Nous avons besoin d’un NHS qui traite les urgences et sauve des vies – pas un NHS qui propose de la chirurgie plastique ou des opérations de transition

Les PATIENTS meurent dans les couloirs parce qu’ils ne peuvent pas entrer dans A&E.

Les ambulances mettent des heures et des heures à arriver.

Nous dépensons plus d’argent pour notre NHS maintenant qu’à tout moment de l’histoire Crédit : Alamy

Ce que nous voulons, c’est un NHS qui fournit un traitement aigu et salvateur, pas une chirurgie plastique Crédits : OJO Images – Getty

Le problème est qu’on ne s’attend plus à ce que le NHS fasse simplement le travail pour lequel il a été créé, après la Seconde Guerre mondiale. Crédit : PA : Association de la presse

Et les gens trouvent qu’il est impossible d’obtenir un rendez-vous avec leur médecin généraliste local.

Dans tout le pays, on entend la même chose. Au journal télévisé, dans les journaux : “Le NHS est en crise !”

Eh bien, oui, bien sûr. Cela ne fait aucun doute.

Mais alors c’est toujours le cas, n’est-ce pas ? Je ne me souviens pas d’un moment de ma vie où le NHS N’ÉTAIT PAS en crise.

Mais à écouter la BBC et les politiciens de l’opposition et certains des professionnels de la santé, on pourrait penser que la réponse est simple : dépenser plus d’argent pour ça !

Les méchants conservateurs ont privé le NHS d’argent !

Si nous dépensions plus, tout irait bien !

Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Nous dépensons plus d’argent pour notre NHS maintenant qu’à n’importe quel moment de l’histoire.

Les Écossais dépensent plus par habitant pour leur système de santé que nous.

Et pourtant c’est encore pire que le nôtre.

Nous dépensons plus par habitant que des pays comme l’Italie et l’Espagne.

Et plus que la moyenne des pays de l’Union européenne.

Addled vieux ivre

Et pourtant, la situation dans laquelle les gens se retrouvent, lorsqu’ils se retrouvent chez A&E avec la grippe qui coule de leurs oreilles, est quelque chose que vous pourriez trouver dans les pays en développement.

De toute évidence, le système est en panne.

Il y a trop de bureaucrates et de cadres intermédiaires et pas assez de médecins.

Trop d’argent des contribuables est gaspillé dans des emplois futiles dans la « diversité » et « l’expérience vécue ».

Trop souvent, la main droite ne sait pas ce que fait la gauche.

La communication entre les fiducies et les ministères est épouvantable.

Cela peut prendre un certain temps pour régler même les choses les plus simples.

Le problème est qu’on ne s’attend plus à ce que le NHS fasse simplement le travail pour lequel il a été créé après la Seconde Guerre mondiale.

Nous lui demandons beaucoup plus ces jours-ci et, parce que nous vivons plus longtemps, il y a une plus grande pression sur le NHS de la part de toutes ces personnes âgées atteintes de maladies chroniques.

Si nous voulons avoir un NHS – un service de santé gratuit au point d’entrée pour tout le monde – nous allons devoir réduire un peu nos attentes.

Ce que nous voulons, c’est un NHS qui fournisse un traitement aigu qui sauve des vies.

Pas de traitement de fertilité, pas de chirurgie plastique, pas de chirurgie de transition.

Ce devrait être pour les urgences et les maladies potentiellement mortelles, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer.

Pour les choses qui présentent un risque immédiat pour la santé.

Mais nous devons aussi encourager — sinon insister — l’assurance médicale pour tous les autres problèmes de santé qui ne mettent pas la vie en danger.

Cela comprend beaucoup de ce que nous appelons les soins gériatriques.

Cela supprimerait un énorme fardeau pour le NHS et permettrait aux médecins et aux infirmières de se concentrer sur le sauvetage de vies.

Mais dites ceci, et les gauchistes crieront : « Vous créez un système à deux vitesses !

Bien sûr, mais qu’est-ce qui ne va pas avec ça? Il n’y a aucun problème à ce que le secteur privé s’implique dans les meilleurs systèmes de santé en Europe — en Suisse, en France et en Allemagne.

Il faudrait un politicien courageux pour suggérer un tel changement – ​​et je n’en vois pas beaucoup en ce moment.

Mais si nous ne changeons pas les choses, le NHS va simplement chanceler comme un vieil ivrogne confus, de crise en pire crise, et plus d’entre nous mourront en conséquence.

Mes résolutions du Nouvel An cette année étaient d’être un peu moins compréhensives et tolérantes envers les autres, en particulier les jeunes, et de dépenser plus d’argent directement pour moi-même.

Je suis une personne faible et j’ai beaucoup de mal à respecter les résolutions.

Alors s’il vous plaît, souhaitez-moi bonne chance dans ces tâches difficiles.

Grand Gall de Chine POURQUOI a-t-il fallu si longtemps à notre gouvernement pour imposer des restrictions de voyage aux personnes venant ici de la Chine touchée par Covid ? Nous commettons la même erreur que nous avons commise en 2020 : être trop lents à réagir. Je remarque que la Chine se plaint que les restrictions de voyage sont injustes. Ce qui est vraiment injuste, c’est de mentir entre ses dents sur la propagation de l’épidémie dans son propre pays. Et bloquer les tentatives occidentales de découvrir ce qui se passe réellement. On ne peut pas faire confiance à la Chine.

Ah les boudins !

NOUS n’avons pas mangé notre pudding de Noël cette année.

Nous n’en avons pas mangé l’année précédente non plus.

Les puddings de Noël ne sont qu’une de ces choses que vous achetez parce que vous pensez que vous êtes censé Crédit : Getty

Ou l’année d’avant.

Mais nous achetons consciencieusement la chose sanglante chaque décembre.

Nous en avons environ 20 stockés dans le placard sous l’escalier.

Mais alors qui peut manger un pudding de Noël quand on vient de se gaver de dinde ?

C’est une de ces choses que vous achetez parce que vous pensez que vous êtes censé le faire.

Une terrible nouvelle J’ai payé pour faire vérifier mon ADN. Au cas où j’étais l’héritier du trône ou quelque chose comme ça. Il s’avère que je le suis presque entièrement. . . ÉCOSSAIS. Je me disais “WTF ? Comment est-ce arrivé? Je ne suis pas roux. Je ne mange pas de tartes. Comment diable?” Pendant des décennies, j’ai encouragé quiconque joue l’Ecosse au football. Même si c’est la Russie ou la Chine. Qu’est-ce que je vais faire non? Oh mon Dieu, tu vois, ça me prend la tête. Ce sera « och » ensuite et appellera les gens « Jimmy ». Avoir une crise de panique quand je vois une salade. Et boire de l’Irn Bru.

Voici venir Transanta Claus

Ma fille de 17 ans a trouvé un site Web appelé Transanta.

Il offre des cadeaux de Noël aux jeunes transgenres.

Transanta offre des cadeaux de Noël aux jeunes transgenres Crédit : Alamy

Ou pour les jeunes qui pourraient vouloir être transgenres.

Ma fille ne rentre dans aucune des deux catégories.

Mais cela ne l’a pas empêchée d’écrire : « Je suis une adolescente transgenre fluide qui a des parents fascistes.

S’il vous plaît envoyez-moi une PS5, un Terry’s Chocolate Orange et une grande bouteille de vodka. Merci.”

Si ça marche, je pourrais essayer l’année prochaine.

Ron ‘n’ only clown

LE modeste et sympathique footballeur portugais Cristiano Ronaldo est arrivé en Arabie Saoudite.

Ou “l’Afrique du Sud”, comme il l’appelait lors de la conférence de presse.

Ronaldo a récemment mis fin à un retour désastreux dans l’ancien club de Manchester United Crédit : Getty

Il vient de signer un contrat d’une valeur de 177 millions de livres sterling par an pour jouer dans le désert pour les charmants Saoudiens modernes et démocrates.

Il a dit: “J’ai battu tous les records là-bas [in Europe] et je veux battre des records ici », avant d’ajouter : « Ce contrat est unique parce que je suis aussi un joueur unique donc, pour moi, c’est normal.

Aucune mention qu’il était uniquement s ** te dans la Coupe du monde.

Ni aucun commentaire sur son retour désastreux à Manchester United.

Et bien.

Profitez de la course de chameaux, Cristiano.

Et restez classe.

VOICI la grande idée pour remettre le Royaume-Uni en mouvement. Faire apprendre les maths à tout le monde jusqu’à 18 ans. C’est le nouveau plan audacieux du Premier ministre Rishi Sunak. Ainsi, les enfants pourront vous expliquer comment calculer l’aire d’un triangle, tout en mettant votre Big Mac dans un sac. Et vous pouvez leur dire : « Je veux que le nombre de mes frites soit un nombre premier dans la suite de Fibonacci supérieur à 20 et inférieur à 100. » Et ils compteront exactement 89 frites. Et un pour Rishi : Comment calculer le nombre de députés conservateurs après les prochaines élections ? Ce sera la racine carrée de naff all.

Je les virerais tous

LA nouvelle année arrive.

Allumez la télé le matin du 01/01/23 et qui est dessus ?

Ce morceau de viande avec des mitaines Mick Lynch.

Une année passée, une autre a commencé.

Mais Thick Mick, patron du syndicat des cheminots RMT, fait toujours son boulot.

Causant la misère pour les gens à travers le pays.

J’étais plutôt favorable aux cheminots à l’automne.

Maintenant? Farcissez-les.

Ne leur donnez rien.

Et s’ils frappent encore, renvoyez-les.

Ils ont causé trop de dégâts pour que nous nous en souciions.