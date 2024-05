Nous avons demandé à 17 médecins ce qu’ils mangeaient au petit-déjeuner et c’est leur choix n°1.

Bienvenue pour commencer AUJOURD’HUI. Inscrivez-vous à notre Commencez la newsletter AUJOURD’HUI pour recevoir de l’inspiration quotidienne envoyée dans votre boîte de réception – et rejoignez-nous sur Instagram!

Certains jours, le petit-déjeuner semble impossible, comme un objectif hors d’atteinte. Mais préparer un petit-déjeuner nutritif est plus facile que vous ne le pensez.

TODAY.com a parlé à 17 cardiologues, oncologues, neurologues, gastro-entérologues et dentistes pour en savoir plus sur leurs idées de petit-déjeuner les plus sains et sur la manière dont leur expertise est prise en compte dans leurs choix alimentaires du matin.

En général, les experts suivent des directives similaires en matière d’alimentation, généralement informées par le diète méditerranéennele Régime DASH ou la Régime ESPRIT. La recherche suggère que suivre les principes de ces régimes peut abaisser la tension artérielle, réduire le risque de certains cancers et réduire les risques de développer des problèmes neurologiques, tels que la maladie d’Alzheimer.

Ce que ces trois plans de repas ont en commun, c’est l’accent mis sur les aliments complets, en particulier les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumes-feuilles, les légumineuses, l’huile d’olive, les noix et les protéines maigres. Les personnes qui suivent ces régimes évitent généralement les aliments fortement transformés et limitent la viande rouge, l’alcool et les sucreries.

Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Voici comment 17 médecins et experts de toutes spécialités médicales utilisent les principes de ces régimes pour préparer chaque jour des petits-déjeuners rapides, sains et copieux.

Quel est le petit-déjeuner le plus sain à manger ?

Gruau aux baies, graines et noix

La farine d’avoine est revenue à maintes reprises comme un favori sain et riche en fibres. Alors, qu’est-ce qui fait que les flocons d’avoine sont une si bonne option ?

L’avoine coupée en acier est « riche en fibres, y compris les fibres solubles bêta-glucanequi maintient l’intestin régulier et prévient la constipation », a déclaré précédemment à TODAY.com la gastro-entérologue Dr Wendy Ho, professeure clinique des sciences de la santé à la faculté de médecine UCLA David Geffen.

Comme de nombreux experts avec lesquels TODAY.com s’est entretenu, le Dr Jennifer McQuade garnit son avoine coupée en acier d’une combinaison de noix et de graines – comme des graines de lin, des cœurs de chanvre ou des graines de citrouille – ainsi qu’un peu de fruits secs.

« J’essaie d’ingérer beaucoup de bonnes fibres, ainsi que des graisses saines avec quelques graines, puis les bons phytonutriments des fruits secs », McQuade, professeur adjoint et médecin-chercheur en oncologie médicale du mélanome à l’Université de Texas MD Anderson Cancer Center, a déclaré à TODAY.com.

Certains médecins préfèrent mettre des fruits frais dans leurs flocons d’avoine, en particulier des baies comme les myrtilles et les framboises, qui contiennent des antioxydants et d’autres nutriments bénéfiques.

Cependant, la préparation de l’avoine coupée en acier peut prendre pas mal de temps le matin, c’est pourquoi certains experts préfèrent les utiliser pour préparer avoine du jour au lendemain.

Par exemple, le Dr Susan Cheng, professeur de cardiologie et directrice de la recherche en santé publique au Smidt Heart Institute de Cedars-Sinai à Los Angeles, a déclaré à TODAY.com qu’elle préparait des flocons d’avoine pour la nuit avec des graines de chia et une alternative au lait sans produits laitiers ( pour éviter la consommation de graisses saturées) ainsi que des fruits, des noix et des graines surgelés ou séchés.

Une autre option consiste à utiliser des flocons d’avoine à la place. Les flocons d’avoine contiennent un peu moins de fibres que l’avoine coupée en acier car le son est retiré, a expliqué Ho, mais ils peuvent être préparés en beaucoup moins de temps et « conservent de nombreux bienfaits pour la santé ».

Les flocons d’avoine « peuvent être préparés relativement rapidement et ne sont pas aussi transformés que la plupart des flocons d’avoine instantanés », a déclaré à TODAY.com le Dr Laura Stein, professeur adjoint de neurologie à l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï, ajoutant qu’elle aime préparer son avoine avec de l’eau et un peu de lait écrémé – mais pas de sucre.

Que mangent les médecins au petit-déjeuner ?

Toasts complets à l’avocat

Un autre petit-déjeuner populaire parmi les professionnels de la santé est constitué de pain grillé aux grains entiers garni d’ingrédients nutritifs et rassasiants tels que l’avocat ou le beurre de cacahuète.

Toast à l’avocat est une référence pour le Dr Tricia Quartey, dentiste basée à Brooklyn et porte-parole de l’American Dental Association. Elle ajoute souvent aussi des blancs d’œufs pour plus de protéines. « Avoir des graisses saines me rassasie, mais je consomme également des glucides plus sains pour me permettre de démarrer le matin », a déclaré Quartey à TODAY.com.

Le cardiologue Dr Andrew Freeman est également un fan de toast à l’avocat le matin, qu’il garnit souvent de légumes comme des cornichons ou des oignons.

« Dans un seul petit morceau de pain grillé, vous avez suffisamment de calories et de nourriture pour tenir jusqu’au déjeuner et vous vous sentez bien », Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver, dit à TODAY.com.

Pour Elizabeth Platz, épidémiologiste du cancer et professeur au Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center de Johns Hopkins, presque chaque matin commence par beurre de cacahuète sur du pain grillé aux grains entiersqui aide à freiner les pics de glycémie le matin.

Certains des neurologues auxquels TODAY.com s’est entretenu aiment également ajouter des protéines maigres sous forme de saumon en accompagnement pour « vraiment équilibrer certains concepts (de régime) méditerranéens », a déclaré le Dr Mona Bahouth, professeur agrégé de neurologie à l’Institut. École de médecine de l’Université Johns Hopkins.

Yaourt nature aux fruits rouges

« Presque tous les jours, je mange des fruits frais biologiques – selon la saison – avec du yaourt nature et non sucré », a déclaré AUJOURD’HUI le Dr Caroline Tanner, professeur de neurologie à l’Institut Weill des neurosciences de l’Université de Californie à San Francisco. com.

Comme de nombreux experts interrogés par TODAY.com, elle opte pour le yaourt nature pour éviter l’ajout inutile de sucre et ajoute plutôt de la douceur et de la saveur grâce aux fruits, comme les baies. Tanner peut également tOp son yaourt aux noix ou au kamut soufflé, une céréale ancienne.

Un repas comme celui-ci « fournit d’excellentes protéines, il est faible en sucre et les baies ont également des propriétés antioxydantes », a déclaré à TODAY.com le Dr Elizabeth Comen, oncologue médical traitant le cancer du sein au Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Le yaourt grec fournit également le calcium et le phosphate nécessaires pour garder vos dents en bonne santé, a déclaré à TODAY.com le Dr Erinne Kennedy, porte-parole des consommateurs de l’American Dental Association et vice-doyenne du programme d’études et de l’apprentissage intégré du Kansas City University College of Dental Medicine.

Pour couronner le tout, « de nombreuses noix et graines contiennent un acide aminé appelé arginine« , a ajouté Kennedy, « et l’arginine nourrit spécifiquement les bonnes bactéries d’une manière dont il a été démontré qu’elle prévient la carie dentaire. »

Le yaourt est « un bon probiotique et il contient beaucoup de calcium, ce qui est bon pour les os », a reconnu le Dr Kevin Sands, un dentiste cosmétique basé à Beverly Hills, qui accompagne généralement son yaourt d’une pomme ou d’une poire.

Smoothies

Les experts médicaux, comme la plupart d’entre nous, sont souvent pressés le matin. Les jours où ils n’ont pas beaucoup de temps à consacrer à la cuisine – ou même à s’asseoir et à prendre leur petit-déjeuner – les médecins peuvent se tourner vers des smoothies faits maison portables pour préparer un repas copieux et sain.

Par exemple, le Dr Imad Najm, directeur du centre d’épilepsie du Cleveland Clinic Neurological Institute, a déclaré à TODAY.com qu’il préparait souvent des smoothies avec du chou frisé, des épinards et des baies. Il ajoute aussi généralement des noix de pécan car « elles ajoutent de la graisse et contiennent pas mal de minéraux et d’antioxydants », a-t-il expliqué.

Le Dr Irina Kessler est également une fan de smoothies verts. Sa recette préférée comprend des épinards, du chou frisé, de la mangue surgelée, du citron, de la banane, du céleri et de l’eau de coco. Mais Kessler, dentiste au New York Family Dental Arts, prévient que cela peut tacher les dents et suggère aux personnes en train de blanchir leurs mâchoires d’utiliser une paille pour boire le smoothie.

Si vous n’êtes pas fan d’un smoothie vert, vous pouvez essayer les recettes saines pour le cœur du cardiologue Cheng, qui combinent soit des tomates et du céleri, soit des carottes, des pommes, des graines de chia et du gingembre avec de l’eau et de la glace.

Puis-je manger des œufs tous les jours ?

Alors que. des recherches plus récentes tendent à montrer que les oeufs ne sont pas mauvais pour le cholestérol et peuvent être consommés en toute sécurité tous les jours, ils restent un sujet controversé parmi les professionnels de la santé.

Certains, comme les neurologues Najm et Stein, préfèrent manger uniquement les blancs d’œufs, qui ne contiennent pas de cholestérol. D’autres, comme les cardiologues Freeman et Cheng, tentent d’éviter complètement les œufs.

Mais certains mangent occasionnellement des œufs entiers. Par exemple, l’oncologue McQuade prépare parfois des frittatas remplies de légumes et de légumes verts sains pour l’intestin, qui peuvent être facilement préparées à l’avance. Et Kessler apporte parfois des œufs durs au bureau pour le petit-déjeuner lorsqu’elle est pressée.

Les œufs entiers « sont une excellente source de protéines propres et de bonnes graisses », a déclaré McQuade, mais elle les mange toujours. avec moderation en général.

Le Dr James O’Keefe, membre du groupe de travail sur la nutrition et le mode de vie de l’American College of Cardiology, est d’accord. Il dit que deux œufs par jour, six jours par semaine, constituent une quantité raisonnable. Il se fait un devoir de rechercher oméga 3 œufs enrichis, car il dit qu’ils s’avèrent être un nutriment important pour la santé cardiovasculaire.

Aliments à ne pas manger au petit-déjeuner

Viandes transformées, comme le bacon et les saucisses

À maintes reprises, les experts ont déclaré à TODAY.com qu’ils éviter les viandes transforméesqui comprennent des viandes classiques pour le petit-déjeuner comme le bacon et les saucisses.

« Ce que je vois avec le petit-déjeuner américain traditionnel, c’est qu’il est souvent très riche en viande rouge et en viande transformée, comme le bacon ou les saucisses », a déclaré le Dr Suneel Kamath, un oncologue médical qui traite les cancers colorectaux à la Cleveland Clinic, à TODAY.com. . « Je resterais à l’écart de ces choses et me concentrerais davantage sur les sources de protéines maigres », a-t-il déclaré.

« J’essaie de minimiser la quantité de viandes transformées que je mange, car elles sont associées à un risque accru de maux d’estomac et de maux de tête. cancer colorectal», a déclaré Ho, gastro-entérologue. Stein, une neurologue, est d’accord : « J’essaie d’éviter tout le temps les viandes transformées », a-t-elle déclaré. « Et j’essaie de minimiser le sel inutile autant que possible. »

Cependant, les médecins ont également noté que ces aliments peuvent faire partie d’une expérience sociale et qu’il n’est donc pas nécessaire de les éviter à tout prix. « Ces aliments rassemblent les gens autour de la table du petit-déjeuner et sont appréciés par beaucoup. La clé est donc d’en minimiser la consommation et de les manger rarement », a expliqué Ho.

Céréales sucrées, pâtisseries, crêpes et gaufres

L’autre grand non-non pour les médecins, TODAY.com, a parlé d’inclure tous les éléments du petit-déjeuner qui sont riche en sucre et glucides raffinés ou simples avec peu de valeur nutritionnelle, comme les beignets, les crêpes, les céréales sucrées et les pâtisseries emballées pour grille-pain.

« Beaucoup de sucres simples peuvent être introduits dans de nombreux aliments, en particulier dans les aliments du petit-déjeuner », a déclaré Bahouth. « Et certains d’entre eux n’ont tout simplement aucune valeur pour votre corps ou la santé de votre cerveau. »

Le Dr Adrienna Jirik, gastro-entérologue à la Cleveland Clinic, évite «toutes les sucreries et les aliments gras, salés, trop transformés ou tout ce qui contient de faux sucres», a-t-elle déclaré à TODAY.com, qui comprend les beignets et les pâtisseries, la restauration rapide. sandwichs pour le petit-déjeuner et barres énergétiques.

« Ce sont des recettes éprouvées contre les ballonnements (indigestion), les changements rapides de la glycémie accompagnés de léthargie ou de fatigue et l’urgence fécale avec des selles molles », a déclaré Jirik.

Si vous décidez d’opter pour l’une de ces friandises sucrées, veillez à vous brosser les dents par la suite, a déclaré Kessler, « car elle restera coincée dans vos dents, contrairement au yaourt qui ne le sera pas ».

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com