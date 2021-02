Nous avons classé les couples des parcs et des loisirs

S’il y a une chose que nous aimons plus que Li’l Sebastian et le Harvest Festival, ce sont certains de ces couples de Parcs et loisirs.

Au cas où vous n’auriez pas entendu, quand le service de streaming de NBC paon lancée en juillet, la série humoristique emblématique est devenue disponible à maintes reprises. En d’autres termes, vous pouvez passer des heures à revivre les objectifs des meilleurs amis d’Ann et Leslie, les dernières manigances commerciales de Tom et, bien sûr, tous les couples de la série dont nous sommes tombés amoureux – ou, vous savez, espérions secrètement se séparer avant la saison. terminé.

En l’honneur ou Rashida Jones’45e anniversaire le 25 février – elle a joué le rôle de la seule et unique Ann Perkins – nous classons certains des duos les plus mémorables de la série, parmi les couples dépareillés que nous étions heureux de voir aller aux couples ultimes qui nous avaient hurlant quand ils ont finalement dit « je fais ». (On vous regarde Leslie et Ben, joués par Amy Poehler et Adam Scott, bien sûr.)