Nous avons besoin d’un plan énergétique à long terme – Shaw Local

Dans notre pays polarisé presque enragé où apparemment nous ne pouvons être d’accord sur rien et être en désaccord sur tout, nous pourrions au moins nous mettre d’accord sur une simple vérité :

Rien ne se passe sans énergie.

Pas de fabrication, pas de lumière, pas de chaleur, pas de transport, pas de culture, finalement pas de civilisation.

Il est évident, en particulier au cours de l’histoire récente, que la véritable monnaie mondiale de la planète n’est pas le dollar, l’euro ou le yen (ou la devise que vous choisissez), mais la source fiable et l’utilisation efficace de l’énergie d’un pays. Avec de l’énergie vous prospérez et grandissez, sans énergie vous échouez.

Je ne peux pas commencer à prétendre être assez intelligent pour savoir si l’utilisation actuelle et efficace par l’homme de sources d’énergie connues et abondantes contribue ou est la principale cause du changement climatique, ou si la planète fait simplement ce qu’elle a fait pour des milliards de ans, c’est-à-dire le changement. Je rejette l’orgueil selon lequel nous pouvons définir la température de la planète aujourd’hui comme la température idéale, et que l’homme peut contrôler la température de la terre à volonté. Imaginez si vous voulez, la terre étant plus chaude et la Sibérie, le nord du Canada et d’autres devenant le nouveau grenier à blé.

Comme on le voit maintenant, déclarer la guerre à une source d’énergie sans avoir son remplacement en place est non seulement désastreux mais tout simplement irresponsable.

Alors que notre classe politique tergiverse sur la minutie, notre pays manque clairement d’une politique énergétique à long terme. Une politique non soumise aux caprices du moment. Je n’ai aucun doute que nos sources d’énergie actuelles s’épuiseront à un moment donné dans le futur. Je ne doute pas non plus que l’ingéniosité de l’homme découvrira de nouvelles sources peut-être plus respectueuses de la planète. En attendant, nous ne pouvons pas simplement éteindre les lumières et rentrer à la maison.

Nous avons désespérément besoin d’une politique énergétique à long terme.

Douglas Lewis

Algonquin