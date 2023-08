Nous avons découvert une nouvelle espèce d’ascaris qui peut infecter notre cerveau

Voici du matériel supplémentaire pour vos cauchemars : dans un rapport de cas publié cette semaine, un groupe de scientifiques déclare avoir découvert une nouvelle espèce d’ascaris capable d’infester notre cerveau, une espèce qui s’attaque normalement aux serpents. La découverte a été faite lorsqu’ils ont extrait un ver vivant de la tête d’une Australienne lors d’une opération chirurgicale. Heureusement, l’invasion parasitaire de la femme semble avoir été traitée avec succès.

L’horrible histoire médicale a été détaillée dans un article publié Lundi dans la revue Emerging Infectious Diseases. Selon le rapport, la femme de 64 ans a été hospitalisée pour la première fois début 2021 avec des symptômes de douleurs abdominales et de diarrhée persistantes, ainsi que d’une toux sèche et de sueurs nocturnes. Les premiers tests ont révélé des signes de pneumonie (inflammation des poumons) et des lésions le long de son foie et de sa rate, mais ils n’ont pas permis d’identifier un coupable clair de sa maladie, comme une infection bactérienne ou un cancer.

On lui a diagnostiqué une pneumonie liée à l’accumulation d’éosinophiles, un type de globules blancs, et on lui a finalement donné son congé et on lui a prescrit des stéroïdes. Bien que le traitement ait semblé un peu aider, la femme a été de nouveau hospitalisée au bout d’un mois. Les tests ont montré que son corps produisait toujours plus d’éosinophiles que d’habitude, ce qui peut mettre sa vie en danger s’il n’est pas géré correctement, mais encore une fois, ils n’ont pas réussi à trouver la moindre raison expliquant pourquoi cela se produisait. On lui a diagnostiqué syndrome hyperéosinophile et j’ai continué à prendre des stéroïdes.

Le scanner cérébral de la femme, ainsi que le ver découvert à l’intérieur de sa lésion. Image : Hossain et al/Emerging Infectious Diseases

La santé de la femme s’est améliorée pendant un certain temps et elle commençait même à être sevrée de son traitement. Mais début 2022, elle a commencé à souffrir d’une dépression qui s’aggravait et à avoir des difficultés à se souvenir des choses. L’IRM a alors révélé une lésion dans son cerveau. En juin, ses médecins ont décidé de procéder à une biopsie (en prélevant un échantillon de tissu pour examen) et c’est à ce moment-là qu’ils ont fait une découverte choquante : ils ont littéralement retiré un nématode vivant d’un rouge vif de l’intérieur de la lésion qui mesurait environ trois pouces de long. .

Bien que rares, il existe plusieurs espèces connues de vers qui peuvent provoquer des infections cérébrales chez l’homme. Mais la coloration distincte de la créature a clairement montré aux scientifiques qu’il ne s’agissait pas d’un ver du cerveau typique. . Très vite, ils ont identifié leur spécimen comme étant une larve de troisième stade. Ophidascaris robertsi, un ver rond parasite observé chez les pythons des tapis, des serpents trouvés dans toute l’Australie et les régions voisines. Les tests génétiques ont confirmé leurs soupçons, ce qui en fait le premier cas documenté d’infection du cerveau humain causée par ce ver particulier.

La femme n’a signalé aucun contact direct avec des pythons des tapis, mais elle vivait dans une région lacustre connue pour en abriter. Ses médecins notent également qu’elle ramassait régulièrement de la végétation autour de sa maison pour l’utiliser pour cuisiner. Ils émettent l’hypothèse qu’elle a directement mangé des œufs de vers provenant de ces légumes ou qu’elle y a été exposée par ses mains contaminées ou les ustensiles de cuisine utilisés pour préparer la nourriture. Ses premiers symptômes évolutifs suggèrent également que les vers se sont propagés à plusieurs organes, disent les auteurs. Ironiquement Assez, son traitement ultérieur aux stéroïdes aurait pu permettre à l’infestation d’atteindre son cerveau en supprimant son système immunitaire.

Ces infestations de vers ne provoquent souvent pas de symptômes visibles et ont tendance à disparaître d’eux-mêmes sans nécessiter de traitement. Les vers eux-mêmes ne peuvent pas devenir adultes et finalement mourir. Cependant les infestations graves nécessitent généralement des médicaments antiparasitaires pour empêcher les vers vivants de causer davantage de problèmes.

Dans ce cas, les médecins n’ont trouvé aucune autre trace de vers dans le cerveau de la femme. Mais pour éliminer tous les envahisseurs restants dans son corps, elle a reçu des médicaments vermifuges, ainsi qu’une cure de stéroïdes moins intense (la mort des vers peut déclencher une réponse immunitaire trop zélée). Six mois après son opération et trois mois après avoir cessé de prendre des stéroïdes, ses taux d’éosinophiles étaient revenus à la normale. Malheureusement, les symptômes neuropsychiatriques de la femme s’étaient améliorés, mais ne s’étaient pas complètement rétablis à ce moment-là.

Les vers cérébraux, quels qu’ils soient, ne sont pas très courants. Mais cet incident reflète ce qui peut arriver lorsque les humains entrent en contact avec des animaux sauvages et leurs parasites, affirment les auteurs. Et il est probable qu’il existe d’autres espèces d’ascaris actuellement inconnues qui peuvent habiter notre cerveau, préviennent-ils.

« En résumé, cette affaire souligne le risque persistant de maladies zoonotiques dans la mesure où les humains et les animaux interagissent étroitement », ont-ils écrit. « Bien que O. robertsi les nématodes sont endémiques à l’Australie, ailleurs Ophidascaris Les espèces infectent les serpents ailleurs, ce qui indique que d’autres cas humains pourraient apparaître à l’échelle mondiale.