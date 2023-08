Nous avons construit une petite maison avec une échelle pour les escaliers qui rapporte 15 000 £ par an – maintenant elle est à vendre

Une maison durable TINY qui rapporte 15 000 £ par an est arrivée sur le marché pour ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace.

Le lit à deux lits de la taille d’une pinte caractéristiques un espace de vie décloisonné et un grenier accessible par une échelle.

5 La petite maison était une location populaire rapportant 15 000 £ par an Crédit : realestate.com.au

5 La magnifique maison de Geelong, en Australie, est maintenant à vendre Crédit : realestate.com.au

5 La maison dispose d’un grenier accessible par une échelle Crédit : realestate.com.au

La propriété de 613 pieds carrés, située à Geelong, en Australie, a même de la place pour une cour et un parking hors rue.

L’agent immobilier de Harcourts North Geelong, Joe Grgic, a déclaré que la minuscule maison était très demandée en tant que location car elle « coche tellement de cases ».

Il a dit la maison avantages du durable caractéristiques comme le double vitrage, les fenêtres et les sols en béton.

Il a dit immobilier.com.au: « Ce n’est pas votre maison banale, mais elle coche tellement de cases.

« Il rapporte plus de 30 000 $ par an, c’est donc un excellent rendement, et les gens se renseignent toujours à ce sujet.

« L’année dernière, tous les week-ends pratiquement toute l’année étaient occupés.

« C’est aussi non seulement durable mais aussi peu coûteux en raison de son 7 étoiles énergie note, mais quand vous entrez dans l’endroit, c’est magnifique.

“C’est opulent et luxueux et c’est juste une belle sensation.”

Le miniature house est l’une des trois petites maisons réalisées par l’entreprise de conception et de construction Small Change.

La directrice de la société, Sally Wills, a déclaré que maisons ont été conçus pour montrer comment une petite empreinte pourrait fonctionner et éventuellement déclencher un changement dans les règles de planification de Victoria.

Se référant au choix de Norlane comme emplacement, elle a déclaré: «Cela semblait être un endroit idéal pour ouvrir un logement d’une chambre qui pourrait être utilisé pour les personnes âgées qui réduisent leurs effectifs ou, alternativement, pour les jeunes qui achètent leur première maison.

« Il y a beaucoup de gens, en particulier des jeunes qui sont très heureux de vivre dans des appartements, mais qui aimeraient un peu plus de terrain, pas nécessairement une maison plus grande. »

Elle a dit que ceux qui sont restés dans la maison – où elle est également restée pour voir comment cela fonctionnait – étaient des personnes qui envisageaient de réduire leurs effectifs.

« Honnêtement, vous dites aux gens » j’ai construit une maison de 60 m² « et ils ne comprennent pas à quoi cela pourrait ressembler jusqu’à ce que vous le voyiez et réalisiez que c’est presque un bâtiment à deux étages, donc il se sent en fait assez grand, il ne ‘ Je n’ai pas l’impression d’être dans un petit appartement.

La maison unique a été répertoriée avec un guide de prix de 210 000 £ à 225 000 £.

Pendant ce temps, une femme a documenté ses progrès alors qu’elle construisait deux petites maisons pour sa famille sur le terrain de sa grand-mère.

Alors qu’une maman a décidé de transformer des cabanons dans son jardin en petites maisons pour ses enfants adultes.

Et un homme qui n’avait pas les moyens de payer un loyer a raconté comment il a transformé une camionnette en une superbe petite maison.

5 La maison durable est idéale pour ceux qui recherchent un peu plus de terrain plutôt qu’une plus grande maison Crédit : realestate.com.au