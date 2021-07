Nous avons cessé d’enseigner pendant la pandémie lorsque les « têtes folles du contrôle de l’intimidation » nous ont rendus malades et ont été des « travailleurs de la santé » pour les enfants

AVEC 13 semaines de vacances et une journée de travail qui se termine en théorie avant 16h, la plupart des enseignants ont la vie facile, n’est-ce pas ?

Pas selon certains anciens enseignants qui ont quitté le système éducatif après avoir été poussés au point de rupture par un travail sans fin en dehors de la salle de classe, une observation intense et l’espoir d’atteindre des objectifs quoi qu’il arrive.

Les enseignants ont subi une pression extrême pour s’adapter pendant la pandémie – beaucoup disent maintenant qu’ils veulent quitter la profession pour de bon Crédit : Getty

Une crise imminente de rétention des enseignants est mise en garde depuis des années et l’épuisement professionnel de nombreux enseignants s’est accéléré pendant la pandémie.

Un enseignant sur trois envisage de démissionner d’ici cinq ans, en partie à cause de l’augmentation de la charge de travail, selon une enquête du National Education Union en avril.

Et il y a eu un pic d’intérêt de la part des éducateurs cherchant à mettre leurs compétences à profit ailleurs pendant la pandémie, selon Did Teach, une entreprise qui aide les enseignants à trouver de nouvelles carrières.

Maintenant, avec des propositions controversées pour bouleverser la formation des enseignants en cours, certains experts craignent que la profession ne perde même 15 000 places de formation d’enseignants dans les meilleures universités.

Certains enseignants ont cherché des emplois en dehors de la salle de classe après le stress de la pandémie (stock image) Crédit : Getty

Cela pourrait déclencher une ruée pour trouver de nouveaux prestataires de formation des enseignants alors que les écoles tentent désespérément de se remettre de la pandémie.

Mais certains anciens enseignants disent que le travail lui-même est devenu trop difficile à supporter même après des années dans la profession – avec une santé mentale en déclin et une pression croissante rendant leur travail intolérable.

Ici, trois anciens enseignants nous expliquent pourquoi ils ont franchi les portes de l’école pour de bon.

« Vous ne pouvez plus simplement enseigner »

Millie Pollard avait travaillé avec bonheur pendant des années en tant qu’enseignante – mais la pandémie a changé le travail.

Millie, 39 ans, a enseigné dans les écoles primaires et maternelles du Hampshire pendant 14 ans avant de quitter l’enseignement l’année dernière.

« J’ai adoré enseigner – j’ai adoré jusqu’à la fin pour être honnête », dit Millie.

Millie Pollard, 39 ans, dit que le travail d’enseignante a radicalement changé au cours de sa carrière Crédit : Mélissa Pollard

« Mais on attendait de plus en plus des enseignants en dehors de l’école et de l’enseignement aux enfants. »

Millie dit que les activités parascolaires se sont vraiment intensifiées pendant la pandémie, étant souvent chargées de travaux de protection supplémentaires.

«Nous allions chez les gens, vérifiant qu’ils avaient assez à manger, vérifiant pourquoi ils n’avaient pas pris contact avec nous», dit Millie.

« De plus en plus de ma journée était consacrée à m’occuper des familles. C’est juste arrivé au point où vous ne pouviez plus simplement enseigner.

Millie dit que les coupures dans les centres pour enfants et les services sociaux signifient que les écoles – et les enseignants – ont dû prendre en charge de plus en plus de soins pastoraux.

Si vous ne répondez pas à un SMS ou à un e-mail, vous craignez qu’il se passe quelque chose Millie Pollard

Et se soucier du bien-être a rendu de plus en plus difficile la déconnexion à la maison pendant la pandémie.

« Vous aviez l’impression d’être toujours de garde parce que c’est une profession bienveillante et enrichissante », dit Millie. « Vous ne pouvez pas simplement dire : ‘Il est cinq heures, je vais m’éteindre maintenant.

« Si vous ne répondez pas à un SMS ou à un e-mail, vous craignez qu’il se passe quelque chose. La pandémie a été un grand tournant pour beaucoup d’enseignants. »

Millie a également vu des enseignants expérimentés partir en masse pour être remplacés par des recrues plus jeunes et moins chères – seulement dans la trentaine, Millie était l’une des enseignantes les plus expérimentées de sa dernière école lorsqu’elle a décidé de partir.

Millie vend maintenant des produits de bien-être végétaliens avec son ancienne amie enseignante Katie Crédit : Mélissa Pollard

« Tous les enseignants expérimentés avaient déjà quitté la profession et il s’agissait simplement de nouveaux enseignants », dit-elle.

« Il n’y avait personne pour les encadrer et veiller sur eux, en tant que tels. »

Millie a sauté sur l’occasion lorsqu’on lui a offert l’an dernier la possibilité de se recycler en santé mentale des enfants et des adolescents.

Elle travaille maintenant comme thérapeute stagiaire et, avec un autre ancien enseignant, elle dirige également une entreprise qui fabrique des produits de bien-être végétaliens, Molly & Sky.

15 000 places de formation d’enseignants à risque Une proposition de refonte des cours de formation des enseignants a provoqué l’indignation de certains des meilleurs établissements d’enseignement du Royaume-Uni cette semaine. Les universités d’Oxford, de Cambridge et du Russell Group affirment que les changements pourraient affecter leur décision d’organiser des cours de formation des enseignants à l’avenir. Lord Knight, membre du groupe parlementaire multipartite pour la profession enseignante et ancien ministre d’État chargé des écoles, a déclaré que cela pourrait être désastreux pour l’école britannique. « Si vous additionnez ce que les universités offrent, cela fait environ 15 000 places pour le moment », a déclaré Lord Knight au Sun. « S’ils s’en vont tous comme ils le menacent si ces propositions sont acceptées, alors vous avez un vide qui doit soudainement être comblé par d’autres fournisseurs, et cela ne se fera pas du jour au lendemain. «Et mon autre grande inquiétude est que ce sont les meilleures universités du monde. « S’ils cessent de former des enseignants, la qualité des enseignants que nous avons va probablement baisser car les diplômés de ces universités ne pourront pas rester et se former pour devenir enseignants. » Le ministre des Normes scolaires, Nick Gibb, a déclaré au Sun : « Les changements proposés s’appuieraient sur les réformes ambitieuses que le gouvernement a mises en œuvre pour créer un fil d’or de formation, de soutien et de développement professionnel, éclairé par des preuves de haute qualité, qui traverseront chaque phase d’un carrière d’enseignant.

Bien qu’elle ait quitté l’enseignement, Millie dit qu’elle ne découragerait pas les futurs enseignants de suivre leur passion – ils ont juste besoin de comprendre ce que le travail implique vraiment.

« C’est une charge de travail énorme et un engagement énorme en dehors du travail également », dit-elle.

« Je pense que cela peut être un peu romancé avec les vacances et les jours plus courts, mais ce n’est pas vraiment comme ça. »

« Je suis entré en tremblant de nerfs »

Karen Bennett a connu de nombreuses années heureuses en tant qu’enseignante avant que les choses ne commencent à changer.

La mère d’un enfant, 38 ans, a obtenu son diplôme d’enseignante dans une école primaire à Bradford, West Yorks, en 2008, et a gravi les échelons jusqu’à devenir responsable des matières.

Mais lorsqu’un nouveau directeur a commencé à l’école en 2017, tout a changé.

Karen Bennett avec son fils Laurie, sept ans – elle a quitté l’enseignement pour travailler dans l’enseignement ferroviaire Crédit : Karen Bennett

« Sa mission était d’intimider les enseignants bien payés et expérimentés pour en avoir plus pour son argent », dit Karen.

« Si vous avez six enseignants qui gagnent tous quarante mille par an, et que vous vous en débarrassez et que vous obtenez six enseignants qui gagnent tous vingt mille par an, vous avez plus de cent mille livres à dépenser pour d’autres choses « , dit Karen.

Malgré de bonnes observations tout au long de sa carrière, Karen commençait soudainement à être captivée par de petites choses.

« J’avais dessiné le mauvais ‘y’ sur le tableau – il n’y avait pas assez de queue dessus », se souvient Karen d’une critique.

« J’ai eu une observation constante. J’ai eu trois bonnes semaines de gens qui sont venus dans ma chambre me disant » c’est faux, c’est faux « .

Si mon fils Laurie voulait être enseignant, je le découragerais totalement Karen Bennett

« Il y a eu des jours où je tremblais de nervosité et je me sentais malade parce que je savais qu’ils viendraient dans ma chambre et me diraient que j’étais fou.

« Je n’étais pas un bon professeur à l’époque. J’étais nerveux et je reprochais aux enfants de ne rien faire parce que j’étais tellement stressé. »

Malgré tant de pression, Karen ne voulait pas s’absenter pour cause de maladie parce qu’elle sentait que cela laisserait tomber ses élèves de deuxième année.

Au semestre de février 2018, Karen était dans l’endroit le plus sombre de sa vie.

« J’ai eu un fils, donc je ne suis pas sur le point d’aller me jeter d’un pont – mais je sais qu’il y a des gens qui l’envisageaient dans une position similaire parce qu’ils ne voyaient tout simplement pas d’issue », dit-elle.

Elle a décidé de quitter l’école avec 11 autres membres du personnel – certains sont allés dans d’autres écoles, mais beaucoup ont complètement quitté la profession.

Karen s’épanouit maintenant dans son nouveau travail en enseignant la sécurité ferroviaire aux enfants Crédit : Karen Bennett

Karen aime maintenant son nouveau travail en tant que responsable du développement de l’éducation ferroviaire communautaire, enseignant aux enfants la sécurité ferroviaire et menant des campagnes anti-intrusion.

Et même si elle espère que le sort des enseignants change, elle ne voit pas cela se produire de si tôt.

« Si mon fils Laurie voulait devenir enseignant, je le découragerais totalement », dit Karen. « Je m’inquiéterais vraiment pour lui.

« Je sais qu’il y aura des chefs d’établissement qui auront de la pression sur eux et ce n’est pas à eux.

« Mais je pense qu’il y a beaucoup de directeurs d’école maniaques du contrôle, et je pense qu’ils aiment beaucoup voir les gens s’effondrer. »

Régulièrement réduit aux larmes

Les crises de panique d’une ancienne enseignante à l’école sont devenues si graves que son mari l’a appelée en ambulance – il pensait qu’elle faisait une crise cardiaque.

La santé mentale de Gemma Twinn est devenue incontrôlable au cours de sa deuxième année d’enseignement dans une école du Cambridgeshire.

Gemma Twinn, 32 ans, a démissionné de son école l’année dernière après une lutte atroce de santé mentale Crédit : Gemma Twinn

Les problèmes ont commencé pour la mère de deux enfants de 32 ans dès le début de sa formation d’enseignante en 2018, en particulier dans la relation de Gemma avec son mentor dans son école de placement.

« J’ai mis ça sur le compte d’un conflit de personnalité pour essayer d’être professionnel – mais nous nous détestions », dit Gemma. « On se battait constamment.

« Il me réduisait aux larmes assez régulièrement.

Gemma, qui souffre de dyslexie et de dyspraxie – une condition qui affecte la coordination physique – dit qu’elle ne lit pas toujours très bien le langage corporel.

« J’avais déclaré tout cela, mais aucun aménagement n’avait été mis en place pour moi », dit Gemma.

Gemma ne s’est pas sentie soutenue par son école au cours des deux années qu’elle a passées en tant qu’enseignante Crédit : Gemma Twinn

Le manque de mentorat sur la façon de gérer une salle de classe s’est poursuivi même après que Gemma est devenue une enseignante nouvellement qualifiée (NQT) en 2019.

« Cela affectait gravement ma santé mentale, au point qu’avant même de devenir enseignant, j’allais à l’école et j’avais des crises de panique quotidiennes et je prenais des antidépresseurs pour essayer de garder tout cela stable », a déclaré Gemma.

« Et puis Covid est arrivé », dit Gemma, « Et j’ai été laissée à moi-même. »

Alors qu’elle réussissait à travailler à domicile, elle a atteint le bout du chemin lorsqu’elle est retournée à l’école en classe en septembre de l’année dernière.

C’est arrivé au point où mon mari a appelé une ambulance pour moi parce qu’il pensait que j’avais une crise cardiaque Gemma Twinn

Deux jours après son retour, elle a eu une attaque de panique terrifiante.

« Je ne pouvais pas respirer et j’avais des douleurs à la poitrine », dit Gemma. « Je ne pouvais pas voir correctement ou me conduire à la maison.

« C’est arrivé au point où mon mari a appelé une ambulance pour moi parce qu’il pensait que j’avais une crise cardiaque.

« J’ai ensuite été constamment déconnecté par la suite. »

Les médecins lui ont conseillé de ne pas retourner à l’école pour des raisons de santé, alors elle a démissionné.

Gemma s’est sentie coupable d’avoir quitté l’enseignement malgré le lourd tribut que cela lui a coûté Crédit : Getty

« J’avais tellement de culpabilité quand j’ai donné ma démission – même si je savais que c’était mieux pour moi et ma famille – à cause des enfants que je savais que je laissais derrière moi », dit Gemma.

« Tout l’intérêt pour lequel vous vous lancez dans l’enseignement, c’est parce que vous vous souciez des enfants. Vous vous souciez qu’ils prennent un bon départ dans la vie. »

Elle travaille maintenant sur le programme d’emploi Job Entry Targeted Support (JETS), qui aide les personnes à retrouver un emploi après avoir été touchées par Covid.

Reviendrait-elle un jour à l’enseignement ? « Dieu non », dit-elle. « Jamais.

« Je n’aurais jamais dissuadé personne d’essayer. Mais je n’y retournerais jamais. »