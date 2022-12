«Nous avons besoin de son corps»: la grand-mère d’une victime d’homicide exhorte la police à fouiller la décharge de Winnipeg à la recherche de restes

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

La grand-mère de Marcedes Myran – l’une des quatre femmes qui, selon la police, ont été tuées par le même homme – dit qu’elle veut que la police fouille un site d’enfouissement de Winnipeg à la recherche des restes de sa petite-fille.

“Nous ne savons pas comment organiser des funérailles quand elle n’est pas là”, a déclaré Donna Bartlett à CBC samedi.

“Nous avons besoin de son corps. Nous avons besoin d’une fermeture complète.”

La police a déclaré jeudi qu’elle croyait que Myran, qui appartenait à la Première Nation de Long Plain mais vivait à Winnipeg, avait été tué par Jeremy Skibicki.

Il a été accusé en mai dernier de meurtre au premier degré dans la mort d’une autre femme des Premières Nations vivant à Winnipeg, Rebecca Contois, âgée de 24 ans.

Jeudi, la police a déclaré qu’il avait également été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Myran, Morgan Harris, 39 ans, également originaire de Long Plain, et d’une autre femme qui n’a pas encore été identifiée.

La police a précédemment déclaré qu’elle pensait que les trois victimes identifiées, dont Myran, avaient toutes été tuées en mai.

Bartlett dit que sa petite-fille a pris contact avec sa famille pour la dernière fois le 15 mars. La mère de 26 ans a commencé à vivre dans la rue après que ses enfants aient été placés en famille d’accueil, a déclaré Bartlett.

“C’est à qui je la reproche d’être dans la rue. … Cela l’a brisée”, a-t-elle déclaré.

La famille espérait que Myran réapparaîtrait, a-t-elle dit, mais a contacté la police et affiché des affiches la signalant comme disparue le 27 septembre.

“Je voulais juste qu’elle soit en vie”, a déclaré Bartlett. “C’est tout ce que je voulais – savoir qu’elle était toujours en vie – et puis le pire est arrivé.”

Bartlett brandit une affiche avec une image de sa petite-fille en octobre. La famille a entendu parler d’elle pour la dernière fois en mars, dit Bartlett. (Tyson Koschik/CBC)

La famille n’avait jamais entendu parler de l’homme désormais accusé d’avoir tué Myran jusqu’à ce que la police leur rende visite jeudi pour annoncer la nouvelle, a déclaré Bartlett.

“J’avais de l’espoir jusqu’à jeudi”, a-t-elle déclaré. “Jeudi m’a brisé – a brisé la famille.”

Jusqu’à présent, seuls les restes de Contois ont été retrouvés, y compris des restes partiels qui ont été retrouvés à la décharge de Brady Road à Winnipeg après une perquisition policière en juin.

Bartlett dit que le fait d’avoir les restes de sa petite-fille apporterait une certaine fermeture à la famille.

“Cela ferait toujours mal, mais au moins nous savons – nous la voyons”, a-t-elle déclaré. “Pour le moment, nous ne le faisons pas.”

Le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a déclaré cette semaine qu’il croyait que les restes des trois autres victimes se trouvaient au site d’enfouissement de Brady Road, mais trop de temps s’était écoulé pour qu’une recherche soit possible.

Lors de la conférence de presse jeudi où la police a annoncé les dernières accusations portées contre Skibicki, Smyth a déclaré qu’il ne “prévoyait pas de fouille supplémentaire de la décharge” pour les autres restes.

La fille de Morgan Harris a déclaré cette semaine qu’elle était frustrée par cette nouvelle.

“Ne pas le chercher ne va rien faire. Je pense que c’est dégoûtant”, a déclaré Cambria Harris lors d’une veillée jeudi soir pour sa mère.

Bartlett dit qu’elle se sent pour les familles des autres victimes.

“Ils traversent probablement la même chose que nous. C’est une chose difficile à traverser.”

“Je ne l’oublierai jamais”

Bien qu’une recherche puisse être coûteuse, Bartlett dit qu’elle veut juste que sa petite-fille revienne.

“Je suis sûre qu’il existe des moyens pour qu’ils trouvent comment le faire”, a-t-elle déclaré.

Mais Smyth a déclaré vendredi que le cas de Contois était différent. Ses restes partiels ont été découverts pour la première fois dans une poubelle dans une ruelle de Winnipeg en mai.

La police a ensuite pu isoler une zone spécifique de la décharge pour la fouiller, a déclaré Smyth.

“Nous n’avons pas ce luxe avec ces autres victimes.”

“C’est tellement dur de perdre quelqu’un comme ça. C’était une gentille fille », dit la grand-mère de Myran. (Walther Bernal/CBC) En ce moment, Bartlett dit que sa famille se remet toujours du choc d’apprendre que Myran a été tué.

Elle a dit que les blagues de sa petite-fille et son grand sourire lui manqueraient le plus.

“” Ça me manquera pour toujours “, a-t-elle dit.

“C’est tellement difficile de perdre quelqu’un comme ça. C’était une gentille fille.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.