« Nous avons besoin d’un attaquant »: l’ancien homme d’Arsenal et d’Angleterre, Jay Bothroyd, trace la fenêtre d’été d’Arteta

L’ancien joueur d’Arsenal, Jay Bothroyd, a déclaré que les Gunners auraient besoin d’un nouvel attaquant s’ils devaient améliorer leur deuxième place la saison prochaine.

Arsenal a poussé Manchester City de près dans la course au titre mais a finalement terminé confortablement deuxième derrière les champions, trébuchant sur la ligne d’arrivée et permettant à leurs rivaux de remporter le titre avec trois matchs à perdre.

Maintenant, Bothroyd dit qu’Arsenal devra être plus clinique devant le but, s’il comble cet écart.

Lorsqu’on lui a demandé quels joueurs il aimerait vendre et faire venir, Bothroyd a répondu: « C’est difficile parce que les joueurs que je voudrais vendre seraient les joueurs qui, je pense, ne jouent pas si souvent – mais pourraient exiger des frais de transfert. pour amasser de l’argent pour les trois dans lesquels je voudrais entrer.

« Le premier que je dirais serait [Folarin] Balogun. Il a joué en France cette année. Je le vendrais parce qu’il a si bien réussi, je dirais que vous pourriez gagner 40 millions de livres sterling. Je pense [Granit] Xhaka – il a la trentaine, il veut un contrat à plus long terme et je ne suis pas sûr qu’il obtiendrait ça à Arsenal. Et je dirais probablement aussi Eddie Nketiah. Même s’il a remplacé [Gabriel] Jésus cette année, je pense qu’il doit jouer semaine après semaine pour sa propre carrière.

« Entrer, c’est étrange. Vous voulez évidemment que les meilleurs joueurs du monde viennent, mais le problème d’Arsenal cette année a été la profondeur de l’équipe. Arsenal n’a pas le pouvoir d’achat que Manchester City et Chelsea ont.

Jay Bothroyd veut deux stars de Brighton à l’Emirates Stadium (Crédit image : Ryan Pierse/Getty Images)

« On a beaucoup parlé de l’arrivée de Declan Rice cette année. Même si je pense qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain… Je veux aller avec des chiffres pour jouer en milieu de semaine et un samedi. Donc, les joueurs que j’aimerais voir arriver … Je voudrais voir [Moises] Caicedo arrive, ce genre de milieu de terrain défensif. Il peut également jouer à l’arrière droit – ce qui est un problème pour Arsenal. Ben White y a joué cette année et je le vois plus comme défenseur central.

« Alors j’irais avec [Alexis] Mac Allister de Brighton également. C’est un joueur fantastique, il peut jouer dans cette position Xhaka à gauche… et c’est quelqu’un que je peux voir aider Arsenal à aller de l’avant.

« Et puis je dirais que nous avons besoin d’un attaquant. Un attaquant complet. Gabriel Jesus a été très bon pour Arsenal mais une grande partie de son meilleur travail vient des larges zones. Donc pour moi, je ne regarde pas lui comme un attaquant pur et dur. Il ne me convainc pas qu’il peut marquer 20 buts en Premier League chaque année. Pour moi, je voudrais voir [Victor] Osimhen vient de Naples. Il est fort, il est puissant, il a un bon jeu de liaison, il est rapide et il a le sens du but. Ce sont mes trois que j’aimerais voir cette année. »