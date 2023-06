Nous avons besoin d’un leadership fort au sein de l’OTAN comme jamais auparavant au milieu du chaos en Russie

Nous avons besoin de force comme la Russie dans le chaos

APRÈS 17 mois de guerre d’usure en Ukraine, une réaction violente contre Vladimir Poutine était inévitable.

Mais il est incroyable de voir à quelle vitesse les mercenaires guenilles de Wagner sont passés du statut de chiens d’attaque de Poutine sur le champ de bataille à celui de sa gorge.

Vladimir Poutine se bat pour son avenir après une journée dramatique en Russie

Étonnamment, le brutal tyran russe a passé la journée à regarder lui-même le canon alors que des insurgés armés menaçaient les portes de Moscou.

Le peuple russe a été nourri d’un régime incessant de mensonges et de propagande lui assurant que « l’opération spéciale » contre l’Ukraine était une réussite stupéfiante.

Ainsi, la vue de leur président au visage cendré admettant à la télévision nationale qu’il avait été poignardé dans le dos et que le pays faisait face à une mutinerie armée les a exposés à l’énormité du désastre dans lequel il les a entraînés.

La révolte de masse semble être une bonne nouvelle pour l’Ukraine, mais n’oubliez pas qu’elle est menée par des bellicistes extrêmes.

Le chef brutal de Wagner, Yevgeny Prigozhin, se sent amèrement abandonné par les généraux corrompus et incompétents de Poutine, qu’il accuse d’avoir affamé ses mercenaires d’armes et de munitions vitales. Il n’appelle guère à la fin du conflit.

La nuit dernière, Prigozhin a refoulé les chars, signe qu’il avait remporté d’énormes gains.

Mais même si Poutine réprime cette rébellion, il est susceptible d’être mortellement affaibli.

Et si son régime s’effondre finalement, les armes nucléaires russes pourraient être entre les mains des extrémistes du Kremlin déterminés à intensifier la campagne ukrainienne.

En ces temps précaires, il est vital pour l’Occident de s’unir contre la Russie.

Ce qui rend encore plus déconcertant le fait que le secrétaire à la Défense britannique éminemment qualifié et largement admiré, Ben Wallace, semble s’être vu opposer son veto par les Américains en tant que prochain dirigeant de l’OTAN.

Nous avons besoin d’un leadership fort et d’une position unifiée comme jamais auparavant.

Malheureusement, grâce à la maladresse de Joe Biden, cela semble moins probable.

La honte de l’aide juridictionnelle

Les sommes colossales consacrées à l’aide juridique aux meurtriers et aux violeurs ont longtemps été une honte.

Mais les près de 150 000 £ remis au tueur éhonté d’Olivia Pratt Korbel, neuf ans, lors d’une fusillade bâclée sont au-delà de la pâleur.

Le gangster Thomas Cashman a eu le culot de refuser de sortir de sa cellule et de faire face au tribunal pour entendre sa peine à perpétuité.

Les contribuables ne devraient sûrement pas débourser maintenant pour ses frais juridiques.

Lui et d’autres comme lui qui ne parviennent pas à faire face à la musique du quai devraient être obligés de rembourser chaque centime.