, une crèche, des statues de 3 pieds de soldats de plomb et d’anges, et même un traîneau en bois fait à la main avec un Père Noël.

Pauline a déclaré: «Nous avons commencé à collectionner en 2001 lorsque nous visitions une jardinerie juste avant Noël, et Rob a vu toute une maison de Noël miniature et en est tombé amoureux.

“Nous avons acheté quelques-unes des maisons sur-le-champ et les avons exposées sur un buffet de rechange dans la pièce de devant.

«Après Noël, nous sommes allés chercher d’autres pièces dans la vente.

«Les plus grosses pièces LeMax nous ont coûté entre 40 et 200 £, comme le parc des expositions et le musée.

« La plupart des maisons ont coûté entre 25 et 60 £.

« Les pièces sont tout simplement fascinantes ; vous pouviez regarder à l’intérieur des fenêtres et voir à l’intérieur des petites boutiques.”

C’est devenu une tradition annuelle, et nous sortons et achetons plus de pièces chaque Noël. Pauline Sollis

Avec la flambée des prix de l’électricité, Pauline et Rob ont décidé d’allumer un peu moins leurs lumières cette année, ainsi que d’utiliser des lumières LED écologiques.

Et la collection du couple est si vaste qu’elle a commencé à envahir le salon, alors en 2013, Pauline a passé cinq mois à mettre en place l’étalage dans leur garage.

Elle a déclaré: «Il m’a fallu tellement de temps pour le monter que nous ne l’avons jamais rangé, et il reste en permanence dans le garage maintenant.

“Rob a installé tous les appareils électriques et j’ai organisé toutes les pièces.

«Nous avons des maisons de ville, des églises, un parc traversé par une rivière qui a des danseurs et des patineurs sur les parties gelées.

« Il y a une immense fête foraine, une zone industrielle avec des usines le long d’une rivière avec des moulins à eau, une piste de ski avec un téléphérique et un sapin de Noël.

« Nous avons aussi pas mal de pièces spécialisées comme une crèche et une cathédrale.

«Nous avons une nouvelle pièce pour cette année, qui est une scène qui s’illumine et joue de la musique, elle a pas mal d’options.

“Il y a aussi de nouveaux manèges de fête foraine, ainsi que des hommes en pain d’épice et des figurines humaines dans la collection.”

ACCOMPAGNEMENT FESTIF

L’impressionnant village modèle a attiré des visiteurs de tout le pays au cours des dix dernières années parmi les enfants, les étudiants et les familles.

Il n’y a pas de frais d’admission, mais les visiteurs sont encouragés à faire un don qui ira à un certain nombre d’organismes de bienfaisance, notamment Macmillan Cancer Support et Alzheimer’s Society, avec 1 800 £ provenant des dons de l’année dernière.

Depuis la première ouverture de l’exposition au public, le couple a collecté plus de 15 000 £ pour des œuvres caritatives – avec des frais d’entrée de seulement 1,50 £ pour les adultes et 50 pence pour les enfants.

Pauline a ajouté : « Nous avons ouvert le présentoir pour faire sourire les gens et les mettre dans l’ambiance festive.

“Année après année, nous ajoutons une autre pièce et faisons quelque chose d’un peu différent avec notre exposition de jardin, afin que les gens puissent voir quelque chose de nouveau.

« Nous sommes fiers d’être un endroit accessible où les gens peuvent venir profiter d’un peu de joie festive.

“Nous aimons même faire de petites activités avec les enfants qui viennent nous rendre visite, comme leur demander de compter tous les Pères Noël miniatures.”

Depuis la première ouverture de l’exposition au public, le couple a collecté plus de 15 000 £ pour des œuvres caritatives Crédit : Mercure

Avec la flambée des prix de l’électricité, Pauline et Rob ont décidé d’allumer un peu moins leurs lumières cette année, ainsi que d’utiliser des lumières LED écologiques Crédit : Mercure

Des centaines de personnes affluent vers leur maison à Stratton, Cirencester pour s’émerveiller devant les décorations du couple Crédit : Mercure