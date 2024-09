Nous avons dansé de joie puis nous nous sommes cachés parmi les morts – Les survivants de Nova se souviennent du massacre du Hamas

Avertissement : cette vidéo contient du contenu choquant

Un nouveau documentaire de BBC Storyville offre un aperçu poignant de l’attaque du Hamas contre les fêtards du festival de musique Nova en Israël, au cours de laquelle des centaines de personnes ont été tuées le 7 octobre 2023.

À l’aide de témoignages de survivants, d’images de téléphones portables et d’images du Hamas, le film montre comment un festival de danse a tourné à la confusion, puis à la peur et au chaos lorsque le Hamas est arrivé et a commencé à tuer les fêtards.

Environ 1 200 personnes ont été tuées et plus de 200 autres prises en otage le 7 octobre, lorsque des hommes armés du Hamas ont traversé la frontière depuis Gaza, attaquant des dizaines de sites et tuant sans discrimination.

Depuis lors, plus de 41 000 Palestiniens ont été tués à cause de l’action militaire israélienne à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Storyville: We Will Dance Again sera diffusé au Royaume-Uni à partir du jeudi 26 septembre sur BBC Two et iPlayer, à partir de 9h00. Le film fait partie d’un groupe de programmes sur BBC Two, BBC Four et iPlayer, qui marquent un an après le 7 octobre et la guerre entre Israël et le Hamas. Un autre Storyville de la BBC, Life and Death in Gaza, sera diffusé en octobre.