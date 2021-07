Nous avons besoin du travail à distance pour tout le monde

Apple a des plans pour un nouveau programme pilote qui pourrait montrer qu’il pourrait y avoir une voie plus démocratique pour le travail à distance. La société a déclaré qu’elle expérimenterait en laissant ses employés de magasin de détail travailler en partie à l’extérieur d’un magasin, Bloomberg News signalé La semaine dernière. Même avant le coronavirus, de plus en plus d’emplois dans le service client étaient également passés des centres d’appels à distance au moins une partie du temps.

L’introduction de la technologie dans un plus grand nombre d’industries est un facteur qui a seconduit à une division de la main-d’œuvre américaine entre des emplois prometteurs avec de bons salaires et des emplois à bas salaire avec moins de possibilités d’avancement. Mon collègue Ben Casselman a récemment écrit sur la pandémie qui a poussé un plus grand nombre d’entreprises à utiliser l’automatisation, ce qui pourrait éliminer des emplois et éroder le pouvoir de négociation, en particulier pour les travailleurs des services les moins bien payés.

C’est un signe intrigant que la technologie pourrait rendre l’option du travail à distance accessible à plus que des professionnels, qui constituent une minorité de la main-d’œuvre américaine. Juste à propos de un employé américain sur six ont travaillé à distance pendant la pandémie.

Je reconnais qu’Apple pourrait être une valeur aberrante et que travailler pour l’un de ses magasins de détail est différent des autres types de travail en personne. Les employés des magasins Apple peuvent offrir des conseils techniques ou gérer les ventes en ligne sans être face à face avec les clients. Ce n’est pas aussi facile pour les personnes employées dans la plupart des autres emplois de vente au détail, ou dans les soins de santé, la fabrication, la construction et les restaurants.

Mais une chose que nous devons retenir de cette pandémie est que ce ne sera probablement pas la dernière crise qui perturbera la vie normale. C’est bien si davantage de personnes, d’entreprises, de gouvernements et de technologues réfléchissent maintenant à la manière de rendre possible de faire plus d’activités temporairement en ligne – non pas comme un plaisir pour quelques privilégiés, mais comme une nécessité pour tout le monde.

Cela nécessite de s’attaquer au système Internet inégal et inefficace de l’Amérique et changer le l’état d’esprit des employeurs et des employés concernant le travail en dehors d’un lieu de travail. Et cela pourrait nécessiter des technologies pour réinventer le travail à distance pour plus de types de travailleurs. Les écoles ont été obligées de se connecter en ligne en cas d’urgence, et cela ne s’est pas très bien passé pour beaucoup de gens. Mais nous n’aurons peut-être pas le choix si de futures pandémies, des incendies de forêt liés au changement climatique ou d’autres urgences interrompent à nouveau l’école, le travail et la vie.

La bonne nouvelle est que la technologie a déjà fait un bond comme celui-ci auparavant – des classes professionnelles à tout le monde. Les ordinateurs étaient autrefois confinés dans des boîtes beiges posées sur des bureaux. Aujourd’hui, presque toutes les entreprises et tous les travailleurs dépendent de la technologie sous une forme ou une autre au quotidien, pour le meilleur et parfois pour le pire.