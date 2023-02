“Nous avons de grands espoirs pour cette année” – Shaw Local

DeKALB – L’énergie était à son comble au Barsema Alumni and Visitors Center de DeKalb alors que Byers Brewing Company a été reconnue pour ses contributions à la communauté en tant qu’entreprise de l’année 2022 de la Chambre de commerce de DeKalb.

Lors du dîner de célébration annuel de la chambre de commerce DeKalb, la chambre a nommé la brasserie familiale qui est arrivée pour la première fois à DeKalb en 2019 comme sa meilleure entreprise de l’année. CASA DeKalb County a également reçu le prix de l’organisation à but non lucratif 2023. Deux hommes d’affaires communautaires – dont John Pappas de Pappas Development et le regretté James Forster – ont été intronisés au Temple de la renommée de la Chambre. Forster a reçu le Pioneer Award à titre posthume.

Byers Brewing Company – qui a annoncé une expansion prévue plus tôt cette année – a été reconnue pour ce que les responsables de la chambre ont déclaré être les efforts des brasseurs pour fournir quelque chose de spécial à DeKalb.

Dans son discours d’acceptation, le copropriétaire de Byers Brewing Company, Steve Byers, a exprimé sa gratitude pour le soutien de la communauté.

“Nous sommes très heureux là où nous sommes”, a déclaré Byers. “Nous avons beaucoup d’espoirs pour cette année, et nous pensons que 2023 sera notre année. Nous allons redonner à cette communauté plus que jamais parce que c’est une communauté tellement merveilleuse.

Le directeur exécutif de la chambre, Matt Duffy, a également félicité Byers Brewing Company.

“C’est une belle histoire d’une famille locale qui démarre une entreprise et trouve très tôt des moyens de se développer en des temps difficiles”, a déclaré Duffy. “Ils sont de grands partisans de la communauté et ont fait un travail formidable en travaillant avec d’autres entreprises et organisations.”

Steve Byers, copropriétaire de Byers Brewing Company, est félicité par le maire de DeKalb, Cohen Barnes, après avoir été annoncé comme l’entreprise de l’année 2022 le jeudi 9 février 2023, lors du dîner de célébration annuel de la Chambre de commerce de DeKalb dans le Barsema Alumni et Centre des visiteurs de la Northern Illinois University. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Dana’s Day Spa, Fargo Skateboarding, Illinois Community Credit Union et Pest Control Consultants ont également été finalistes pour l’Entreprise de l’année.

CASA DeKalb County a été reconnu pour ses efforts locaux pour défendre les enfants victimes de maltraitance ou de négligence. L’organisation à but non lucratif fournit des avocats spéciaux nommés par le tribunal aux enfants qui ont été maltraités ou qui pourraient faire l’objet d’une procédure judiciaire dans le comté.

La directrice exécutive du comté de CASA DeKalb, Jill Olson, a déclaré que cela signifiait beaucoup de voir l’impact de 30 ans de l’organisation reconnu par la communauté DeKalb.

“C’est notre 30e année cette année, alors à quel point nous célébrerons notre sélection”, a déclaré Olson. « Nous sommes reconnaissants du soutien ici dans la communauté. Tout a commencé il y a longtemps, il y a 30 ans, alors qu’il était nécessaire de créer une organisation qui serait la voix des enfants victimes de violence et de négligence. Nous vivons tous dans une communauté si merveilleuse, un merveilleux comté dans le comté de DeKalb. Il est difficile de penser que des choses comme la violence et la négligence se produisent ici, mais c’est le cas.

Les autres finalistes du prix des organisations à but non lucratif 2023 étaient Building Leaders Advocating for Change, DeKalb American Legion Post No. 66, Elder Care Services et Kishwaukee Special Recreation Association.

Les responsables de la Chambre ont également intronisé deux lauréats au Temple de la renommée des chefs d’entreprise : Jim Forster, ancien président et chef de la direction de DeKalb Bank, et John Pappas de Pappas Development.

Pappas est un promoteur largement connu dans la communauté pour de nombreux développements commerciaux et résidentiels, notamment le centre commercial Hy-Vee, Isaac Executive Suites, Cornerstone DeKalb et Plaza DeKalb au centre-ville et les prochaines résidences Arista. Pappas Development a également été récemment approuvé pour aller de l’avant avec l’achat de l’ancien bâtiment annexe de la ville de DeKalb.

Pappas a souligné l’importance des valeurs et la façon dont elles influencent la façon dont il mène ses affaires.

Il a dit que le travail qu’il fait donne la priorité aux partenariats coopératifs et a remercié les métiers et toutes les personnes qui, selon lui, « font tourner le monde ».

“Ils se lèvent le matin et vont travailler”, a déclaré Pappas. « Ce sont les gens avec qui je traîne. Personne ne travaille pour John Pappas. Je travaille avec tous les corps de métier.

Forster a été reconnu à titre posthume par la chambre pour ses diverses contributions à la communauté. Son fils, Bruce Forster, a accepté le prix en son nom.

Forster a défendu les efforts pour établir le centre de santé communautaire Ben Gordon, a été actif au sein du comité du collège communautaire de Kishwaukee, président du conseil d’administration de l’hôpital communautaire de Kishwaukee et plus encore.

Bruce Forster a exprimé sa gratitude à la chambre pour avoir pris le temps de reconnaître son père.

“Papa était un pionnier”, a déclaré Forster. « Papa travaillait tout le temps. Mais il avait le plein soutien de ma mère qui nous a guidés en tant que famille avec huit enfants et l’a toujours soutenu dans absolument tout ce qu’il faisait.