Nous avons demandé aux Madrilènes ce qu’ils pensaient de la bagarre de la Coupe du Monde : leur réponse a été « révélatrice » | Nouvelles du monde

Les conséquences de ce baiser lors de la cérémonie de victoire de la Coupe du monde ont éclipsé la victoire de l’Espagne et déclenché un débat national.

L’histoire a été énormément enflammée par le comportement ultérieur de Luis Rubiales, l’homme qui a planté le baiser non désiré et le patron du football espagnol récemment suspendu.

Il s’est déclaré victime d’une chasse aux sorcières et de la Fédération espagnole de football a menacé le joueur il a embrassé, Jenni Hermoso, avec une action en justice pour avoir déclaré l’acte non consensuel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2h25

Le sélectionneur de l’Espagne se dispute la Coupe du monde



À Madrid, de nombreuses personnes à qui nous avons parlé pensent que M. Rubiales ne mérite pas les réactions négatives qu’il a subies.

Sur la Plaza de Santa Ana, une place animée du centre-ville où les habitants et les visiteurs prennent un verre en début de soirée, un groupe de jeunes femmes ne voulaient pas être identifiées et hésitaient à s’exprimer sur cette histoire.

Cependant, ils ont déclaré que la réponse à M. Rubiales et le baiser avaient été exagérés.

Nous avons approché un autre groupe plus important d’hommes et de femmes et nous avons trouvé parmi eux une opinion similaire.

En savoir plus:

Qui a dit quoi lors de la dispute sur les baisers de la Coupe du monde

La Fédération espagnole convoque une réunion « extraordinaire »

Qui est Luis Rubiales ?

Maria Gomez faisait partie du groupe. Elle m’a dit : « Il n’est pas approprié qu’il [Rubiales] a fait cela, mais quant à la réaction, il ne me semble pas que la situation soit si mauvaise. »

Image:

Maria Gómez





Son fils Alexander Herranz, 14 ans, est du même avis. Il pense que Rubiales devrait faire face à une forme de sanction mais ne devrait pas être obligé de démissionner.

Image:

Alexandre Herranz, 14 ans





Leur ami Vali Popa a ajouté : « Je pense que c’était exagéré. C’était juste un moment de bonheur et le célébrer n’était rien de plus. »

Image:

Vali Popa





La seule voix dissidente à la table était Astrid Guerra. Quand je lui ai demandé si Rubiales devait y aller, elle m’a répondu en un seul mot : « Complètement ».

Image:

Astrid Guerra





Mon passage relativement bref sur la Plaza de Santa Ana n’est en aucun cas une représentation fiable du sentiment du peuple espagnol – et il existe clairement de nombreuses options différentes – mais cela m’a ouvert les yeux.

Il s’agit clairement d’une histoire qui divise et où qu’elle se déroule, les gens ne parviendront pas à s’entendre sur la bonne action à entreprendre.