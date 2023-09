Nous avons construit une GROTTE dans notre jardin avec un réseau de tunnels secrets se faufilant sous notre maison – les enfants adorent ça

UNE FAMILLE a passé des années à construire une grotte sous son jardin et à la transformer en une immense salle de jeux pour les enfants.

Les Myler, connus sous le nom de « Ninja Fam » en ligne, ont créé un véritable trou de hobbit, doté d’une piscine, de tunnels sans fin et d’une salle de cinéma.

La famille de sept personnes devant leur méga caverne de divertissement Crédit : Youtube/TheNinjaFam

Shane Myler, sa femme Aly et ses enfants Bryton, Ashton, Paxton, Payton et Kayson ont tous contribué à la conception de la vaste salle de jeux souterraine.

Construits en grande partie en béton, ils ont réussi à le faire ressembler à une véritable grotte rocheuse avec des stalactites et des stalagmites suspendues et des tunnels dans lesquels on peut se perdre.

Sur la chaîne YouTube de la famille américaine, Shane fait visiter aux téléspectateurs leur complexe de grottes folles.

Il déclare avec enthousiasme : « Nous y travaillons depuis des années et il est enfin prêt à être montré au monde. »

« C’est l’une des quatre entrées », explique-t-il en franchissant la porte du hobbit et en passant sous un plafond bas recouvert de lumières à fibres optiques aux couleurs changeantes.

Shane montre ensuite la salle de cinéma et continue à travers un tunnel effrayant, appelé « Stalagmite Alley ».

Bryton promet alors qu’il y a bien plus à venir au bout du tunnel secret et dit aux téléspectateurs de « rester à l’écoute ».

Finalement, les tunnels mènent tous à une ouverture plus grande, qui présente des dessins ressemblant à des hommes des cavernes gravés dans le faux rocher.

Cela nous ramène ensuite au jardin et à l’aire de jeux, qui sont recouverts de faux fossiles de dinosaures et d’une autre piscine.

