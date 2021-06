Nous avons besoin d’une commission bipartite indépendante pour enquêter sur Fauci et les origines de COVID – The Right Scoop

Rand Paul a déclaré hier soir à Laura Ingraham qu’il devait y avoir une commission bipartite pour enquêter sur les origines de COVID et si le gain de la recherche fonctionnelle financée par Fauci avait quelque chose à voir avec cela :

Voici plus de NY Post:

Des courriels récemment publiés par le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, prouvent qu’il savait que l’Institut de virologie de Wuhan menait des recherches dangereuses sur le gain de fonction, a accusé le sénateur Rand Paul mercredi soir.

« Les e-mails brossent un tableau troublant, une image troublante du Dr Fauci, dès le début, s’inquiétant du fait qu’il avait financé la recherche sur le gain de fonction », a déclaré Paul (R-Ky.) à Fox News « The Ingraham Angle , » et il le sait à ce jour, mais ne l’a pas avoué. «

Paul, qui s’est affronté à plusieurs reprises avec Fauci sur divers problèmes liés à la pandémie, faisait référence à un courrier électronique du 1er février 2020 envoyé par Fauci à son principal adjoint à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), Hugh Auchincloss. L’e-mail faisait partie des 3 200 pages de messages à destination et en provenance de Fauci obtenus par BuzzFeed News plus tôt cette semaine en réponse à une demande de la Freedom of Information Act.

« Hugh: Il est essentiel que nous parlions ce matin », a écrit Fauci. « Gardez votre téléphone portable allumé… Lisez ce document ainsi que l’e-mail que je vous transmettrai maintenant. Vous aurez aujourd’hui des tâches à accomplir.

Le directeur du NIAID a joint un PDF d’un article de 2015 publié dans la revue Nature Medicine intitulé : « Un groupe de coronavirus de chauve-souris semblable au SRAS montre un potentiel d’émergence humaine. » L’un des auteurs de l’article était le Dr Shi Zhengli, chercheur à l’Institut de virologie de Wuhan, connu sous le nom de « femme chauve-souris » pour ses travaux sur les coronavirus de chauve-souris. Fauci a également envoyé le document au directeur adjoint des National Institutes of Health (NIH), le Dr Lawrence Tabak.

« Le papier que vous m’avez envoyé dit que les expériences ont été effectuées avant le gain de fonction pause [in October 2014] mais ont depuis été examinés et approuvés par le NIH », a envoyé Auchincloss à Fauci plus tard dans la journée. «Je ne sais pas ce que cela signifie, car Emily est sûre qu’aucun travail sur le coronavirus n’est passé par le cadre P3. Elle essaiera de déterminer si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger.

« D’ACCORD. Restez à l’écoute », a répondu Fauci.

« Il y a deux semaines, lors d’une audience en commission, il [Fauci] ont déclaré qu’ils ne finançaient aucune recherche sur le gain de fonction », a déclaré Paul mercredi soir. « J’ai cité cet article spécifique… Il s’en est inquiété en février de l’année dernière, mais il y a seulement deux semaines, il m’a dit : ‘Oh, ce n’était pas une recherche sur le gain de fonction.’ »