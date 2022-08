Nous avons besoin d’éléments de terres rares pour un avenir plus vert, mais il y a un hic

CBC Alberta et Saskatchewan se sont associés pour une nouvelle série pilote sur le temps et les changements climatiques dans les Prairies. La météorologue Christy Climenhaga apportera sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

Dans le cadre de la transition des combustibles fossiles vers une énergie plus verte, un élément clé du puzzle consiste à accéder à des matériaux pour aider à accélérer le virage technologique, à savoir les éléments de terres rares.

Le groupe de 17 éléments métalliques a le potentiel d’être un moteur économique clé pour les pays qui les extraient et les transforment. Ils sont essentiels pour la construction de composants pour tout, des éoliennes et des moteurs de véhicules électriques aux téléphones portables et autres produits.

Mais ils s’accompagnent également de questions persistantes sur les impacts environnementaux à court et à long terme associés au processus d’exploitation minière.

Le Canada n’a actuellement qu’une seule mine opérationnelle, dans les Territoires du Nord-Ouest, mais avec de grandes réserves connues, il y a un grand potentiel pour plus.

Alors, comment concilier la nécessité d’exploiter les minéraux avec les risques environnementaux associés aux opérations ? Et où se situe le changement climatique ?

Que sont donc les éléments de terres rares ?

Le terme éléments de terres rares est utilisé pour décrire 17 éléments métalliques, dont les 15 éléments chimiques lanthanides, ainsi que le scandium et l’yttrium.

Oxydes de terres rares, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du centre supérieur : praséodyme, cérium, lanthane, néodyme, samarium et gadolinium. (Département américain de l’agriculture/Associated Press)

Ces éléments, qui ont tendance à se trouver dans les mêmes gisements de minerai, sont extrêmement précieux pour un certain nombre d’utilisations industrielles telles que l’énergie propre, l’aérospatiale et l’automobile, mais le hic, c’est qu’ils se présentent en faibles concentrations. La plus grande utilisation mondiale de ces éléments est la production d’aimants permanents dans les moteurs de véhicules électriques.

Quelle est la place du Canada?

La Chine domine le marché des terres rares avec une production annuelle estimée à 127 000 tonnes en 2020, soit près de 60 % de la production mondiale. Les États-Unis (34 000 tonnes), le Myanmar (27 000 tonnes) et l’Australie (15 000 tonnes) sont également des acteurs mondiaux majeurs.

Et le Canada?

« Le Canada possède certaines des plus importantes réserves et ressources connues de terres rares au monde », déclare Rebecca Gotto, gestionnaire des relations gouvernementales au Saskatchewan Research Council.

Le conseil de recherche participe au développement de la première installation de traitement des terres rares du genre en Amérique du Nord, à Saskatoon.

Depuis l’an dernier, on estime que le Canada possède plus de 14 millions de tonnes d’oxydes de terres rares.

Une grande partie du marché des terres rares est dominée par la Chine. Des mineurs sont vus ici à la mine Bayan Obo contenant des minéraux de terres rares, en Mongolie intérieure en 2011. (Reuters)

Le gouvernement fédéral et de nombreuses provinces espèrent tirer profit de cette nouvelle source de revenus.

Plus tôt cette année, Ottawa a déclaré qu’il investirait jusqu’à 3,8 milliards de dollars dans une stratégie de minéraux critiques, qui comprend la recherche, l’extraction et le traitement des éléments de terres rares.

Au Canada, il existe actuellement 21 projets miniers de terres rares à divers stades de développement, de l’exploration à l’estimation des ressources. Ils se trouvent dans les Territoires du Nord-Ouest, au Québec, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Alberta et en Saskatchewan, selon Ressources naturelles Canada.

Qu’en est-il de l’Alberta?

À la fin de l’année dernière, l’Alberta a promulgué la Mineral Resource Development Act, pour changer la façon dont la province réglementera le développement des minéraux et des terres rares.

En novembre 2021, la ministre de l’Énergie Sonya Savage a parlé lors d’une conférence de presse du potentiel de développement minier en Alberta.

« Notre province abrite un vaste potentiel géologique inexploité et nous avons une main-d’œuvre expérimentée », a-t-elle déclaré.

Savage a déclaré que les éléments de terres rares et le titane dans les flux de déchets des sables bitumineux ont un potentiel basé sur la cartographie des minéraux dans la province. “Il s’appuie sur la pierre angulaire de notre industrie pétrolière et gazière et sur leur expertise.”

Les minéraux offrent une nouvelle opportunité, en particulier compte tenu de la majorité actuelle de la production à l’étranger, a déclaré Savage.

“Les endroits qui développent ces ressources sont des pays comme la Chine”, a-t-elle déclaré. “Il y a des problèmes géopolitiques et il y a d’autres pays qui les développent et qui n’ont pas les mêmes normes de travail et environnementales.”

Alors que les efforts d’exploration en Saskatchewan et en Alberta n’en sont qu’à leurs débuts, le terrain a été défriché plus au nord.

Le premier sac de concentré de minerai du trieur de la mine Nechalacho. (Bill Braden/Vital Metals Ltd., Cheetah Resources Corp.)

La mine d’éléments de terres rares de Nechalacho, à 100 kilomètres au sud-est de Yellowknife, en est à sa deuxième année d’exploitation.

Le site a déjà expédié son premier concentré de terres rares à son usine de traitement appartenant à la société mère Vital Metals à Saskatoon.

Toute exploitation minière a une empreinte

Kimberly Lavoie, directrice générale de la Direction des politiques et de l’économie du secteur des terres et des minéraux à Ressources naturelles Canada, affirme que la course est lancée pour exploiter les éléments au Canada.

“Le climat change rapidement. On pourrait dire que nous sommes dans une sorte de crise climatique et c’est donc un peu une course pour s’assurer que nous avons ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire la transition rapidement et le faire.” durablement », a déclaré Lavoie.

Mais la durabilité de ces sites est toujours une question, avec les implications pour l’environnement et la santé des personnes au centre de l’attention.

Isabelle Demers est professeure titulaire en génie des minéraux à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’intégration de l’environnement dans le cycle de vie des mines.

“Les impacts environnementaux typiques de l’exploitation minière, je veux dire, la poussière et le transport des matériaux, le stockage des déchets miniers – ce seront à peu près similaires à d’autres types de mines auxquels nous sommes vraiment habitués”, a déclaré Demers.

Les risques associés à l’exploitation minière comprennent l’excavation qui peut déplacer des matériaux, creuser dans le paysage, la poussière, le stockage des déchets miniers et même la contamination des eaux souterraines ou la contamination des eaux de surface.

“Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons quantifier facilement en ce moment parce que nous n’avons pas beaucoup d’expérience”, a déclaré Demers.

Le Canada peut s’appuyer sur son expérience en matière de gestion des déchets miniers et de gestion de l’environnement, mais l’emplacement des mines sera un facteur important à prendre en compte, a-t-elle averti.

“Ces nouvelles mines vont probablement se trouver dans des zones très sensibles”, a-t-elle déclaré. “Nous devons développer davantage de connaissances (…) pour gérer les mines dans ces zones sensibles.”

Ces zones, comme l’Arctique ou les zones humides, peuvent être difficiles à travailler; les habitants des communautés avoisinantes sont souvent préoccupés par les impacts sur leur environnement, a déclaré Demers.

“Si nous voulons ces minéraux et si nous voulons que les technologies réduisent notre effet sur le climat, alors nous aurons certainement des impacts… l’idée est simplement de pouvoir les gérer du mieux que nous pouvons et de réduire les impacts négatifs.”

Le changement climatique affectera les pratiques minières

“Nous allons exploiter des choses pour aider à lutter contre les changements climatiques”, a déclaré Demers. “Mais nous devons également prendre en compte le changement climatique dans notre façon de fonctionner et dans la façon dont nous récupérons et gérons les impacts environnementaux.”

Demers a déclaré que ces effets sont particulièrement vrais pour le nettoyage. Alors que certaines opérations minières peuvent avoir une durée de vie inférieure à 10 ans, la remise en état – comme la gestion des déchets et la prévention de la contamination – doit durer beaucoup plus longtemps.

« Ils vont y rester à peu près pour toujours sur le site minier. Nous devons donc être conscients que si nous voulons, disons, geler nos résidus et les intégrer dans le pergélisol, cela pourrait ne pas fonctionner pour eux dans 50 ans. années.”

Une vue du site d’assainissement de la mine Tundra, une ancienne mine d’or située à 240 kilomètres au nord-est de Yellowknife. Demers affirme que les changements climatiques peuvent avoir un impact sur la remise en état après la fermeture d’une mine. (Jamie Malbeuf/CBC)

D’autres impacts tels que les régimes de précipitations, en particulier les événements de fortes précipitations auxquels nous nous attendons davantage à l’avenir, devraient également être une considération majeure, a déclaré Demers.

“S’il y a des pluies plus fréquentes, en particulier des événements intenses, alors nous pouvons avoir des instabilités et nous pourrions avoir des problèmes.”

Demers a déclaré que la prise en compte des changements climatiques dans la gestion des mines est encore relativement nouvelle.

“Les travaux de restauration vont être impactés par le changement climatique. Mais c’est toujours comme un nouveau domaine de travail.”

Premier pas du Canada dans l’exploitation des terres rares

La mine d’éléments de terres rares de Nechalacho est la première du genre au Canada.

Selon Lavoie, les impacts environnementaux étaient au cœur de cette opération.

“Il est en fait extrait sans utiliser d’eau ni de produits chimiques. Il n’y a donc pas de bassin de résidus. [that’s] une des choses que les gens associent souvent à l’exploitation minière et aux effets néfastes de l’exploitation minière », a-t-elle déclaré.

Une vue aérienne du site de la mine de terres rares de Nechalacho près de Yellowknife. (Bill Braden/Vital Metals Ltd., Cheetah Resources Corp.)

L’opération Nechalacho appartient à Cheetah Resources, une filiale de la société australienne Vital Metals. Cheetah Resources a mené une recherche de gisements à l’échelle mondiale qui a mené au projet de terres rares de Wigu Hill dans la région de Morogoro en Tanzanie et au projet de Nechalacho dans les Territoires du Nord-Ouest.

“Les terres rares, en particulier en Chine et dans certains autres pays, ont un bilan environnemental horrible, nous avons donc décidé d’inverser cela”, a déclaré David Connelly, vice-président de la stratégie et des affaires générales chez Cheetah Resources.

Connelly a déclaré que les processus environnementaux à la mine sont parmi les plus rigoureux au monde, en termes de sécurité environnementale et de participation autochtone.

“Le grand pas que nous avons fait… a été de sélectionner des gisements favorables aux rayons X ou à un tri du minerai par capteur.”

Il a déclaré que ces méthodes éliminent ou réduisent considérablement l’utilisation d’eau et de produits chimiques et la production de résidus, tout en utilisant environ 90 % de carbone en moins.

“Les minéraux critiques rares et en particulier les terres rares permettent le verdissement de l’économie tant que nous le faisons de manière verte”, a-t-il déclaré.

“Je pense que le Canada a de nombreuses possibilités d’utiliser son hydroélectricité, son électricité et d’autres énergies vertes pour extraire des terres rares et des minéraux essentiels.”

