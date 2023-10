Nous avons demandé à une princesse de la pop des années 2000 quel était son livre de football préféré : la réponse est incroyable

Quel est votre livre préféré sur le football ? Une chanteuse des années 2000 a une réponse fantastique.

L’autobiographie éponyme de Cass Pennant, Casseest une histoire étonnante de hooliganisme, avec Pennant détaillant comment il a reçu trois balles dans la poitrine et a continué à se battre et comment il a sauvé Frank Bruno d’une attaque.

Alors imagine QuatreQuatreDeux surprise lors d’une conversation avec la chanteuse soul Beverley Knight, lorsque, contrairement à sa présence scénique polie et raffinée, Knight a proclamé que Casse était son livre sur le football.

VIDÉO : La plus grande histoire du football européen dont PERSONNE ne parle – KÍ Klaksvík

« Mon mari – un fan de Norwich – avait autrefois un peu tort lorsqu’il s’agissait d’aller au football, et il lui arrivait parfois de faire des bêtises », a déclaré le J’aurais dû, je pourrais, je pourrais le chanteur a dit FFT.

« Je suis devenu fasciné par ce monde de voyou et j’ai regardé le film Casse à propos d’un homme noir à la tête d’une entreprise, ce que je n’aurais pas imaginé. En général, on n’a pas vu d’hommes noirs avec des hooligans, et encore moins des dirigeants d’entreprises.

Le hooligan du football britannique, leader de l’Inter City Firm de West Ham United et auteur Cass Pennant, a un fan en la personne de Beverley Knight. (Crédit image : David Corio/Michael Ochs Archive/Getty Images)

« Quand j’étais enfant, le football n’était pas toujours aussi accueillant en dehors du terrain pour les personnes de couleur, alors j’étais intéressé par la façon dont un homme noir pouvait être le patron d’une entreprise de West Ham, ainsi que par la façon dont il a changé sa vie après cela. .

« Regarder le film m’a amené à lire le livre – j’adorerais discuter avec Cass Pennant un jour. »

Plus d’histoires

Kieran Trippier a qualifié son coéquipier anglais Jude Bellingham d' »effrayant » et pense que le milieu de terrain du Real Madrid peut faire passer les Trois Lions au niveau supérieur.

Alors que l’Angleterre affrontait l’Australie la semaine dernière, La FFT s’est penchée sur le onze que les Trois Lions ont sorti en 2003 contre les Socceroos et où ils en sont 20 ans plus tard. Un fan a assisté au match amical vendredi après être tombé « jusqu’au cou » dans un canal.