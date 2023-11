Nous avons demandé à chaque sénateur américain quelle était sa position sur le cessez-le-feu à Gaza. Voici ce qu’ils ont dit

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La guerre israélienne à Gaza a tué plus de 10 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. En un mois, Israël a imposé un siège total sur ce territoire densément peuplé, mené des frappes aériennes et d’artillerie incessantes et coupé l’électricité et l’eau aux 2,3 millions de personnes qui y vivent.

Israël affirme que l’objectif de l’opération, lancée en réponse au massacre de 1 400 personnes par le Hamas il y a un peu plus d’un mois, était de détruire entièrement le groupe.

À mesure que la crise humanitaire à Gaza s’aggrave, les appels à un cessez-le-feu se multiplient. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti cette semaine que Gaza était en train de devenir un « cimetière pour enfants” et que « la catastrophe en cours rend la nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire plus urgente à chaque heure qui passe ».

Mais malgré le nombre élevé de morts parmi les civils, un seul sénateur américain a appelé à un cessez-le-feu.

Le whip de la majorité sénatoriale et président de la commission judiciaire, Dick Durbin, un démocrate représentant l’Illinois, a déclaré qu’il soutenait un cessez-le-feu « au moins dans le contexte d’un accord des deux parties ».

« Par exemple, la libération de ceux qui ont été kidnappés devrait en faire partie – une libération immédiate. Cela devrait être le début », a-t-il déclaré. CNN .

M. Durbin n’a cependant pas poussé les autres démocrates à le rejoindre.

“Ils adoptent leur propre approche, je la respecte”, a-t-il déclaré. L’indépendant. « C’est une question compliquée, une décision difficile. J’ai pris ma décision.

L’indépendant il a envoyé un courrier électronique à chaque sénateur américain pour lui demander sa position sur un cessez-le-feu à Gaza ; seuls 20 d’entre eux ont répondu et personne, à part M. Durbin, n’a soutenu un cessez-le-feu. Lorsque c’est possible, L’indépendantLes journalistes ont demandé aux sénateurs en personne leurs commentaires.

Parmi les sénateurs restants, 19 ont appelé à une pause humanitaire – une position que l’administration Biden soutient également. Au moins 11 sénateurs se sont prononcés contre un cessez-le-feu, et les autres n’ont pas répondu L’indépendantdemande de commentaire.

L’administration Biden, quant à elle, a continué d’offrir son soutien sans réserve à la guerre d’Israël, tant sur le plan pratique que moral. Le président Joe Biden a demandé au Congrès d’approuver une aide de 14,3 milliards de dollars à Israël à la suite de l’attaque du Hamas, dont une grande partie serait consacrée à la défense aérienne et antimissile.

Vous trouverez ci-dessous les réponses des sénateurs américains lorsqu’on leur a demandé s’il devait y avoir un cessez-le-feu à Gaza. Les positions exposées dans d’autres déclarations publiques sont également incluses. Cela n’est peut-être pas exhaustif.

Ont appelé à un cessez-le-feu

Dick Durbin (Aneth)

“Je pense que c’est [time for a ceasefire]du moins dans le contexte d’un accord des deux parties.

« Par exemple, la libération de ceux qui ont été kidnappés devrait en faire partie – une libération immédiate. Cela devrait être le début”, a-t-il déclaré. “Un effort devrait être fait pour engager une conversation entre Israéliens et Palestiniens. Avouons-le. Cela dure depuis des décennies. Quelle que soit la raison invoquée au départ, elle a désormais atteint un niveau intolérable. Nous avons besoin d’une résolution au Moyen-Orient qui donne des promesses pour l’avenir.»

Ont appelé à une pause humanitaire

Edward Markey (D-Massachusetts.) a rejoint Tim Kaine (D-Virginie.), Marc Warner (D-Virginie), Dick Durbin (D-Illinois), Jeff Merkley (D-Oregon.), Tammy Duckworth (D-Illinois), Pierre Welch (D-Vermont), Elizabeth Warren (D-Massachusetts), Cory Booker (D-New Jersey) Chris Van Hollen (D-Maryland.), Tina Smith (D-Minnesota), Chris Murphy (D-Connecticut), Jeanne Shaheen (D-New Hampshire), et Amy Klobuchar (D-Minnesota) via un joint déclaration .

“[W]Nous nous joignons au président Biden dans son appel à une cessation à court terme des hostilités qui présentent un risque élevé pour les civils, les travailleurs humanitaires ou l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.[…]

Catherine Cortés Masto (D-Nevada)

« Israël a le droit de se défendre et doit être en mesure de demander des comptes au Hamas. Je continuerai de soutenir les appels de l’administration en faveur d’une pause humanitaire pour fournir de l’aide aux Palestiniens innocents, y compris les femmes et les enfants qui sont utilisés comme boucliers humains par les terroristes du Hamas, et pour garantir la libération des centaines d’otages israéliens. La montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie au Nevada et dans tout le pays est inacceptable, et nous devons condamner cette rhétorique violente et assurer la sécurité de nos communautés.

John Hickenlooper (D-Colorado)

« Israël doit se défendre contre la menace du Hamas, mais le bilan des morts civiles à Gaza montre clairement que nous avons besoin de toute urgence d’une pause humanitaire. »

Bernie Sanders (I-Vermont) via CNN

« Vous devez faire une pause dans les bombardements. Vous devez vous occuper du désastre immédiat. Israël doit changer de stratégie. Je ne vois pas comment on peut obtenir un cessez-le-feu – un cessez-le-feu permanent – ​​avec une organisation comme le Hamas, qui se consacre à l’agitation et au chaos et à la destruction de l’État d’Israël.

Sheldon Whitehouse et Jack Reed (D-Rhode Island) via un déclaration commune

« Nous soutenons l’appel du président Biden en faveur d’une pause humanitaire. Les pauses dans les opérations militaires devraient avoir pour objectif spécifique de fournir une aide humanitaire supplémentaire au peuple palestinien ou de libérer les otages innocents kidnappés par le Hamas. Les États-Unis prennent des mesures pour aider à sauver des vies innocentes d’Israéliens et de Palestiniens et empêcher le conflit de s’étendre.

N’ont pas appelé à un cessez-le-feu

Ted Budd (R-Caroline du Nord)

« Le cessez-le-feu a pris fin le 7 octobre lorsque les terroristes du Hamas ont commis le massacre le plus meurtrier du peuple juif depuis l’Holocauste et la pire attaque terroriste étrangère contre les Américains depuis le 11 septembre. C’est une bataille du bien contre le mal, point final. Les États-Unis doivent se tenir aux côtés d’Israël jusqu’à ce que les otages soient libérés et que le Hamas soit éradiqué.

Ted Cruz (R-Texas) via X .

« Les États-Unis doivent garantir qu’Israël dispose de toutes les armes et du temps dont il a besoin pour détruire complètement le Hamas. Appeler à des cessez-le-feu prématurés signifie se ranger du côté du Hamas et absoudre le Hamas des meurtres, des viols, de la torture et des crimes de guerre innommables.

Markwayne Mullin (R-Oklahoma) via un porte-parole.

« Le sénateur Mullin ne soutient pas un cessez-le-feu ni une pause dans les hostilités à Gaza. Le sénateur a largement fait état de son soutien à Israël et à son droit à l’autodéfense.

Marco Rubio (R-Floride) via X .

« Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a pris fin le 7 octobre lorsque le Hamas a massacré des civils innocents. Il ne peut y avoir de « pause » dans la destruction de sauvages qui admettent ouvertement qu’ils répéteront ce qu’ils ont fait le 7 octobre autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’Israël soit détruit. »

Steve Daines (R-Montana)

“Pas de cessez-le-feu.”

John Fetterman (D-Pennsylvanie) via X .

« Ce n’est pas le moment de parler de cessez-le-feu. Nous devons soutenir Israël dans ses efforts visant à éliminer les terroristes du Hamas qui ont massacré des hommes, des femmes et des enfants innocents. Le Hamas ne veut pas la paix, il veut détruire Israël. Nous pourrons parler d’un cessez-le-feu une fois le Hamas neutralisé.»

Kirsten Gillibrand (D-New York)

“Je ne suis pas d’accord [with a ceasefire].»

Lindsay Graham (R-Caroline du Sud) via X.

« Si vous aviez proposé un cessez-le-feu entre l’Amérique et le Japon quatre semaines après Pearl Harbor, vous auriez été chassés de la ville. À nos amis d’Israël : faites tout ce que vous avez à faire pour vous défendre. Nous sommes derrière vous à 100 %.

Josh Hawley (R-Missouri)

«Je pense que c’est une mauvaise idée. Une fois qu’Israël aura éliminé le Hamas, sauvé ses otages et atteint ses objectifs militaires, je pense que nous pourrons avoir cette discussion. Mais d’ici là, je le suis et je pense que c’est tout à fait prématuré.»

Rick Scott (R-Floride) via X.

« C’est pourquoi les appels à un cessez-le-feu sont insensés et dangereux. Les membres du Hamas sont des terroristes qui détestent Israël. Cette menace terroriste dégoûtante doit être détruite.

Jon Testeur (D-Montana)

“Je pense que nous avons besoin de beaucoup plus d’informations.”

Tommy Tuberville (R-Alabama)

« Pour moi, un cessez-le-feu est une capitulation. Un cessez-le-feu signifie que le Hamas pourra tuer des civils sans aucune conséquence après ce qu’il a fait le 7 octobre. »

Roger Wicker (R-Mississippi)

« Nous devrions nous rappeler, au milieu des appels au cessez-le-feu, contre qui les Israéliens se battent : des terroristes qui considèrent l’État juif comme leur ennemi juré. Montrons la détermination américaine et soyons aux côtés d’Israël pendant ce combat.»