Nous avons demandé à 12 artistes de Nuit Blanche Toronto comment ils « comblent la distance »

Comment vivons-nous la distance ? Que fait-on pour le traverser ? Et comment établir des liens à travers tout cela ? À une époque où nos divisions semblent profondes, l’art peut nous aider à trouver de nouvelles façons de construire des ponts.

Pour Nuit Blanche Toronto 2024 — le festival d’art nocturne qui débute samedi à 19 heures avec plus de 80 projets à voir et à explorer — « Combler les distances » est le thème de l’année.

En partenariat avec le festival, CBC Arts a réalisé une édition spéciale Nuit Blanche Toronto de Pensez comme un artiste — notre aide à la création numérique qui recueille la sagesse, l’inspiration et les conseils en matière de résolution de problèmes de certains des esprits artistiques les plus brillants du Canada.

Pour cette édition spéciale, nous avons interrogé une douzaine d’artistes participant au festival : quelle stratégie créative pour combler les distances ?

Vous trouverez leurs réponses présentées ici comme un jeu de cartes virtuel (illustré par Conception Monnet ). Dessinez-en un au hasard et laissez-vous inspirer par le hasard, ou parcourez jusqu’à ce que vous trouviez la sagesse que vous recherchez.

L’édition Think Like An Artist: Nuit Blanche de Toronto sera également présentée sous la forme d’une série de projections exposées au Nuit Blanche Event Hub au Harbour Square Park, où vous pourrez également assister à un enregistrement en direct de l’émission de CBC Music. La nuit tombée avec Odario Williams (Deux sets, de 21h à 23h et de 00h30 à 2h30. Découvrez le programme complet des événements programmés ici ).

Selon Laura Nanni, directrice artistique de Nuit Blanche Toronto, le thème est né parce que nous nous trouvons à un moment où la distance et la différence entre les gens semblent significatives.

« C’est une réponse au sentiment général alors que la ville se transforme et que nous sommes confrontés à des problèmes tels que le changement climatique et l’injustice sociale qui peuvent conduire à des divisions », dit-elle.

Anique Jordan, artiste de Nuit Blanche Toronto et contributrice de TLAA, déclare : « En fait, nous n’avons pas beaucoup d’espaces où nous pouvons parler en toute sécurité des distances qui nous séparent, en particulier lorsque nous réfléchissons sur un registre sociopolitique. Pour moi, « combler les distances » signifie travailler au-delà des différences – et, aussi difficile que cela puisse paraître, nous vivons dans des conditions qui nous demandent de plus en plus souvent ce travail difficile.

(Monnet Design/CBC Arts)

Mishann Lau, une autre collaboratrice de Think Like An Artist Nuit Blanche Toronto, affirme que l’art nous donne l’espace nécessaire pour tenir des conversations stimulantes et trouver des liens. « L’art permet à l’artiste de poser des questions difficiles sur des sujets difficiles dans un médium accessible aux personnes de tous âges et de toutes origines ethniques. »

(Monnet Design/CBC Arts)

Pour le musicien et compositeur Joseph Shabason, dont le travail sera également présenté au festival, l’art permet de combler les distances car il encourage l’ouverture d’esprit. « Il y a moins de pression pour se définir, que ce soit la façon dont vous pensez, ce que vous êtes ou ce en quoi vous croyez. Je pense que c’est un espace où vous pouvez vraiment vous sentir libre et expérimenter. Et je pense qu’il est inhérent à la création d’un bon art. une ouverture et une volonté de combler les distances et de voir d’autres perspectives et façons de faire les choses.

(Monnet Design/CBC Arts)

Lorsqu’il s’agit d’établir des liens et d’apaiser les divisions, l’art nous permet de voir le monde différemment, dit Nanni.

« Si nous voulons nous rencontrer au-delà des différences, si nous voulons nous sentir plus proches et plus à l’aise, non seulement de personne à personne, mais aussi avec la nature, avec la terre et avec d’autres parties du monde, je pense que nous devons faire preuve de créativité dans la façon dont nous je fais ça. »