Nous avons copié un peu de Murray, Roger et Novak : l’entraîneur d’Alcaraz pour sa victoire à Wimbledon

L’entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a révélé la clé de l’adaptation rapide de son protégé au jeu sur gazon et a déclaré que lui et Alcaraz avaient pris des éléments des styles de jeu de Novak Djokovic, Andy Murray et Roger Federer avant le tournoi.

Alcaraz, 20 ans, ne disputant que sa quatrième compétition sur gazon, a vaincu Djokovic, 23 fois champion du Grand Chelem, lors de la finale épique de dimanche au All England Club pour remporter son deuxième titre du Grand Chelem.

Alcaraz, qui a remporté son premier majeur à l’US Open 2022, a mis fin à la séquence de 34 victoires consécutives de Djokovic à Wimbledon avec sa victoire de quatre heures et 42 minutes dans un classique SW19 dimanche.

S’adressant aux experts d’Eurosport, Mats Wilander et Barbara Schett, sur la clé de l’adaptation rapide d’Alcaraz au jeu sur gazon, Ferrero a déclaré : « C’est très difficile à dire, je pense qu’il intègre les choses très rapidement, et nous avons également vu beaucoup de des vidéos de joueurs qui bougent très vite ici.

«Donc, nous avons copié un peu Murray, Roger et Novak, et il essaie de copier un peu la même chose. Au final, ce n’était pas facile, mais nous l’avons fait. »

Ferrero a également souligné que l’équipe d’Alcaraz s’était inspirée de sa victoire en demi-finale contre Daniil Medvedev, car le style du Russe ressemble à celui de Djokovic.

« Nous avons dit qu’il devrait jouer plus ou moins au même niveau qu’il a joué contre Medvedev. Il est tout le temps sur la ligne de fond et Carlos aime utiliser le slice pour amener l’adversaire au filet. C’était quelque chose que nous devions faire contre Novak, donc c’était l’une des clés pour casser son rythme », a déclaré le joueur de 43 ans.

