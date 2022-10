Nous avons demandé des histoires de votre fandom Blue Jays avant les séries éliminatoires. Voici ce que vous nous avez dit

Les Blue Jays retournent aux séries éliminatoires et cela signifie que l’espoir parmi les fidèles de Toronto atteindra son paroxysme vendredi alors que l’équipe entrera sur le terrain au Rogers Centre.

Il y a beaucoup à faire dans le premier match de la série de jokers de l’équipe contre les Mariners de Seattle – mais avec l’avantage du terrain, Toronto pourrait être sur le point de faire du bruit en séries éliminatoires cette année après avoir raté par les marges les plus étroites la saison dernière.

Cette semaine, CBC News vous a demandé comment vous vous sentiez avant les séries éliminatoires et vous a demandé des histoires sur votre fandom et votre attachement à l’équipe.

Voici ce que vous nous avez dit, sur la base de plus de 100 réponses à ce jour.

Les histoires derrière votre fandom

Pour Curtis Tulloch et sa famille, le match auquel ils ont assisté le 19 juillet 1994 restera à jamais gravé dans leur mémoire. Sa famille avait des sièges le long de la troisième ligne de base et est arrivée assez tôt pour voir l’entraînement au bâton.

Son frère de 11 ans, Jonathan, a été le premier à descendre dans les gradins pour trouver ses places. Juste au moment où il vérifiait son billet, un groupe de joueurs a crié “attention” pour l’avertir d’une fausse balle entrante.

Le cogneur des Blue Jays Vladimir Guerrero Jr., à droite, verse de l’eau sur le joueur de champ intérieur Bo Bichette après un match contre les Astros de Houston au Rogers Center en mai dernier. (Alex Lupul/CBC)

Son frère s’est retourné – juste à temps pour que le ballon le frappe à la tête, l’assommant et lui fracturant l’orbite.

Tulloch a déclaré que les joueurs se sont levés et ont sauté par-dessus le mur pour surveiller son frère alors que les médecins du stade venaient à son aide.

“Pendant que Jon était embarqué pour être transporté à SickKids, le Minnesota a commencé son entraînement au bâton et, par chance, une deuxième fausse balle a été envoyée dans sa direction”, a déclaré Tulloch. “Cette fois, il a touché l’un des médecins, lui fracturant la main.”

Même avec ces balles volantes, Tulloch et sa sœur sont restés au match avec leur père tandis que son frère et sa mère sont allés à l’hôpital pour enfants malades afin que Jonathan puisse être examiné.

Toronto Blue Jay Paul Molitor signe une balle après que le frère de Tulloch a été frappé à la tête avec une balle avant un match en 1994. (Soumis par Curtis Tulloch)

Les Jays ont ensuite invité la famille à revenir le lendemain pour un entraînement au bâton. Avec le recul, a plaisanté Tulloch, cela aurait pu “être un peu traumatisant” pour son frère.

“Jonathan a reçu un traitement de première classe”, a-t-il déclaré.

Pat Borders, un receveur des Jays à l’époque, “est venu pour des photos, lui a fait visiter la pirogue et a signé la batte qui a déclenché tout l’événement”, a ajouté Tulloch.

“Jon s’est retrouvé avec de superbes souvenirs, notamment des chauves-souris de Pat Borders et Paul Molitor, qui étaient respectivement les MVP des World Series 1992 et 1993. Nous sommes restés pour le match, cette fois assis en toute sécurité derrière le marbre et le seul écran de protection dans le stade.”

Krista Murray dit que son fils de sept ans, Landon, est un grand fan des Blue Jays. (Soumis par Krista Murray)

Pour Krista Murray, le fandom de sa famille a commencé à s’étendre sur plusieurs générations.

“Cela a été particulièrement significatif pour nous dans notre maison cette année”, a-t-elle déclaré à CBC News. Murray n’avait que sept ans lorsque les Jays ont remporté la Série mondiale de 1992, et les matchs étaient toujours joués à la maison, son père portant constamment un chapeau des Blue Jays.

Mais pendant la Série mondiale de 1993, Murray a été envoyée au lit avant la fin du match 6, elle n’a donc pas pu voir Joe Carter frapper le coup de circuit emblématique qui a remporté le match et remporté le deuxième championnat consécutif de l’équipe.

“C’était une sorte de blague dans ma famille, que je devais aller me coucher et rater ce grand moment avec mon joueur préféré”, a-t-elle déclaré.

Mais maintenant, près de 30 ans plus tard, son propre fils a sept ans et est lui-même devenu obsédé par le baseball.

“Il regarde chaque match, vérifie les statistiques. Il reconstitue les joueurs dans la cour arrière tous les soirs et suit le parcours des Jays”, a-t-elle déclaré.

“C’était vraiment agréable de retrouver cette excitation, 30 ans plus tard.”

La plupart des fans pensent que les Jays gagneront

Appelez cela de l’homérisme si vous le devez, mais la plupart des fans des Jays qui ont répondu à notre sondage aiment vraiment les chances de l’équipe contre les Mariners (même si Seattle a remporté la série cette année cinq matchs contre deux).

Un énorme 91,1% des répondants ont déclaré qu’ils pensaient que les Jays passeraient à la série de divisions de la Ligue américaine.

Plus précisément, 52,9% des personnes qui ont répondu pensaient que les Jays gagneraient la série en trois matchs, tandis que 38,2% ont déclaré que Toronto la gagnerait en deux.

Seulement 8,8 % pensaient que l’équipe n’avancerait pas.

Le joueur de champ intérieur des Blue Jays Otto López frappe un coup sûr contre les Orioles de Baltimore lors d’un match cette semaine. (Greg Fiume/Getty Images)

Êtes-vous superstitieux, ou juste un peu “stitieux” ?

Les athlètes, et par extension leurs fans, sont connus pour être superstitieux – ou peut-être juste un peu “‘stitieux”, comme Michael Scott l’a dit un jour dans l’émission télévisée à succès Le bureau.

Alors que certaines personnes qui ont répondu à notre enquête ont déclaré qu’elles n’avaient aucun élément rituel dans leur fandom, d’autres en avaient certainement.

Une personne a écrit que son porte-bonheur était une balle qui l’avait frappée lors d’un match le 22 mai. “J’ai eu une belle ecchymose et une balle. Je tiens la balle dans ma main à chaque match!” dit le fan.

Un autre a déclaré qu’ils aimaient “donner un mauvais surnom à un joueur sous-performant, puis ils nous prouvent le contraire (ex. Whiff Merrifield)”.

Le Centre Rogers était paré et prêt pour les séries éliminatoires avant le match de vendredi. (Patrick Morell/CBC)

Une autre personne a déclaré qu’elle devait s’assurer de manger un hot-dog le jour de l’ouverture, tandis que quelqu’un d’autre a dit qu’elle devait s’assurer d’être à sa place et de regarder depuis le premier lancer de cérémonie jusqu’au dernier départ.

Certains ont dit qu’ils s’assuraient de se parer de leur équipement préféré des Jays le jour du match, tandis qu’un autre a dit qu’ils s’assuraient de ne rien porter lié aux Jays un jour où l’équipe joue (peut-être que ces fans s’annulent?).

Une autre personne a déclaré qu’elle devait se lever pour regarder chaque fois qu’un coureur se trouvait au troisième but, tandis que quelqu’un d’autre a déclaré que ses superstitions reposaient sur un réveil Buck Martinez et une main en caoutchouc mousse des Blue Jays qui reposait derrière lui sur le manteau de leur maison.

“Nous ne les déplaçons pas sauf si nous devons changer la pile de l’horloge ou de la poussière.”