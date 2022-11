Nous avons décidé de prendre soin de ceux qui ont besoin d’aide – Shaw Local

En réponse à la lettre de John Macrito publiée le jeudi 27 octobre : J’ai moi aussi lu et considéré le “Common Sense” de Thomas Paine, publié en janvier 1776. Les idées de Paine distinguaient et promouvaient une république, son espoir pour les colonies, de la monarchie héritée de l’Angleterre.

Je ne suis pas d’accord avec le fait que Paine appelle le gouvernement « mal » puisque, comme il l’a déclaré, son objectif « nécessaire » est de nous protéger de « notre méchanceté » en « contrôlant nos vices ».

Je ne suis pas non plus d’accord sur la limitation de la « sécurité » à l’armée et aux forces de l’ordre locales. Ne voulons-nous pas – attendez-vous – que la nourriture que nous mangeons, l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, l’argent que nous économisons et les produits que nous achetons soient sûrs ? Sans la protection du gouvernement, ils ne le sont pas toujours, car certaines personnes, dans leur méchanceté – la cupidité – sont gouvernées par un objectif personnel – l’argent – lorsqu’elles ne sont pas restreintes par les lois et les règlements.

En 1776, la population des colonies était de 2,5 millions et rurale. Aujourd’hui, les États-Unis comptent plus de 330 millions d’habitants et sont à 80 % urbains (recensement.gov). Dans une petite société rurale, les gens peuvent plus facilement s’occuper de leur famille et de leurs amis malades ou handicapés. Mais aujourd’hui, nous ne connaissons peut-être pas beaucoup de nos voisins. Nous avons moins d’enfants, et beaucoup d’entre eux ont déménagé plus loin, ce qui en laisse moins pour s’occuper des personnes âgées.

Notre gouvernement est imparfait. Mais nous avons décidé de prendre soin de ceux qui ont besoin d’aide. On dit que le bon sens est assez rare ; veuillez considérer que, si nous ne voulons pas et/ou ne pouvons pas prendre soin de ceux qui en ont besoin, nous commettons un acte d’omission en ne nous unissant pas derrière notre peuple et en veillant à ce que nous, par l’intermédiaire de notre gouvernement, fournissions ces soins. Pas de “trucs gratuits?”

Enfin, Thomas Paine s’est penché sur les raisons du mécontentement populaire. Il a fait un “plan d’éducation populaire, de secours aux pauvres, de pensions pour les personnes âgées et de travaux publics pour les chômeurs, le tout financé par la levée d’un impôt progressif sur le revenu”.

Beth A. Hollande

McHenry