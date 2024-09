Nous avons découvert la « conscience cachée » | Evolution News

Hier, j’ai fait état d’une étude qui a révélé 25 pour cent des 241 patients insensibles ayant subi une lésion cérébrale ont montré qu’ils étaient conscients lorsqu’ils ont été testés avec scanners cérébraux.

Cela revient à dire, même si ce n’est pas tout à fait précisé, que de nombreuses personnes – peut-être 100 000 aux États-Unis – peuvent être qualifiées de « légumes » alors qu’elles sont en fait tout à fait conscientes. Les efforts pour les atteindre ou les traiter n’ont pas été entrepris parce qu’ils étaient présumés vains.

Conscience secrète

En gros, comment cela fonctionne (mais étude différente) :

Professeur de la faculté de médecine de l’université Creighton Charles Camosy pense qu’il est temps de faire quelque chose comme un mouvement des droits civiques pour les gens de cet état — on l’appelle maintenant conscience secrète :

Le fait qu’une telle étude ait reçu une telle attention publique signifie que nos conceptions occidentales du cerveau et de la conscience peuvent enfin être sérieusement et durablement critiquées. Et peut-être que de telles critiques peuvent réellement ouvrir un espace conceptuel dans notre imagination pour que nous puissions envisager des conceptions alternatives et leur accorder toute l’attention qu’elles méritent. CHARLES CAMOSY, « LE MYSTÈRE DE LA CONSCIENCE : DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L’ÉTUDE » RÉCIT DE « MORT CÉRÉBRALE »,« NC REGISTER, 4 SEPTEMBRE 2024

Il s’inquiète de la tendance, même dans les cercles catholiques, à écarter les patients conscients. Bien que cela soit peut-être conforme aux objectifs du mouvement croissant en faveur de l’euthanasie, il affirme que cela va dans la direction exactement opposée aux preuves :

Enfin, nous allons aborder une affirmation récente d’un groupe d’étude organisé par la direction de l’Académie pontificale pour la vie à la lumière de tout cela. Ce groupe d’étude était apparemment préoccupé de faire évoluer l’aiguille de la théologie morale catholique vers le refus de nourriture et d’eau aux personnes considérées comme étant dans un état dit végétatif. Il y a évidemment problèmes profonds Il est vrai que le problème le plus fondamental est peut-être le suivant : le groupe d’étude n’a pas su réagir aux signes évidents de notre époque. Parmi ces signes, on peut citer non seulement la tendance dramatique et continue à viser la mort par suicide assisté et euthanasie, mais aussi ces nouvelles et très importantes découvertes sur les réalités profondément mystérieuses du cerveau et de la conscience. Les signes des temps ne nous appellent pas à trouver des moyens de nous débarrasser de ces populations souffrant de lésions cérébrales catastrophiques. Au contraire, ce moment nous appelle à lancer un nouveau mouvement en faveur de leur humanité fondamentale et de leurs droits civiques. CAMOSIE, RÉCIT DE « MORT CÉRÉBRALE » »

Y a-t-il quelque chose qui peut être fait pour les aider ?

Au Le New York Times, écrivain scientifique Carl Zimmer remarques,

Il est possible que les personnes souffrant de troubles de la conscience puissent un jour bénéficier d’implants cérébraux qui ont été développés pour aider les personnes souffrant d’autres maladies à communiquer. Mercredi, une autre équipe de chercheurs a rapporté qu’un patient paralysé par la sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Lou Gehrig, était capable de communiquer à travers un implant cérébral après seulement 30 minutes d’entraînement. CARL ZIMMER, « LES PATIENTS ATTEINTS DE LÉSION CÉRÉBRALE QUI NE RÉAGISSENT PAS PEUVENT AVOIR UN PEU DE CONSCIENCE,« NEW YORK TIMES, 14 AOÛT 2024

Un principe simple

Interfaces cerveau-ordinateur comme NeuralinkLa télépathie de ‘s est basée sur un principe simple : Le cerveau humain est un système électrique et les neurones peuvent donc envoyer et recevoir des signaux coordonnés par l’électronique. C’est ce qui rend cela techniquement possible.

Le patient tétraplégique qui a reçu un implant Neuralink au début de cette année est actuellement dit être je l’utilise pour jouer aux échecs et étudier le français et le japonais.

Bien sûr, nous n’en sommes qu’aux premiers balbutiements. Le plus grand obstacle à surmonter était probablement le premier : découvrir l’existence de la conscience secrète.