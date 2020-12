Même avec des vaccins contre les coronavirus en route, de nombreux épidémiologistes ne s’attendent pas à ce que leur vie revienne à la normale avant la pandémie tant que la plupart des Américains ne seront pas vaccinés. Entre-temps, la plupart ont assoupli certaines précautions – aller maintenant à l’épicerie ou voir des amis à l’extérieur, par exemple – mais sont plus prudents que jamais sur de nombreuses activités de la vie quotidienne.

Dans une nouvelle enquête informelle menée auprès de 700 épidémiologistes par le New York Times, la moitié ont déclaré qu’ils ne changeraient pas leur comportement personnel tant qu’au moins 70 pour cent de la population ne seraient pas vaccinés. Trente pour cent ont déclaré qu’ils apporteraient des changements une fois qu’ils seraient eux-mêmes vaccinés.

Une minorité d’épidémiologistes a déclaré que si des vaccins hautement efficaces étaient largement distribués, il serait sans danger pour les Américains de commencer à vivre plus librement cet été. Mais la plupart ont dit que même avec les vaccins, il faudrait probablement un an ou plus pour que de nombreuses activités reprennent en toute sécurité et que certaines parties de leur vie pourraient ne jamais revenir à leur état actuel.

Karin Michels, professeur d’épidémiologie à l’UCLA, a déclaré qu’il faudrait probablement de nombreuses années avant qu’il ne soit suffisamment sûr pour «revenir à peu près au style de vie que nous avions». Elle a dit: «Nous devons nous installer pour vivre avec le virus.»