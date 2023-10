Nous avons coupé des arbres pour installer une clôture privée, mais le conseil veut la démolir – la raison est absurde.

Les RÉSIDENTS qui ont coupé des arbres et les ont remplacés par une clôture privée ont maintenant été invités par le conseil à la démolir.

Barry Joseph, 69 ans, de Weeting dans le Norfolk, a été contraint d’abattre une rangée d’arbres de six pieds pour qu’une compagnie des eaux puisse réparer un tuyau cassé.

Barry Joseph, 69 ans, a été contraint d’abattre une rangée d’arbres de six pieds Crédit : Anna Partington

L’ingénieur de télévision à la retraite les a remplacés par une clôture de confidentialité Crédit : Anna Partington

Mais maintenant, le Conseil de Breckland lui a ordonné de démonter les panneaux à l’extérieur de son bungalow parce qu’il prétend qu’ils sont une horreur – et l’a menacé de poursuites judiciaires s’il refuse.

L’ingénieur de télévision à la retraite et chauffeur de poids lourd a déclaré : « Les agents de l’eau ont payé la clôture et l’ont fait installer.

« Les panneaux mesuraient 5 pieds 7 pouces de haut, donc plus courts que la rangée d’arbres de six pieds que nous avions auparavant.

« La fuite d’eau s’est produite juste avant Noël 2021, lorsque nos arbres ont été abattus.

« Nous avons reçu une compensation, mais nous avons raté les arbres et voulions un peu d’intimité, alors nous avons opté pour les panneaux.

« Nous avons essayé un style en bois plastique, mais cela n’a pas été un succès. Nous avons donc opté pour le style standard en bois entrelacé.

« Les responsables de l’eau ont payé pour cela : nous avions cinq panneaux à 40 £ chacun, plus quelques poteaux en béton et le coût de pose de la clôture.

« Nous ne savions absolument pas que le conseil local du district de Breckland nous écrirait soudainement pour nous dire que nous devions demander un permis de construire rétrospectif.

« Nous l’avons fait – cela a coûté 200 £ et la régie des eaux a accepté de payer la moitié des frais de dossier.

« Mais nous avons été totalement stupéfaits de voir cette proposition refusée. Le conseil a décidé que la clôture ne correspondait pas à notre caractère et gâchait la scène de rue.

« Nous avons été stupéfaits – c’est absurde car il y a d’autres personnes sur le même terrain qui ont exactement les mêmes clôtures – et un nouveau venu vient d’installer seize panneaux devant sa maison.

« Il n’y a eu aucune plainte de la part des voisins et le conseil paroissial n’a pas non plus de problème avec la clôture.

« Maintenant, un inspecteur de l’urbanisme devra décider – tout cela pour quelques simples panneaux de bois qui nous donnent un peu d’intimité et n’ont aucun impact sur les autres habitants de la route. »

Christie Herbert, la compagne de Barry depuis 30 ans, a déclaré : « Nous sommes venus ici pour une vie tranquille et nous adorons vivre ici – mais le conseil local semble déterminé à ruiner nos vies.

« Même les services communautaires et environnementaux du conseil départemental n’ont eu aucune objection à la nouvelle clôture. »

Le voisin Colin Clearly a déclaré : « Je ne vois pas de quoi il s’agit – je n’ai absolument aucune objection à la clôture – cela leur donne de l’intimité et de la sécurité. »

Un autre propriétaire sur la route a déclaré : « C’est ridicule que la municipalité harcèle ce couple alors qu’au cours des derniers mois, quelqu’un d’autre sur la route a installé une clôture de 100 pieds de long – en utilisant exactement le même type et la même taille de panneaux de bois. «

Le Conseil de Breckland a été contacté pour commentaires.

Le Conseil de Breckland lui a ordonné de démonter les panneaux Crédit : Anna Partington