« Nous avons bien ri »: le roi de la boxe Josh Taylor à propos de sa rencontre avec Logan Paul, l’amour de sa fiancée et l’Ecosse à l’Euro 2020

Son partenaire de longue date, Murphy, a soutenu Taylor depuis ses débuts dans le sport, le regardant monter pour remporter les titres WBA (Super), IBF et Ring en 2019.

L’Écossais coriace a ensuite remporté la plus grande victoire de sa carrière le mois dernier, battant Jose Ramirez à Las Vegas pour remporter les ceintures WBO et WBC.

« Nous sommes ensemble depuis longtemps maintenant, donc c’est tout simplement charmant de voir à quel point il est venu lorsque nous nous sommes réunis pour la première fois et qu’il était un amateur », dit la glamour Murphy, qui sera bientôt la femme de Taylor.

« Maintenant, il est le roi incontesté du monde, en gros. Je suis très, très fier de ce qu’il a accompli.

« Après les Jeux olympiques de 2012, quand il n’a pas obtenu le résultat qu’il voulait, il a dit ‘ça y est, j’ai fini, j’ai fini.’

« Je lui ai dit qu’il lui restait tellement de choses dans le sac, à continuer et à se brancher, même si c’était difficile. Je lui ai dit qu’il y avait tellement de choses à l’horizon qu’il devait espérer. »

Taylor, 30 ans, admet qu’il a déjà été tenté de raccrocher ses gants prématurément. « [It’s hard] quand il y a des moments où tu sens que tu le fais tout seul et que tu n’obtiens pas de résultats ou quoi que ce soit, et que tous tes amis sont en vacances ou achètent de nouvelles voitures et ceci et cela, quand tu n’as pas d’argent de mettre de l’essence dans ta voiture et d’aller à la gym », il réfléchit à ses débuts en tant que professionnel.

« Lorsque vous remettez des choses en question et que vous pensez à abandonner et à faire autre chose, c’est bien d’avoir quelqu’un qui dira » garde la foi, tu vas bien « . Ça a été vraiment bien. »

L’Américain Paul, qui a récemment affronté le grand Floyd Mayweather, bien qu’il n’ait presque aucune carte d’identité sur le ring, est un homme qui a sauté sous les projecteurs beaucoup plus rapidement – ​​et beaucoup moins à juste titre, diraient les puristes.

« Il est venu et nous avons eu une bonne conversation, un bon rire », a déclaré Taylor, félicitant Paul après leur rencontre fortuite.

« C’était bien. C’est la version édulcorée. Nous avons fini par nous asseoir pendant environ 45 minutes. Logan Paul est un très bon homme d’affaires et il s’en est très bien sorti, donc fair-play. »

Beaucoup se sont demandé si les combats de célébrités dans lesquels Paul et son frère combattant, Jake, avaient joué, se moquaient des procédures.

« C’est bon pour le sport » estime Taylor. « Cela amène de nouveaux publics et de nouveaux intérêts et des trucs comme ça. Ce sont de nouveaux regards, de nouveaux fans.

« Les personnes qui suivent Jake et Logan Paul sont de jeunes enfants. Je ne sais pas ce qu’ils font sur leur YouTube, mais si quelques-uns de leurs fans, abonnés et abonnés commencent à suivre le sport, ce n’est que bien. »

Le vainqueur pérenne Taylor souhaite désormais que les footballeurs écossais suivent son exemple en battant la Croatie mardi pour potentiellement se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020, au cours desquels ils ont impressionné lors d’un match nul et vierge contre l’Angleterre à Wembley vendredi.

« Nous avons très bien joué et nous n’avons pas eu de chance de gagner », il se sent. « Ils ont très bien fait et ont prouvé qu’ils étaient une équipe forte, donnant une bonne image d’eux-mêmes. Nous devons gagner ce soir et je pense que nous le pouvons et nous le ferons. »