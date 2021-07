Nous avons besoin d’un nouveau terme pour les jeux vidéo

Je suis enthousiasmé par ce développement, même si mon propre jeu vidéo passionné a pris fin à l’ère de BrickBreaker pour le Blackberry . C’est comme si nous étions en train de réimaginer à la fois ce qu’est un « jeu vidéo » et ce que peut être le temps d’inactivité en ligne – plus engageant et social, peut-être, et un peu moins passif doomscrolling . (Ou je lis peut-être trop de choses là-dessus. Ouais, c’est peut-être juste une question d’argent.)

La réponse simple est que, dans le monde, les gens consacrent déjà beaucoup de temps et d’argent aux jeux vidéo, et les sociétés de jeux établies et les nouveaux arrivants envisagent toutes sortes d’expériences numériques interactives pour gagner plus de temps et d’argent.

Tout le monde essaie de nous faire sortir – ou rester – et de jouer. Sérieusement. Peloton, Netflix, Zoom, TikTok, Amazon, Apple et Google expérimentent ou vont beaucoup plus loin dans les jeux vidéo.

Les jeux vidéo sont une grande entreprise qui s’est encore agrandie pendant la pandémie de coronavirus, il n’est donc pas surprenant que de plus en plus d’entreprises veuillent participer à l’action. Une récente rapport d’Accenture a estimé que les ventes mondiales liées aux jeux sont supérieures aux revenus combinés des films et de la musique. Ces chiffres incluent les ventes de jeux vidéo conventionnels pour ordinateurs et consoles, les jeux pour smartphones, la publicité dans les jeux et plus encore. Les jeux vidéo ont également une importance culturelle, comme l’ont montré les organisateurs olympiques cette semaine en présentant de la musique de jeu lors de la cérémonie d’ouverture.

Nous devrons peut-être en fait changer notre terminologie car de nombreux nouveaux jeux numériques sont différents de la façon dont nous pourrions traditionnellement définir et imaginer les jeux vidéo – ces mondes cinématographiques de PlayStation ou Xbox.

Tout comme les smartphones nous ont présenté des jeux plus simples qui capitalisaient sur les fonctionnalités uniques des téléphones comme les gyroscopes et les connexions Internet en déplacement, de nombreux jeux plus récents brouillent les frontières entre les jeux vidéo et d’autres types d’activités sociales. Pokémon Go, Fortnite et Among Us sont des jeux vidéo, mais ce sont aussi des lieux de rencontre pour les amis, des moments de culture pop, des opportunités d’organisation politique et plus encore.

Ce qui est passionnant dans bon nombre des nouvelles expériences de jeu, c’est qu’elles signalent un dépassement d’une phase dans laquelle les médias en ligne et sur smartphone reflétaient souvent ce qui s’était passé auparavant – de nombreux podcasts étaient comme des talk-shows, Netflix était comme la télévision et les médias en ligne étaient comme des journaux.

Je sais que les jeux ne sont pas tous des modèles stimulants de connexion sociale humaine, mais j’ai l’impression que quelque chose d’excitant se passe. Il y a plus de bousculade pour arriver à de nouvelles formes numériques qui mettent l’accent sur l’interaction plutôt que sur la lecture passive, l’observation ou l’écoute.