Nous avons besoin d’une meilleure perspective sur les changements de Toronto. Quoi de mieux qu’un observatoire ?

Une ville comme Toronto est synonyme de vitesse et d’anxiété.

Le rythme des changements dans l’ensemble du Grand Toronto est stupéfiant. Peu de métropoles changent aussi vite que celle-ci : partez en vacances et retrouvez un nouvel horizon, un paysage urbain modifié ou de nouveaux voisins.

Ce changement produit un malaise. Même parmi les personnes qui comprennent que la ville doit construire plus de logements et se développer afin d’accueillir de nouvelles personnes à un prix abordable, le changement peut toujours être anxiogène. Est-ce un bon changement ? La ville va-t-elle dans le bon sens ?

Ajoutez à cela le fait que notre processus de planification est byzantin et difficile à suivre, même par ceux qui sont chargés d’y prêter attention. D’énormes modifications sont souvent enterrées dans de longs rapports remplis de jargon. Tout est opaque, peut-être intentionnellement, et semble hors de notre contrôle, comme si nous allions juste faire un tour.

Ensuite, il y a des menaces existentielles comme les inondations. Les inondations de sous-sols et d’infrastructures se multiplient et elles aussi produisent un sentiment d’impuissance, comme si on bâtissait bêtement une ville fragile et précaire.

Et s’il y avait un endroit où ralentir, réfléchir et observer la ville pour mieux la comprendre ? Entrez dans l’observatoire du paysage de Toronto au 72, avenue Perth, le long de la voie ferrée de l’ouest de Toronto.

“Ce projet vise vraiment à aider les gens à comprendre leur propre place dans leur écosystème”, explique Jane Wolff, co-créatrice de l’observatoire. “Être un observateur attentif est la première étape vers la compréhension du réseau de relations auquel nous appartenons, la première étape pour être un penseur et un défenseur efficace.”

L’observatoire regorge d’outils et de documents de référence pour aider les habitants à comprendre le paysage urbain qui les entoure et invite à manipuler et à toucher des objets. Wolff enseigne à la Faculté d’architecture, de paysage et de design Daniels de l’Université de Toronto et a travaillé sur d’autres projets visant à rendre le paysage « lisible » pour un plus large éventail de personnes.

L’observatoire de Toronto se concentre à la fois sur toute la ville et sur une plongée profonde dans les 72 environs de Perth. Une série d’illustrations particulièrement évocatrices de l’artiste Aaron Hernandez examine les bassins versants de la ville, suit les contours de la topographie et trace des ruisseaux enfouis à travers le côté ouest de la ville. En regardant ceux-ci, ainsi que les cartes à grande échelle et les photos aériennes sur une grande table de travail, quelques indices sur la raison pour laquelle ces sous-sols sont inondés deviennent apparents.

Ancien emplacement industriel d’une église pentecôtiste, le bâtiment de l’observatoire sera bientôt rasé et transformé en complexe résidentiel. Alors que je me dirigeais vers l’observatoire la semaine dernière le long de Sterling Road, en passant par la chocolaterie Nestlé, j’ai été une fois de plus surpris des nouveaux développements dans ce coin de quartier entre deux corridors ferroviaires. Le terrain a été jeté sur quelques projets et un nouvel immeuble de bureaux massif à ossature de bois est en train d’être construit derrière le nouvel emplacement du Musée d’art contemporain dans le bâtiment Tower Automotive.

Les cartes immersives que j’ai vues à l’observatoire (certaines historiques, certaines montrant des arbres ou des conduites d’égout) ont clairement montré qu’il y a eu quelques siècles de changements radicaux dans cette partie de la ville, et il y a plusieurs couches de choses à l’œuvre. C’est une perspective facile à oublier.

“Bien qu’il y ait une érudition et une philosophie derrière cela, c’est vraiment destiné à un public public et nous apprenons toujours comment rendre ces idées plus tangibles”, déclare Susan Schwatzenberg, co-créatrice de l’Observatoire de Toronto et directrice de l’Observatoire de Fisher Bay, un projet similaire à San Francisco. “Chaque réunion de développement et de planification devrait avoir un petit observatoire pour aider les gens à comprendre cet endroit et les problèmes plus larges.”

L’observatoire, alors, est un peu comme une bibliothèque mais pour le civisme urbain, et moins antagoniste que ne le sont souvent les réunions publiques. Et un amusant aussi. Il existe des outils pour regarder les nuages, les arbres, une archive sonore, des artefacts collectés dans le quartier et même un chariot d’observatoire mobile qui est sorti le long de la voie ferrée lors de promenades en groupe pour fouiner et être essentiellement curieux. “Je caractériserais toute cette entreprise comme une invitation à l’émerveillement”, déclare Wolff.

À certains égards, l’Observatoire du paysage de Toronto s’apparente à l’initiative de ville intelligente de la ville de Mississauga. « Smart City » est un terme qui signifie tout et rien à la fois, un fourre-tout pour l’innovation technologique, mais l’accent à Mississauga est de donner aux résidents les informations dont ils ont besoin pour mieux connaître leur ville grâce à des portails de données ouvertes. , des points Wi-Fi et même de la fantaisie dans un “Centre de curiosité civique”. Certaines d’entre elles sont nobles, mais l’enseignement de l’éducation civique l’est toujours.

L’observatoire fait partie de la Biennale d’art de Toronto, une série d’expositions gratuites ce printemps dans de beaux endroits à Toronto et à Mississauga jusqu’au 5 juin. Le site de l’avenue Perth comprend un certain nombre d’autres installations qui s’intéressent également à notre paysage et à notre écosystème.

Si vous avez besoin d’une raison pour explorer votre ville, utilisez la Biennale et le voyage entre les lieux pour la regarder de plus près.

