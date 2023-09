Nous avons créé « Little Britain » dans une ville française, mais les voisins nous détestent pour nos magasins « anglais » et demandent aux travailleurs de ne pas se saouler.

Un NOUVEAU documentaire sur la vie d’expatriés britanniques en France a révélé leurs difficultés d’intégration en raison de querelles de voisinage et de conflits culturels.

Les Britanniques ont décrit leur accueil par les Français comme « tiède » dans une série intitulée Little Britain In The Dordogne.

Un nouveau documentaire suit la vie d’expatriés britanniques qui se sont installés dans les villes et villages de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Crédit : Alay

Graham, qui a déménagé en France avec sa femme, a exprimé ses frustrations à l’égard des locaux qu’il a essayé d’employer pour travailler sur son gîte du XVIIIe siècle d’une valeur d’un million de livres sterling. Crédit : Petite Bretagne en Dordogne -ARTE.tv

Un local a affirmé que certains résidents avaient réservé un accueil « tiède » aux expatriés. Crédit : Petite Bretagne en Dordogne -ARTE.tv

L’émission, diffusée sur la chaîne française et allemande Arte, se concentre sur les tensions entre les locaux et les Britanniques qui se sont installés dans les villes et villages du sud-ouest de la France.

Après avoir acquis des propriétés de campagne à des prix avantageux dans toute la région, désormais surnommée « Dordognshire », les choses ne se sont pas déroulées sans heurts pour les Britanniques.

Les Français ont déploré l’afflux de bouchers et de barbiers anglais dans leurs villages ruraux, mais les différences culturelles sont également ressenties par les expatriés.

Un ancien bricoleur du Norfolk, Graham Parker, a exprimé ses frustrations à l’égard des locaux qu’il a essayé d’employer pour travailler sur son gîte du XVIIIe siècle d’une valeur d’un million de livres sterling.

Il a révélé qu’il n’avait pas eu beaucoup de succès pour convaincre les travailleurs d’adopter les horaires britanniques, car ils prenaient des pauses déjeuner de deux heures et retournaient au travail « à moitié ivres ».

M. Parker a déclaré : « Je ne comprends tout simplement pas. 12 heures – tout s’arrête. Littéralement, ils s’arrêtent, peu importe ce qu’ils font jusqu’à 14 heures. Et puis ils ne peuvent pas travailler parce qu’ils tu es à moitié ivre! »

Graham avait décidé de mettre à profit ses 38 années d’expérience de bricoleur pour relooker une propriété française avec sa femme Nicola, comptable.

Le couple a déménagé à Montignac-de-Lauzun, une commune du département du Lot-et-Garonne, il y a un peu moins d’un an après avoir vendu leur grange reconvertie à Norfolk pour 1,8 million de livres sterling.

Ils se sont rapidement procuré un magnifique gîte de trois chambres avec piscine, construit en 1780 et coûtant environ 1 million de livres sterling.

Ils ont décidé d’ajouter une quatrième chambre pour capitaliser sur l’espace, mais font face à une course contre la montre pour y parvenir avant l’arrivée de leur premier groupe d’invités.

Et comme Graham n’a pas pu recruter le personnel français, il travaille désormais plus que jamais.

Le couple affirme qu’il a suffisamment d’argent pour vivre de ses économies pendant la première année, mais qu’il devra bientôt gagner de l’argent grâce à son investissement.

Graham raconte également dans le documentaire que l’accueil des locaux n’a pas toujours été chaleureux pour eux.

Il a déclaré : « Vous avez les Britanniques qui viennent avec leur argent et achètent toutes ces vieilles maisons et les rénovent.

« Beaucoup de Français ne pouvaient pas se permettre ce que nous avons acheté, et c’est là que se situe la fracture. »

Ailleurs, le couple britannique Steve et Helen Robbins, originaires d’Oxford, vit depuis huit ans dans le petit village d’Eymet en Dordogne.

Ils ont pris la décision de s’installer dans la région après avoir regardé une émission télévisée à ce sujet en 2015.

Le couple dirige une boucherie anglaise traditionnelle au marché local du jeudi où ils vendent des saucisses de Cumberland, du bacon de dos et une variété de tartes.

Bien qu’ils s’approvisionnent en viande auprès de fermes françaises locales, tous les habitants d’Eymet ne profitent pas de l’impact des expatriés sur leur village.

Un local, qui vend des pâtisseries françaises sur le stand voisin des Robbins, a déclaré : « Il y a des magasins anglais, un barbier anglais. Vous êtes souvent parmi les Britanniques dans les magasins ici.

« Certains en sont contents, d’autres tièdes. »

Malgré leurs efforts pour apprendre la langue locale, Steve et Helen affirment que la majorité de leurs clients sont anglais.

Et un villageois a exprimé sa frustration face à la réticence des Britanniques à essayer d’apprendre la langue.

Ils ont déclaré : « Ils apprennent le français lentement. Ils auraient besoin de plus de cours mais ils restent seuls. Nous devons donc parler anglais, sinon il n’y a pas de vente. »

Les Robbin ont peut-être bientôt une décennie outre-Manche, mais ils affirment que le renforcement des lois post-Brexit signifie qu’ils ne conseilleraient pas aux autres Britanniques de suivre leur voie.

Les Britanniques vivant en France doivent prouver qu’ils parlent français de niveau A1 pour pouvoir conserver leur visa de travail.

Mais tant pour les Parker que pour les Robbins, les accents localisés ont été difficiles à comprendre.

S’ils échouent à leurs examens, il existe entre 200 et 600 cours de français gratuits pour les mettre à niveau.

Mais certains d’entre eux peuvent se trouver à 90 minutes de route de leur domicile.

L’épisode de 30 minutes de Little Britain In The Dordoigne est disponible sur la chaîne YouTube d’Arte.

Steve Robbins dirige une boucherie anglaise traditionnelle sur un marché local du jeudi Crédit : Petite Bretagne en Dordogne -ARTE.tv

Lui et sa femme, Helen, ont fait des efforts pour apprendre la langue locale depuis leur arrivée il y a huit ans. Crédit : Petite Bretagne en Dordogne -ARTE.tv