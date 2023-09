Nous avons construit notre propre ÎLE flottant sur une rivière à l’aide d’un vieux kit de pêche. Nous cultivons notre propre nourriture et fabriquons nous-mêmes nos fournitures.

UN COUPLE a passé 27 ans à construire sa propre maison flottante sur une île artificielle, cultiver leur propre nourriture et construire leurs propres approvisionnements.

Wayne Adams et Catherine King ont dépensé plus d’un million de livres sterling pour construire Freedom Cove, situé sur la côte de l’île de Vancouver, dans l’ouest du Canada.

Un couple a passé 27 ans à construire sa propre maison insulaire autonome Crédit : FLORB

Catherine King et Wayne Adams ont dépensé plus d’un million de livres sterling à Freedom Cove Crédit : FLORB

Le projet a commencé avec une petite maison flottante construite avec du bois échoué après une tempête et un vieux kit de pêche.

Wayne et Catherine ont emménagé dans l’anse en 1992 et depuis, ils construisent leur maison autonome.

« Quand nous avons commencé, la première chose était bien sûr d’avoir un toit au-dessus de notre tête », a déclaré Catherine à la chaîne YouTube FLORB.

« Nous avons donc construit la maison qui faisait la moitié de la taille de ce qu’elle est aujourd’hui. »

Pendant plus de deux décennies, ils ont progressivement ajouté de nouveaux bâtiments, des serres et une piste de danse extérieure.

Aujourd’hui, le couple a créé une ferme flottante entièrement hors réseau où ils peuvent cultiver la plupart de leur propre nourriture et gagner leur vie en tant qu’artistes.

Catherine a expliqué comment l’île dispose d’une base blindée sécurisée en polystyrène qui peut durer toute une vie et comment les compétences en ingénierie de Wayne permettent à l’ensemble de l’environnement de rester en place même dans des conditions météorologiques difficiles.

« Les systèmes à base de métal améliorent également notre situation en termes de durabilité en cas de tempêtes », a-t-elle déclaré.

« Wayne nous a attachés au rivage avec de grosses cordes en forme de toile d’araignée. Ainsi, lorsque nous sommes frappés par le vent, nous nous déplaçons d’un seul tenant plutôt que les bâtiments se heurtent les uns aux autres. »

Wayne a révélé son inspiration : vivre de la terre sans perturber la biodiversité locale.

« J’ai été inspiré par les oiseaux. Ce sont eux qui grandissent et construisent des nids sans autorisation », a révélé Wayne.

« J’utilise les matériaux qui m’entourent, ceux qui étaient ici, recyclés, pour ce faire.

« La plupart de ce que j’ai fait ici est le fruit du commerce et de mon travail. »

Catherine a expliqué que la nature était son inspiration derrière son style de vie idéal.

« Mon rêve était de vivre et de cultiver ma propre nourriture pour vivre de manière aussi autosuffisante que possible et vivre aux rythmes de la nature », a-t-elle déclaré.

Le couple a réfléchi à la poursuite ou non de ce projet ambitieux, car ils ont admis consommer globalement.

« Nous sommes une équipe sur ce projet. Nous étions tous les deux d’accord et nous nous sommes parlé de ce que nous voulions faire pendant une courte période.

« Après 10 ans, nous nous regardons et décidons si nous voulons continuer ou non.

« Cela prend tout votre argent, tout votre temps et tout ce que vous avez pour le faire.

« Alors maintenant, nous y travaillons depuis 27 ans et nous apprécions comment ça se passe. »

Catherine a révélé comment elle et Wayne en avaient parlé le premier jour de leur rencontre.

Ils ont commencé par échanger leur maison avec un ami et sont restés dans leur cabane.

Catherine, danseuse passionnée, a immédiatement construit une piste de danse pour pouvoir montrer ses mouvements.

Son jardin était l’une des plus grandes expansions de l’île.

D’abord jardin de salades, il accueille aujourd’hui plusieurs chars et quatre serres.

« Je peux désormais cultiver à peu près tout ce que je veux », a déclaré Catherine.

Le couple a ensuite construit leur propre galerie pour présenter leurs œuvres bien-aimées au lieu de les exposer dans les villes voisines.

« Voir l’eau, des forêts incroyables et la faune tout autour de moi et voir la beauté de ce que nous avons créé pour y ajouter est tout simplement une chose incroyable avec laquelle se réveiller », a admis Catherine.

« Je ne peux pas imaginer vivre autrement.

« Nous vivons au rythme de la lune et des marées, et non au rythme des entreprises et des affaires, et cela est vital pour moi.

« Notre rêve est de vivre ici jusqu’à la fin de nos jours. »

La maison insulaire est située sur la côte de l’île de Vancouver, dans l’ouest du Canada. Crédit : FLORB