Arthur ‘Tim’ Garson Jr.

Pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19, un certain nombre d’écoles de médecine permettent aux étudiants d’obtenir leur diplôme au début de leur dernière année. Cette évolution m’a rappelé une lettre mémorable que j’ai reçue lorsque j’étais doyen de la faculté de médecine de l’Université de Virginie. L’école de médecine dure généralement quatre ans, et cette lettre vient de la mère d’un étudiant de quatrième année. Elle a dit que sa fille avait eu beaucoup de temps libre et était sur le point de s’envoler pour la Tanzanie pour faire de la randonnée. Elle se demande si elle et son mari devraient payer pour cela et si cela a aidé leur fille à devenir un meilleur médecin.

Bonnes questions. Je me suis posé la même question, et plus encore. En regardant en arrière, lorsque j’ai fréquenté la faculté de médecine de Duke, Duke venait de commencer un nouveau programme de base de deux ans. Le changement de 1966 signifiait que les deux dernières années du programme de quatre ans étaient en grande partie consacrées à la recherche et au travail avec les patients. Cela a-t-il aidé à faire de meilleurs médecins? Ou pires médecins? Peut-être que deux ans suffisent.

On ne sait pas.

Une formation plus courte signifie plus de médecins

Pourquoi est-ce important pour nous tous? Parce que si nous réduisions le programme d’un an seulement, davantage de médecins pourraient obtenir leur diplôme et la pénurie prévue, atteignant 139 000 médecins d’ici 2033, pourrait certainement être atténuée.

À la question des parents, nous devons d’abord définir un «meilleur médecin». J’ai organisé un certain nombre de groupes de discussion avec des patients et des familles et j’ai posé la question suivante: qu’est-ce qu’un bon médecin? Sans surprise, ils ont énuméré de bonnes manières de chevet, restent à jour pour faire la bonne chose, m’aident à aller mieux s’ils sont malades et restent bien, et le médecin est heureux au travail et à la maison. Les patients peuvent désormais obtenir ces informations. Nous pouvons tous obtenir des données telles que la satisfaction des patients, les résultats des patients pris en charge par ce médecin et des mesures telles que les décès en chirurgie.

Cela semble être des objectifs raisonnables. Mais sont-ils les «bons» objectifs? Qui dit? Il est temps pour les écoles, les patients et ceux qui financent la formation médicale de s’entendre sur les objectifs à long terme qui devraient être basés sur les données, en particulier sur ce que les étudiants en médecine devraient apprendre (il y aura toujours des variations) et de prouver que les étudiants les ont atteints. buts. Les écoles pourraient-elles changer ce qu’elles enseignent?

Les facultés de médecine changent fréquemment de programme. Pas moins de 93,4% des facultés de médecine sont en train de changer de programme, viennent d’en terminer un ou envisagent un changement prochainement. Quand on se demande pourquoi tous ces changements, les réponses sont de rendre le programme meilleur, ou plus à jour, ou mieux pour les élèves ou d’augmenter les scores du conseil. Il n’y a rien de mal à cela, mais ils peuvent ne pas fonctionner vers l’objectif important à long terme de faire de quelqu’un un meilleur médecin.

Prenez le vaccin COVID que vous pouvez obtenir: Tous arrêtent la mort et l’hospitalisation.

Pourquoi pas? Une excuse raisonnable est qu’avant, nous n’étions pas en mesure de relier les programmes actuels avec des objectifs à long terme, mais maintenant les méthodes de «big data» sont capables de découvrir ce que l’école de médecine et les autres formations et expériences de vie contribuent aux performances ultérieures.

Les facultés de médecine doivent admettre qu’elles ne savent même pas ce qu’elles ne savent pas. Le découvrir ne sera pas facile car ils ne voient pas de problème avec le statu quo. J’ai interrogé les doyens exactement sur cette question. Plus d’un a répondu en tant de mots que les étudiants intelligents vont à la faculté de médecine et peu importe ce que nous leur enseignons. Ils apprendront.

Les médecins n’ont pas à tout faire

Il est temps pour les personnes qui enseignent aux médecins de «base zéro» leurs programmes. Les rôles appropriés du médecin ont changé. Le «transfert de tâches» reconnaît que les médecins n’ont pas besoin de tout faire. La réponse au COVID-19 a démontré ce que les données démontrent depuis longtemps: les infirmières praticiennes peuvent agir en tant que médecins de soins primaires dans un certain nombre de contextes.Les programmes doivent être axés sur les rôles uniques du grand médecin et sur la manière d’y parvenir.

COVID-19 a encouragé les écoles à obtenir des diplômes tôt. Nous ne savons pas si cela fera d’eux de meilleurs médecins. Mais cela a révélé le secret que nous n’avons pas de données à long terme menant au grand médecin, quelle que soit la définition.

Faire fonctionner la médecine pour l’Amérique noire:Comment les étudiants noirs répondront à l’appel à la réforme

Nous devrions profiter de ce moment pour étudier la question de savoir combien de temps la faculté de médecine doit durer pour atteindre ces objectifs. L’analyse doit être approfondie et fondée sur des preuves, et nous pouvons constater que les étudiants en médecine n’ont besoin que de trois, voire deux ans.

Un programme plus court rapportera sûrement des économies à ceux qui paient les factures. Mais imaginez que les un à deux ans économisés puissent être utilisés, comme c’est le cas dans de nombreux pays, comme un service public étroitement encadré pour fournir des soins dans les zones mal desservies. Moins de temps à l’école de médecine produira plus de diplômés et contribuera à réduire la pénurie de médecins. L’accès à un bon médecin lorsque vous en avez besoin est fondamental pour la santé de chacun.

Le Dr Arthur «Tim» Garson Jr. est professeur de clinique, sciences des systèmes de santé et de la santé des populations, à l’Université de Houston College of Medicine et membre de la National Academy of Medicine. Il est ancien doyen de la faculté de médecine de l’Université de Virginie et ancien président de l’American College of Cardiology.