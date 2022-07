Nous avons déboursé 12 000 £ pour un nouveau jardin et les paysagistes nous ont laissé un tas de gravats… nous sommes furieux

UN COUPLE affirme avoir déboursé 12 000 £ pour un nouveau jardin, mais les paysagistes leur ont laissé un tas de GRAVES.

Julie et Alan Butters ont déclaré avoir payé la société Staffie Property and Garden en espèces à l’avance pour les matériaux, la main-d’œuvre et l’enlèvement des déchets.

Les paysagistes ont démoli le garage du couple et le mur de briques attenant pour faire place aux travaux de la maison de Crewe, dans le Cheshire.

Mais les espoirs de Julie, 59 ans, et d’Alan pour un nouveau jardin ont été rapidement anéantis, car l’entreprise a disparu sans laisser de trace peu de temps après la remise de l’argent.

Le numéro que Julie et Alan, 58 ans, utilisaient pour contacter l’entreprise ne fonctionne plus et sa page Facebook a été supprimée.

Dévastée, Julie a déclaré: “Nous voulions rénover le jardin depuis des années mais nous n’avons jamais vraiment eu les fonds pour le faire.

“Puis malheureusement, il y a environ 18 mois, mon père est décédé avec Covid.

“J’avais un petit héritage de lui et il venait s’asseoir ici même si notre jardin n’était pas grand-chose.

“Alors j’ai pensé que je ferais bon usage de son argent et que je rénoverai le jardin.

“Juste après l’été dernier, nous avons décidé de trouver quelqu’un qui ferait le genre de choses que nous voulions.

“Je suis allé sur un site Web où vous venez de mettre ce que vous voulez faire, puis les gens vous contactent pour vous donner un devis.

“Plusieurs personnes l’ont fait, et j’ai fait venir des entreprises, mais ce gars de Staffie … c’était un gars vraiment adorable – il m’a expliqué des choses alors que d’autres ne l’ont pas fait.”

Julie a choisi une date pour le début des travaux et a versé un acompte.

Le paysagiste lui a dit que Covid avait provoqué une “pénurie de fournitures”, le couple a donc dû mettre une somme d’argent substantielle à l’avance.

Julie dit qu’elle a transféré près de 8 000 £.

Mais les travailleurs ne se sont pas présentés à la date de début convenue du 25 octobre, disant à Julie qu’ils étaient en retard sur des projets.

Ils ont convenu d’une nouvelle date de début, le 8 novembre, mais lorsqu’ils ne se sont pas présentés à nouveau, Julie s’est inquiétée.

Elle a déclaré: “Ils sont finalement venus, ont démoli mon garage et abattu le mur.

“À ce moment-là, je leur ai transféré 3 300 £ supplémentaires.”

Peu de temps après, l’entreprise – ainsi que le propriétaire avec qui elle parlait – a cessé de répondre.

Les deux numéros de l’entreprise semblent être déconnectés et la page Facebook semble avoir été supprimée.

Julie a déclaré: “À la fin, j’ai juste dit” soit viens faire mon jardin, soit rends-moi l’argent “.

“Mon jardin est un état, il avait l’air pire qu’avant, mais je n’ai plus jamais entendu parler d’eux.

“J’ai des numéros pour eux mais le fixe et le mobile ne fonctionnent plus. L’entreprise n’est plus sur Facebook non plus.

“Vous ne faites confiance à personne après que quelque chose comme ça se soit produit. C’était le gars le plus gentil, mais j’ai l’impression qu’il prenait vraiment notre argent et se moquait de nous.”

Le couple a contacté Citizens ‘Advice qui a transmis sa plainte aux normes commerciales du conseil municipal de Stoke-on-Trent – ​​où la société était enregistrée.

Maintenant, un projet communautaire – dirigé par une amie de la famille Gemma Ball – espère faire leur jardin pour eux.

Une collecte de fonds a déjà atteint 1 000 £ pour aider à couvrir les coûts – laissant Julie « submergée ».

Toute personne souhaitant faire un don pour le projet de rénovation du jardin de Julie et Alan peut cliquer ici.

