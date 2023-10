De nombreux républicains de la Chambre ont exprimé leur frustration suite au premier vote raté du président du pouvoir judiciaire, Jim Jordan, pour le poste de président, mardi.

La Jordanie n’a pas reçu les 217 voix nécessaires pour obtenir le marteau lors du premier tour, au cours duquel 20 républicains n’ont pas soutenu le candidat du Parti républicain à la présidence et les démocrates ont choisi le chef de la minorité Hakeem Jeffries pour ce rôle. Plusieurs républicains de la Chambre ont fulminé contre les réfractaires de Jordan et les ont encouragés à changer d’avis lors du prochain vote, dans des commentaires à la Daily Caller News Foundation.

« Ils mettent des vies en danger en ce moment. Nous sommes les seuls à pouvoir pousser cette administration à les sauver et nous ne le faisons pas », a déclaré le représentant de Floride Mike Waltz au DCNF, faisant un clin d’œil aux guerres en Israël et en Ukraine. « Je demande aux détracteurs de prendre du recul. »

Le représentant Byron Donalds de Floride a déclaré au DCNF qu’il « espère[s] ils viennent en Jordanie », après le vote.

« Je ne sais pas pourquoi ils ont voté contre la Jordanie », a déclaré Donalds aux journalistes. (EN RELATION : Voici les 20 républicains qui ont voté contre Jim Jordan pour le poste de président lors du premier tour de scrutin)

NOUVEAU : Jim Jordan ne parvient pas à obtenir suffisamment de voix pour être président de la Chambre lors du premier tour de scrutin Lisez qui a voté contre lui et plus ici pour @DailyCaller: https://t.co/LV3clrUTkP –Henry Rodgers (@henryrodgersdc) 17 octobre 2023

« Beaucoup de gens pensaient pouvoir récolter de l’argent en votant pour McCarthy », a déclaré le représentant du Wisconsin, Derrick Van Orden, au DCNF. « Je ne suis pas venu ici pour la télé-réalité. »

Le représentant Don Bacon du Nebraska, le représentant de l’Oregon Lori Chavez-DeRemer, le représentant de Floride Carlos Gimenez, la représentante de Virginie Jen Kiggans, le représentant de New York Mike Lawler et le représentant de Californie Doug LaMalfa ont voté pour McCarthy au lieu de Jordan.

« La base et les électeurs des membres qui ont voté contre Jordan veulent Jim Jordan », a déclaré le représentant Bob Good de Virginie au DCNF.

Le représentant Bryan Steil du Wisconsin a exprimé sa frustration auprès du DCNF concernant la requête en annulation déposée par le représentant de Floride Matt Gaetz.

« La démocratie est compliquée », a déclaré Steil au DCNF. « Tout cela est dû au fait que certains ont travaillé avec les démocrates pour faire adopter une motion d’annulation. »

Le représentant Keith Self de Pennsylvanie a assimilé la situation à la candidature de McCarthy à la présidence en janvier, où il a remporté le marteau lors du 15e vote.

« C’est une situation similaire à celle de McCarthy en janvier », a déclaré Self aux journalistes après le premier tour de scrutin. « Nous en sommes à deux semaines aujourd’hui. Nous avons besoin d’un orateur pour nous remettre au travail.

Le représentant du Colorado Ken Buck a voté pour le whip de la majorité parlementaire Tom Emmer, le représentant du Texas Jake Ellzey a voté pour le représentant de Californie Mike Garcia, le représentant du Michigan John James a voté pour le représentant de l’Oklahoma Tom Cole et la représentante de l’Indiana Victoria Spartz a voté pour le représentant du Kentucky Thomas Massie.

Les représentants de New York Anthony D’Esposito, Andrew Garbarino et Nick LaLota ont voté pour l’ancien représentant de New York Lee Zeldin comme président.

Les représentants du Texas Kay Granger et Tony Gonzales, le représentant de Pennsylvanie Mike Kelly, les représentants de Floride John Rutherford et Mario Díaz-Balart, le représentant de l’Idaho Mike Simpson et le représentant de l’Arkansas Steve Womack ont ​​tous voté pour Scalise, qui s’est retiré de la course à la présidence la semaine dernière. .

« La Chambre a besoin d’un orateur le plus tôt possible. Attendez-vous à un autre tour de votes aujourd’hui. Il est temps pour les républicains de se rassembler », a déclaré le porte-parole de Jordan, Russell Dye, au DCNF dans un communiqué.

