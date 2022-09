Nous avons besoin d’un pacificateur – Shaw Local

Il était une fois, nous étions une nation qui était « du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Nous avons maintenant un système bipartite.

C’est-à-dire que nos représentants « représentent » l’agenda de leur parti, et le bien du peuple passe en second. Il semble que les démocrates se concentrent sur ce que veut le parti. Il semble également que ce que veut le parti semble toujours être en contradiction avec ce que veut le peuple.

Les politiques de l’administration Biden ont gommé l’indépendance énergétique du pays puisque les démocrates veulent que nous fassions la « transition » vers les voitures électriques. Donc, ils ne voient pas d’inconvénient à la hausse des prix de l’essence. Moins de pollution. Mais la plupart des gens ont besoin de conduire et n’ont pas les moyens d’acheter de nouvelles voitures électriques. Ils ne peuvent plus se permettre de mettre de l’essence dans les voitures qu’ils ont.

Il y a un simple fait économique impliqué dans ce scénario; lorsque le prix de l’essence augmente, le coût de tout le reste augmente. Presque tout ce que vous avez ou mangez arrive par camion. Lorsque les coûts augmentent au bas de la chaîne d’approvisionnement, les augmentations sont répercutées sur les niveaux supérieurs. Il s’agit généralement d’un processus graduel, mais sous le président Biden, il y a eu une explosion de l’inflation.

Si cette rivalité entre les partis se poursuit, elle déchirera le pays. Nous avons besoin d’un pacificateur, d’un homme du peuple, pour diriger l’État. Le sénateur d’État et candidat républicain au poste de gouverneur Darren Bailey a montré qu’il prend des décisions en pensant au bien-être du peuple – et non du parti. Nous avons besoin de Darren Bailey dans l’Illinois.

Glenn Mitan

Schaumbourg