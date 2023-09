« Nous avons creusé à mains nues » – Des voisins se battent pour sauver leurs amis après le tremblement de terre au Maroc | Monde | Nouvelles

Un séisme frappe le centre du Maroc

Des histoires de bravoure remarquables ont émergé des ruines de villages reculés dévastés par le tremblement de terre au Maroc. Hier, il a été annoncé qu’au moins 2 122 personnes avaient été tuées et plus de 2 059 autres blessées, dont beaucoup grièvement, lors du séisme de vendredi. Les Nations Unies ont estimé qu’environ 300 000 personnes ont été touchées au total. On craint que dans la seule petite ville d’Amizmiz, des centaines d’habitants soient morts. Mais alors qu’une opération de nettoyage massive démarre, des habitants inspirants ont raconté leurs tentatives pour sauver leurs familles et leurs voisins.

Une femme fait un geste alors qu’elle se tient parmi les décombres de sa maison à Moulay Brahim

De grandes parties de Moulay Brahim, un village isolé des montagnes de l’Atlas, ont été réduites en ruines en quelques secondes seulement lorsque le séisme dévastateur de magnitude 6,8 a frappé. Le programmeur informatique Abdelmajid Idfrrazen a raconté comment il s’est enfui de sa maison alors que les murs commençaient à s’effondrer – puis il a dû sortir son voisin de 70 ans des décombres à mains nues. Il a déclaré : « J’allais dormir lorsque nous avons ressenti le premier choc. Il était plus de 23 heures et cela a duré environ trois secondes. Puis il y en a eu un autre, d’environ 13 secondes. C’était très court, mais c’était terrifiant. Nous avons tous couru pour essayer de sortir. Des briques et des décombres tombaient. Désormais, toutes les maisons ici sont irréparables. Plusieurs personnes sont mortes. » Après avoir vérifié que ses parents et son oncle étaient en sécurité, Abdelmajid, 36 ans, est tombé sur le voisin âgé coincé sous ses murs effondrés. Il a ajouté : « Son souffle était très court, il avait une main qui dépassait. Nous saisissions les objets avec nos mains ou avec tout outil que nous pouvions trouver. Il faisait nuit et il faisait noir, mais nous avons continué à creuser pendant trois heures. Nous l’avons sorti mais il a été grièvement blessé. Il a été emmené dans un véhicule puis un hélicoptère l’a transporté à l’hôpital de Marrakech. Nous espérons qu’il va bien.

Sauvetage héroïque… Abdelmajid Idfrrazen

Abdelmajid a révélé les dégâts causés aux maisons des familles et amis. Il a déclaré : « Plus de 90 pour cent du village a disparu, les gens ne peuvent plus vivre dans leurs maisons. Ils sont dangereux. Nous avons toujours l’électricité, mais pas d’eau et nous craignons les répliques. Il faudra des années et des années pour réparer. Les maisons devront être démolies et reconstruites, mais comment y parvenir ? De nombreuses familles du village, qui compte moins de 3 000 habitants, ont désormais construit des abris temporaires sur la place – traditionnellement utilisée pour des occasions joyeuses comme les mariages – car elles craignent que leurs maisons ne s’effondrent. Hier, Niama, huit ans, conduisait sa grand-mère âgée Hadod, sous le choc, en sécurité à travers les décombres en direction de la place. Dans un anglais approximatif, elle a déclaré : « Tout tremblait, les gens sont blessés. » Oussama Amsetag, 23 ans, et Hassan Azaz, 25 ans, qui aidaient leurs familles à construire ce bidonville de fortune, ont raconté comment ils avaient perdu trois amis dans le séisme. Hassan a déclaré : « J’étais à la maison et tout tremblait. Il y avait un grand danger. Les murs tombaient. Je connais trois amis qui sont décédés, dont certains adolescents. «Maintenant, le village essaie de s’aider lui-même. Les gens apportent de la nourriture et du lait pour nous aider.

Le village de Tikht est dévasté

Des funérailles doubles avaient lieu dans le village, à l’ombre de la mosquée, 36 heures seulement après le séisme dévastateur. Selon la coutume islamique, les enterrements doivent avoir lieu rapidement après le décès. Un groupe d’une quarantaine d’hommes s’est rassemblé dans le cimetière tandis que les corps, enveloppés dans des draps, étaient transportés vers les tombes fraîchement creusées. Des prières ont été lues lors de l’enterrement des deux personnes, vraisemblablement de la même famille. Au sommet de la colline, des parentes pleuraient de façon hystérique, l’une d’elles ayant été emportée par ses proches après s’être effondrée. La région a été frappée dimanche par une réplique plus petite de 3,9 qui a secoué de nombreuses personnes. Dans le village d’Asni, à quelques kilomètres en contrebas de Moulay Brahim, de grandes foules se sont rassemblées, cherchant désespérément un abri et des provisions. Alors que les camions transportant de l’aide passaient, ils ont été envahis par des jeunes hommes qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour aider leurs familles. Mbark Idqbude a raconté comment il a attrapé ses trois jeunes garçons – âgés de 15, neuf et trois ans – lorsqu’il a senti la terre commencer à trembler et a couru dans la rue. Il a déclaré : « Ma maison est détruite, tout est détruit. Le sol a encore tremblé ce matin. J’ai mis ma mère de 90 ans en sécurité. Elle vit chez des amis, elle ne peut pas rester ici.