Comme chaque année, Google a une manière de nous montrer le miroir. Et comme chaque année, nous nous rendons compte que nous sommes un groupe d’espèces curieuses. En 2020, la question la plus en vogue sur Google était: comment les homards communiquent-ils? Cela a été révélé dans les principales tendances de Google en 2020.

Internet est un champ de mines d’informations, correspondant à la myriade de requêtes qui frappent souvent les aficionados du Web qui tapent furieusement pour en tirer des connaissances. L’une de ces questions qui hante les utilisateurs d’Internet est une question particulière mais intéressante: comment les homards communiquent-ils?

Les recherches pour cette question ont atteint un niveau record sur Google cette année.

La réponse à la même chose n’est pas moins étrange. Au lieu d’un mode de communication plus délicat, les créatures éjectent en fait de l’urine de leurs poches vésicales qui sont, attendez-le, placées de chaque côté de leur tête et de leur buse pour libérer l’urine. L’urine giclée n’est cependant pas que de vieux déchets. Il contient des produits chimiques que les créatures utilisent pour diffuser des messages d’intensité variable.

Alors, qu’est-ce qui a poussé Internet à lancer cette recherche? Eh bien, comme beaucoup d’autres, cela n’a pas non plus d’explication, mais il a certainement attiré beaucoup d’attention et a fait une lecture intéressante. Plusieurs utilisateurs ont également fait un point sur les recherches autour des homards, certains se demandant s’ils ressentaient de la douleur lorsqu’ils étaient trempés dans de l’eau bouillante, s’étonnant qu’ils hurlent pendant cela.

Mais comme la friandise d’information pipi pour communiquer, les créatures viennent avec leur série de maniérisme étrange qui sont fascinantes à apprendre.

Les créatures peuvent apparemment être griffées gauche ou droite ou même ambidextre. De plus, comme les mouches, ils reconnaissent la nourriture en utilisant les sens de leurs jambes.

Les homards femelles perdent leur peau pendant l’accouplement. Une femelle peut s’accoupler avec un mâle pendant plus de 14 à 15 jours jusqu’à ce que sa coquille revienne et elle peut également conserver un sperme pendant 1 à 2 ans avant de les féconder pour pondre des œufs.

Une information intéressante ici est également que ces créatures PAS compagnon pour la vie. Oui, ils pratiquent la monogamie en série pendant environ deux semaines. Mais les compagnons mâles dominants avec de nombreux homards femelles sur une période de plusieurs semaines, niant ainsi le mythe de la culture pop propagé par le favori de tous copains!

Les crustacés ont eu une histoire intéressante car au 17ème siècle, ils seraient disponible en grande abondance à tel point que cela était également considéré comme sous les papilles gustatives du riche et devenait ainsi davantage un plat de pauvre, adapté uniquement pour nourrir les esclaves, les serviteurs, les prisonniers. Le terme vient en fait du vieil anglais loppestre, ce qui signifie créature araignée.