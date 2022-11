Nous avons décoré un arbre de Noël pour notre domaine – maintenant le misérable conseil veut le couper mais nous l’aimons

Les RÉSIDENTS qui ont décoré un arbre de Noël pour leur domaine disent qu’ils l’aiment, mais que le conseil veut le couper.

L ‘«arbre» ​​de fortune sur l’avenue Sutcliffe à Nunsthorpe, Grimsby, a divisé l’opinion entre les habitants et le conseil.

Un arbre de Noël de fortune sur un domaine a divisé les opinions Crédit : MEN Media

L’arbre de Noël a été qualifié de blague “inoffensive” par certains, tandis que d’autres l’ont qualifié de “débraillé” et de “bouleversant” à regarder.

Cependant, le soi-disant arbre a attiré beaucoup d’attention ailleurs avec une courte vidéo en ligne amassant plus de 35 000 vues.

Le conseil du nord-est du Lincolnshire a déclaré qu’il avait prévu de quitter le

décorations jusqu’après Noël, mais qu’il est maintenant devenu un

une horreur et un danger.

Mais ils vont maintenant retirer “l’arbre” au cours des prochains jours.

Un homme, Graham Manning, a déclaré: “Certes, les habitants de Grimsby ne se sont pas abaissés à ce niveau?”

Tandis que d’autres ont fait des comparaisons sarcastiques avec d’autres étalages de Noël à travers le pays.

Dave Pearce a simplement mis “Mieux qu’Albert Square”, tandis que d’autres en ont profité pour se moquer de l’arbre de Noël de l’année dernière dans le centre-ville de Grimsby qui a été ridiculisé pour sa hauteur.

“Mieux que l’année dernière en ville”, a déclaré James Ward avec Antony Wright ajoutant: “Quelle plaie aux yeux sanglants, ne peut être que la Nunny.”

Un certain nombre d’autres ont dit que c’était le reflet du domaine, comme l’a dit Joshua Willis: “Bienvenue chez Nunny.”

Cependant, d’autres ont visé le conseil local pour régler le problème avec Tina Pritchard commentant: “Le conseil devrait tout réduire et vider les poubelles plus souvent, cela n’aura pas l’air si désordonné, même à l’arrière des magasins et des appartements.”

Et certains ont vu le côté drôle de l’arbre avec Pat Delatouoche suggérant: “Mieux que d’être jeté partout dans les rues. Un plaisir inoffensif, je dirais.”

D’autres étaient plus frustrés que d’autres, Sallyanne Burden suggérant: “Quelle honte pour nos enfants de voir qu’ils devraient avoir honte.”

Karen Cordaroy a déclaré: “Peut-être que si vous n’aimez pas ça, arrêtez de jeter des canettes et des bouteilles partout, mettez-les à la poubelle, c’est une bonne déclaration je pense.”

En réponse à ces commentaires, un porte-parole de la NELC a déclaré : « Cela a commencé par quelques décorations sur l’arbre au milieu de ces arbustes.

“Nous avons récemment taillé les autres arbustes à proximité, mais les gens de la région ont dit que nous pouvions laisser celui-ci jusqu’après Noël car il avait l’air plutôt joli.

“Malheureusement, il est maintenant surchargé de bouteilles et de canettes et est devenu une horreur et un danger. Nous allons nettoyer la litière et réduire les arbustes dans les prochains jours.”