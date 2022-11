Nous avons choisi “le nom le plus stupide possible” pour l’eau

Avouons-le : l’eau est ennuyeuse. Bien sûr, c’est essentiel pour votre santé et peu de boissons peuvent être plus croustillantes ou rafraîchissantes, mais la plupart des marques d’eau en bouteille sont assez fades et sans intérêt – avec les mêmes références interchangeables aux montagnes, aux sources ou aux deux. Il y a plus de dix ans, Mike Cessario a commencé à se demander s’il pouvait changer cela. Et s’il pouvait réellement refroidir l’eau ? C’est l’histoire d’origine relativement simple de Liquid Death, la marque d’eau en conserve au nom ironique que Cessario a déposée en 2017 et officiellement lancée deux ans plus tard. Cela peut sembler une blague au début – et c’était un peu le cas – mais il n’y a rien de drôle ou d’ennuyeux dans la rapidité avec laquelle Liquid Death est devenu une force dominante sur un marché de l’eau en bouteille qui vaut jusqu’à 350 milliards de dollars dans le monde, selon Pitchbook. De son réseaux sociaux viraux postes à son Publicité Super Bowl, Liquid Death semblait soudainement être partout – avec son slogan effronté, “Meurtre ta soif.” Ce cachet social se reflète dans le bond de ses ventes, qui étaient de 2,8 millions de dollars en 2019 et devraient atteindre 130 millions de dollars en 2022.

“Je ne pensais pas que ce serait si gros”

Cessario, un professionnel du marketing avec une formation en design et sur la scène musicale underground, a déclaré qu’il pensait initialement que son eau n’aurait qu’un créneau. “Je ne pensais pas que ce serait aussi gros”, a déclaré Cessario, 40 ans, à CNBC Make It. “Je pense que l’une des choses les plus surprenantes pour tout le monde était de savoir à quel point le public était vraiment large.” Le PDG de Liquid Death a imaginé que l’idée se répandrait auprès des musiciens punk-rock cherchant à rester hydratés pendant de longs sets, et n’importe lequel de leurs fans straight-edge – en d’autres termes, sobres – cherchant à suivre le rythme tout en buvant quelque chose de plus sain que l’alcool ou l’énergie sucrée. boissons.

Liquid Death propose désormais une gamme d’eaux plates, pétillantes et aromatisées. Source : Mort liquide

Au lieu de cela, il a trouvé un large éventail de fans, des jeunes qui aiment le nom et le design “cool” de la marque aux mamans qui veulent que leurs enfants boivent quelque chose de sain, a déclaré Cessario. Liquid Death conditionne ses “eau de montagne” dans un “tallboy” de 16,9 onces liquides arborant un logo de crâne fondant rappelant les bières artisanales ou les boissons énergisantes telles que Monster et Rockstar. Des investisseurs aux poches profondes tels que Live Nation Entertainment et Science Ventures et des célébrités, dont la comédienne Whitney Cummings et des membres du groupe de musique Swedish House Mafia, prennent également note. Collectivement, les investisseurs ont injecté environ 195 millions de dollars dans Liquid Death, valorisant la marque à 700 millions de dollarsdit Cessario. L’ascension fulgurante de Liquid Death en seulement trois ans fait de l’entreprise plus qu’un simple nom intelligent – même si Cessario admet que cela pourrait être le principal argument de vente de son produit. “En fin de compte, nous créons vraiment une société de divertissement et une société d’eau”, a-t-il déclaré. “Nous voulons réellement divertir les gens [and] les faire rire au service d’une marque. Et si vous pouvez faire cela, ils vont adorer votre marque parce que vous leur donnez quelque chose de valeur. En fait, vous les faites rire.”

Inspiration au Warped Tour

La graine de l’idée a été plantée en 2009, a déclaré Cessario. Il vivait à Denver et regardait des amis jouer avec leur groupe au Vans Warped Tour Festival de musique. Les boissons énergisantes Monster étaient un sponsor de la tournée, donc les musiciens buvaient dans des canettes Monster, mais ils avaient remplacé la boisson énergisante par de l’eau pour rester hydraté pendant leurs sets, a-t-il déclaré. “Cela a commencé à me faire réfléchir : pourquoi n’y a-t-il pas plus de produits sains qui ont encore une image de marque amusante, cool et irrévérencieuse ?” dit Cessario. “Parce que la plupart des marketing de marque les plus drôles, les plus mémorables et les plus irrévérencieux sont tous destinés à la malbouffe.”

La plupart des marketing de marque les plus drôles, les plus mémorables et les plus irrévérencieux sont tous destinés à la malbouffe. Mike Cesario PDG, mort liquide

Puis, en 2014, Cessario travaillait sur une campagne publicitaire de service public sur les risques pour la santé des boissons énergisantes sucrées. Son idée, il a dit: “Faire une eau en conserve qui était, en quelque sorte, juste conçue comme une cascade pour se moquer des boissons énergisantes.” Le client n’a pas aimé, mais Cessario a continué à bricoler le concept pendant son temps libre. Il lui a fallu environ deux ans pour affiner le concept, a-t-il dit, et, surtout, se fixer un nom.

Liquid Death devait être “incroyablement intéressant” pour survivre

Cessario savait que s’il lançait sa propre marque d’eau, il n’aurait pas assez d’argent pour la commercialiser auprès des masses de manière traditionnelle. Cela signifiait que le nom et l’identité de la marque devaient être le mélange parfait de drôle, d’énervé et de cool – suffisamment mémorable pour que les gens puissent le partager sur leurs flux de médias sociaux, créant ainsi de la publicité gratuite. “La seule façon pour la marque d’avoir une chance de survie est [that] le produit lui-même doit être si incroyablement intéressant, où une grande partie du marketing est intégrée au produit », a-t-il déclaré. Alors, Cessario s’est tourné vers une astuce marketing que son équipe de Liquid Death utilise encore aujourd’hui : quelle est l’idée la plus stupide possible ? Si vous essayez de penser à une idée intelligente, votre cerveau est câblé pour penser à des exemples réussis qui existent déjà, a-t-il expliqué.

Une fois que quelqu’un ramasse quelque chose, vous avez pratiquement déjà gagné. Mike Cesario PDG, mort liquide

“Vous devez en quelque sorte tromper votre cerveau pour trouver une mauvaise idée pour vraiment penser en territoire innovant”, a-t-il déclaré. “Cela fonctionne très bien parce que vous commencez à penser, comme, ‘Oh, quel est le nom le plus stupide possible pour une boisson super saine et la plus sûre possible ? Liquid Death.’ Probablement le nom le plus stupide.” Une fois que Cessario a déposé le nom en 2017, il a senti qu’il était sur quelque chose. “Si quelqu’un que je connaissais a vu ça dans un magasin, je suis à peu près sûr qu’il va devoir le ramasser et dire:” Qu’est-ce que c’est? “”, A-t-il déclaré. “Et une fois que quelqu’un ramasse quelque chose, vous avez essentiellement gagné.”

Les médias sociaux demandaient: “Est-ce réel?”

Cessario espérait que Liquid Death pourrait générer son propre marketing, mais il avait encore besoin d’argent pour en faire un véritable produit qu’il pourrait vendre. Au départ, des investisseurs potentiels et des personnes de l’industrie des boissons lui ont dit que le design des canettes de Liquid Death ressemblait trop à de la bière, ce qui pouvait potentiellement dérouter les clients, et que “les détaillants ne mettront jamais quelque chose sur l’étagère qui dit ‘Mort’ dessus, ” il a dit. “Personne n’allait simplement faire un chèque pour cette idée, car elle était tellement répandue”, a-t-il déclaré. Pour prouver que Liquid Death était une marque viable, Cessario a pris un rendu 3D de sa conception de boîte et a créé un la page Facebook en 2018 pour faire ressembler Liquid Death à un produit légitime. Il a tiré un publicité de deux minutes mettant en vedette l’amie actrice de sa femme qui lui a coûté 1 500 $, et a puisé dans ses économies pour dépenser encore “quelques milliers de dollars dans les médias payants” pour le promouvoir. “Quatre mois plus tard, la vidéo a été vue 3 millions de fois”, a déclaré Cessario. “La [Facebook] La page comptait près de 80 000 abonnés, soit plus qu’Aquafina sur Facebook à l’époque.” “Nous avons eu des centaines de messages et de commentaires de personnes [saying], ‘C’est la plus grande chose qui soit. … Est-ce réel?’ “, A déclaré Cessario. Les gens ont contacté la page Facebook pour demander où ils pouvaient acheter Liquid Death. Les distributeurs de boissons ont pris contact, à la recherche d’un vendeur afin de pouvoir les stocker dans les magasins, a déclaré Cessario. Cette réaction a suffi aux investisseurs. Après deux ans de lancement de l’idée auprès de bailleurs de fonds potentiels, Cessario a décroché 1,6 million de dollars de financement de démarrage de Science Ventures en janvier 2019. Liquid Death a commencé à vendre des bidons d’eau à des clients via son site Web le même mois.

Combien de temps la blague peut-elle durer ?